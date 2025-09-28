Beneficios de practicar yoga y ejercicios de movilidad en mayores de 40 años

La flexibilidad y la movilidad, lejos de ser un lujo o una moda pasajera, se convierten en herramientas poderosas para quienes desean enfrentar la madurez con vitalidad. Al integrar prácticas como el yoga en la rutina diaria, no solo se fortalece el cuerpo, también se renueva la mente y se abre la posibilidad de vivir cada década con mayor plenitud. Foto: Getty Images

Superar los 40 años no significa resignarse a la rigidez corporal ni a las limitaciones físicas que muchas veces se asocian con la edad. Aunque el paso del tiempo deja huellas naturales en el cuerpo, también es cierto que existen herramientas capaces de contrarrestar esa sensación de desgaste y aportar vitalidad. Una de las más efectivas, y al mismo tiempo accesibles, es la práctica de yoga y de ejercicios de movilidad.

Cada vez son más las personas que descubren en estas disciplinas un camino no solo hacia el bienestar físico, sino también para un equilibrio mental que ayuda a enfrentar los retos propios de dicha etapa de la vida. A diferencia de rutinas de alto impacto, estas prácticas invitan a mover el cuerpo de forma consciente, a mejorar la respiración y a mantener la flexibilidad, factores claves para evitar lesiones, conservar la energía y, en muchos casos, recuperar la confianza en uno mismo.

Laura Benítez, fisioterapeuta especializada en envejecimiento saludable de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que después de los 40 años los músculos tienden a perder elasticidad y las articulaciones a volverse menos móviles, pero eso no tiene por qué convertirse en una condena inevitable. “El yoga y los ejercicios de movilidad trabajan justo en esa frontera entre lo que se cree perdido y lo que todavía puede recuperarse. No se trata de volverse un experto en posturas complejas, sino de mantener al cuerpo despierto, activo y capaz de responder con naturalidad a los movimientos diarios”.

En la misma línea, el instructor de yoga y meditación Andrés Castillo señala que la clave está en comprender que la flexibilidad va más allá del cuerpo. “Cuando una persona mayor de 40 se acerca al yoga, descubre que la rigidez no es solo muscular, también mental. Abrirse a nuevas formas de moverse, respirar y concentrarse ayuda a rejuvenecer en un sentido integral. Es un recordatorio de que la edad puede marcar un número, pero no define la calidad del movimiento”.

Uno de los aspectos más relevantes de estas prácticas es la prevención. Según Benítez, quienes mantienen una rutina de movilidad regular tienen menos probabilidades de sufrir dolores de espalda, rigidez cervical o problemas de rodillas. “Los ejercicios suaves, acompañados de respiración consciente, estimulan la circulación, mejoran la postura y reducen la tensión acumulada. Esto es fundamental en personas que pasan horas frente a un computador o que llevan una vida sedentaria”.

Por su parte, Castillo destaca que el yoga no busca imponer un ritmo acelerado, sino adaptarse a las necesidades de cada persona. “Hay quienes empiezan con apenas diez minutos diarios y eso ya marca una diferencia. Un estiramiento consciente puede liberar años de tensión acumulada y abrir la puerta a un descanso más profundo. Lo importante es que la práctica sea constante y respetuosa con el cuerpo”.

Bienestar emocional y descanso

El impacto emocional también juega un papel esencial. Diversos estudios han demostrado que el movimiento consciente ayuda a regular el estrés y mejora la calidad del sueño. Benítez añade que, en la consulta, muchos de sus pacientes reportan sentirse más livianos, no solo físicamente, sino también mentalmente. “La movilidad corporal está directamente conectada con la sensación de libertad. Cuando una persona logra agacharse sin dolor, estirarse con soltura o simplemente levantarse de la cama con energía, su percepción de bienestar cambia por completo”.

En ese sentido, Castillo resalta que el yoga aporta un beneficio adicional: la conexión con la respiración. “Aprender a respirar de forma consciente mejora la oxigenación del cuerpo y calma la mente. Es una herramienta simple, gratuita y siempre disponible, pero que la mayoría olvida usar. Para alguien de 40 o 50 años, recuperar ese control puede ser transformador”.

Tanto la fisioterapeuta como el instructor coinciden en que no se trata de compararse con otros ni de alcanzar posturas de gran complejidad. Lo fundamental es escuchar al cuerpo y darle la atención que merece. “La flexibilidad se gana con paciencia y constancia. Es mejor avanzar de a poco que forzar movimientos que puedan terminar en lesión”, subraya Benítez.

El yoga y la movilidad también promueven la socialización y el sentido de comunidad. Castillo comenta que muchas personas encuentran en las clases un espacio para compartir con otros, intercambiar experiencias y sentirse acompañados en el proceso de mantenerse activos. “No es raro ver a alguien que llega tímido a su primera clase y, con el tiempo, se convierte en parte de un grupo que celebra cada pequeño logro. Ese apoyo colectivo refuerza la motivación”.

¿Cómo empezar?

A nivel práctico, los expertos sugieren empezar con rutinas sencillas: estiramientos de cuello y espalda, movilidad de caderas y hombros, y posturas básicas de yoga como el perro boca abajo o la montaña. No se necesitan accesorios sofisticados, basta con una esterilla y ropa cómoda. “Lo importante es que cada movimiento se realice con atención plena, sin prisa, permitiendo que el cuerpo se reconozca y se ajuste”, aconseja Benítez.

Castillo, por su parte, invita a quienes todavía dudan a verlo como una inversión en el futuro. “Cada minuto que se dedica a la movilidad es un regalo para los próximos años. Mantener el cuerpo ágil después de los 40 significa ganar independencia en la vejez, conservar la capacidad de caminar, agacharse o cargar objetos sin dolor. Ese es el verdadero rejuvenecimiento”.

La flexibilidad y la movilidad, lejos de ser un lujo o una moda pasajera, se convierten en herramientas poderosas para quienes desean enfrentar la madurez con vitalidad. Al integrar prácticas como el yoga en la rutina diaria, no solo se fortalece el cuerpo, también se renueva la mente y se abre la posibilidad de vivir cada década con mayor plenitud.

