Así es como la música, las fotos y los objetos del pasado fortalecen el bienestar

Con el paso del tiempo, lo que parecía olvidado regresa con fuerza inesperada: una canción, una foto o un objeto pueden abrir puertas interiores capaces de cambiar el ánimo y la forma de mirarse a uno mismo. Foto: Getty Images/Tetra images RF - Getty

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la infancia hasta la madurez, ciertas melodías escuchadas en la radio, fotografías guardadas en cajas y objetos simples olvidados en una vitrina parecen contener fragmentos de vida. Al cruzar la barrera de los cuarenta años, esas reliquias adquieren un nuevo peso, se convierten en llaves que abren memorias dormidas, despiertan emociones silenciadas y, en ocasiones, ofrecen rutas hacia el consuelo interior. Música que dejó de sonar, fotos que emergen entre documentos y objetos que parecían insignificantes revelan su fuerza justo cuando el equilibrio emocional se vuelve más delicado. La música, las fotos y los objetos funcionan como reductores de la fragmentación interior que a veces surge en la mediana edad.

Daniel Montenegro, musicoterapeuta de Discos Fuentes con quince años de experiencia en clínicas de salud mental, asegura que “la música de la juventud actúa como sustrato emocional persistente, porque la misma canción puede reactivar estados de ánimo y redes neuronales que se usaron en aquel momento”.

A partir de los cuarenta, esa activación tiende a tener un efecto protector frente al desánimo. En sus sesiones, el experto ha visto cómo pacientes buscan canciones de su adolescencia para estabilizar el ánimo en momentos de estrés o cambios vitales.

Isabel Acosta, psicóloga social de la Universidad Externado de Colombia, especialista en memoria colectiva y envejecimiento saludable, complementa esa visión: “las fotografías antiguas y los objetos cotidianos son cápsulas de identidad: al verlos se revive no solo la escena, sino quién era uno en ese momento y qué valores sostenía”.

Esa reactivación identitaria, explica, sostiene la autoestima en etapas de transición. En sus investigaciones ha comprobado que compartir álbumes antiguos dentro de comunidades fortalece la pertenencia y reduce el aislamiento emocional.

La ciencia también respalda estas observaciones. Un estudio publicado en septiembre de 2025 en Scientific Reports, titulado “A Nostalgia Brain-Music Interface for enhancing nostalgia, well-being, and memory vividness in younger and older individuals”, realizado en Japón por Sakakibara y colaboradores, probó un sistema llamado N-BMI (Nostalgia Brain-Music Interface). Este dispositivo recomendaba canciones nostálgicas personalizadas integrando evaluaciones subjetivas de nostalgia, rasgos acústicos y registros de electroencefalografía. Con 1.700 personas mayores y 1.566 jóvenes, compararon dos condiciones : canciones diseñadas para intensificar la nostalgia y otras para atenuarla. Los resultados fueron claros que la condición nostálgica elevó significativamente la nostalgia, el bienestar emocional inmediato y la vividez de recuerdos, sobre todo en el grupo de mayor edad.

👟 Le puede interesar: Estos son los beneficios de correr, según los especialistas

Ese trabajo dejó tres conclusiones, la nostalgia inducida por la música puede mejorar el bienestar en adultos, potencia la vividez de recuerdos autobiográficos y funciona mejor cuando es personalizada, pues no todas las canciones despiertan lo mismo en cada persona. “No se trata de poner canciones al azar, sino de elegir aquellas ligadas a momentos clave; eso amplifica el efecto”. Acosta coincide y amplía: “cuando una foto antigua se combina con la canción de ese mismo año, ambos estímulos se refuerzan y profundizan la evocación”, resumió Montenegro.

El modo en que música, imágenes y objetos actúan se entiende a través de tres mecanismos principales:

1. Activación emocional automática: La música puede despertar emociones sin necesidad de un recuerdo consciente, abriendo la puerta a memorias dormidas.

2. Puentes entre memoria y narrativa personal: Fotos y objetos sirven como anclas físicas de la autobiografía. Un juguete de infancia o una carta antigua evocan contextos vividos y, junto a la música, ayudan a reconstruir la propia historia.

3. Reforzamiento de continuidad identitaria: En la mediana edad, marcada por crisis o cambios de rol, volver a esos vínculos permite reafirmar el sentido de continuidad personal, estabilizando la identidad y la autoestima.

Acosta lo ilustra con una experiencia en talleres de memoria visual : cuando cada participante lleva fotos y objetos para compartir, se crea un espacio de contención emocional. Personas que dudaban de su valor personal reconocen después: “ver estas cosas me recordó quién fui y me dio fuerzas para seguir”.

Los expertos aclaran, sin embargo, que no se trata de idealizar el pasado. Recordar también puede despertar dolor. Por eso proponen integrar estas evocaciones con una mirada presente, aceptando pérdidas y valorando lo que permanece. “Cuando la música trae tristeza, es una señal positiva; lo importante es dejar que esa emoción dialogue con el presente, no quedarse atrapado en ella”, aconseja Montenegro.

Desde la perspectiva social, Acosta ha visto que en barrios donde promueve compartir fotografías y objetos familiares entre vecinos, se fortalecen los lazos comunitarios. Los participantes reportan menos soledad, mayor conexión y sentido de historia compartida.

Para quienes deseen usar la música, las fotos y los objetos del pasado como aliados emocionales después de los cuarenta, los especialistas sugieren:

• Elegir con calma canciones que marcaron etapas vitales, sin forzar la evocación.

• Acompañarlas con fotos u objetos en un momento tranquilo.

• Dejar fluir los recuerdos sin juzgarlos, aceptando las emociones que aparezcan.

• Buscar apoyo terapéutico si emergen sentimientos dolorosos persistentes.

• Compartir esas historias con otros, pues lo social multiplica el efecto positivo.

En definitiva, cuando los objetos del pasado se usan con intención, pueden convertirse en aliados poderosos del bienestar emocional tras los cuarenta. No sustituyen otras herramientas psicológicas, pero funcionan como puertas hacia la memoria, la identidad y la emoción: pilares que sostienen el ánimo frente a los desafíos que propone el paso del tiempo.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.