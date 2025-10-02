Carrera Atlética del Comercio en Cúcuta: lo que debe saber para inscribirse

Cúcuta se prepara para vivir la primera Carrera Atlética del Comercio, un evento que reunirá a más de mil corredores en distancias de 5 y 10 kilómetros. Más que una competencia, será una fiesta ciudadana que mezcla deporte, cultura e identidad nortesantandereana. Foto: Carrera Atlética del Comercio

La capital de Norte de Santander recibirá un evento que promete convertirse en una tradición deportiva y social de la ciudad: la Carrera Atlética del Comercio, organizada por la Cámara de Comercio de Cúcuta. Esta iniciativa no es una competencia más dentro del calendario de running colombiano, sino un acontecimiento que se enmarca en la celebración de los 110 años de la entidad, con el objetivo de integrar a comerciantes, emprendedores y ciudadanía en un solo espacio alrededor del deporte, la salud y la identidad local.

La capital nortesantandereana ha demostrado en varias ocasiones ser una plaza con gran acogida para este tipo de actividades, gracias a la creciente cultura deportiva y al interés de la comunidad en vincularse a proyectos que promueven hábitos de vida saludables. Ahora, con la primera versión de la Carrera del Comercio, el propósito es no solo sumar corredores a las calles, sino consolidar un espacio que también dinamice el comercio y resalte los símbolos de la región.

El evento está programado para el domingo 30 de noviembre de 2025, con salida a las seis de la mañana. La partida se dará en la sede principal de la Cámara de Comercio, ubicada en pleno centro de la ciudad, y la meta será en la Redoma Arnulfo Briceño, en el sector de El Malecón, un lugar emblemático para el encuentro ciudadano. El recorrido ofrecerá dos distancias oficiales, cinco y diez kilómetros, en ramas masculina y femenina, con el fin de atraer tanto a quienes se inician en el atletismo como a corredores más experimentados.

La organización espera reunir alrededor de mil corredores, en su mayoría aficionados que verán en esta prueba una oportunidad para retarse físicamente y, al mismo tiempo, hacer parte de una experiencia comunitaria. Sin embargo, también habrá un espacio para los atletas élite, quienes competirán por una bolsa de premios de tres millones de pesos, lo cual garantiza un nivel competitivo que puede atraer a participantes de otras regiones del país e incluso de Venezuela, en particular del vecino estado Táchira.

Más allá de lo deportivo, la Carrera del Comercio en Cúcuta se distinguirá por su identidad cultural. Tanto la camiseta oficial como la medalla de participación estarán diseñadas con elementos icónicos de Norte de Santander, entre ellos el mirador de Cristo Rey, la Catedral San José de Cúcuta y la Loma de Bolívar. Estos símbolos, integrados en la imagen del evento, buscan reforzar el sentido de pertenencia entre los corredores y convertir cada recuerdo de la carrera en un homenaje a la ciudad y al departamento.

Ahora bien, aunque la Cámara de Comercio ya confirmó la fecha, la ruta, las distancias y la premiación, todavía hay aspectos por definir que los interesados deben tener presentes. Hasta el momento no se ha divulgado oficialmente el costo de inscripción, ni los plazos de apertura y cierre del proceso. Tampoco se ha publicado el reglamento completo, que es fundamental para conocer los tiempos máximos de competencia, las restricciones por edades y las normas de participación. Lo mismo ocurre con el kit oficial de competencia: aunque está confirmado que incluirá la camiseta y la medalla, aún no se sabe si contará con chip de cronometraje, seguro contra accidentes, puntos de hidratación garantizados y demás servicios habituales en este tipo de pruebas.

El proceso de inscripción, según la práctica usual en este tipo de carreras, se espera que sea digital, con registro en línea y pago a través de plataformas seguras, seguido por la entrega presencial de los kits en un punto establecido días antes del evento. Es probable que, como ocurre en otras ciudades, la inscripción se divida en etapas con precios diferenciales, donde quienes paguen primero se beneficien de tarifas más bajas. Sin embargo, hasta no haber un pronunciamiento oficial, esta información se mantiene como una proyección.

La Carrera Atlética del Comercio no solo atraerá a corredores. También se proyecta como un escenario de encuentro ciudadano en el que comerciantes y emprendedores locales podrán tener visibilidad a través de stands, patrocinios y actividades paralelas. En ese sentido, el evento pretende generar un impacto más allá del ámbito deportivo, fortaleciendo los vínculos entre el sector productivo y la comunidad cucuteña.

De cara a la preparación, los expertos recomiendan que quienes piensen inscribirse comiencen a entrenar con al menos dos meses de anticipación. Para los cinco kilómetros, bastará con combinar caminatas rápidas con sesiones de trote continuo, aumentando progresivamente la resistencia. Para los diez kilómetros, en cambio, será necesario un plan más estructurado que incluya fondos de mayor duración, ejercicios de velocidad y descanso adecuado. Asimismo, se sugiere realizar un chequeo médico previo para garantizar que el corredor está en condiciones de afrontar la exigencia física del evento.

