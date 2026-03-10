Cómo los adultos mayores mejoran su ‘esperanza de vida sexual’

En la vida sexual “no hay límite en la edad a la que eres capaz de aprender y descubrir”, dicen los expertos. Foto: cottonbro studio / Pe

Durante la mayor parte de sus ocho años de relación, Joan Price y su novio, Mac Marshall, han programado citas sexuales semanales.

La pareja, que no vive junta, se turna para ser anfitriones y se esmera en los preparativos. Sacan algunos juguetes sexuales o lubricantes para probar. (¿De sabores? ¿O no?). Se duchan por turnos: Marshall sale primero y luego espera a que Price haga sonar una campana metálica para indicarle que está lista para él. Ella bromea que él es como el perro de Pavlov, que saliva al oírla.

Ambos tienen 82 años y, según dijo, practican el sexo más “íntimo”, “dinámico” y “divertido” que Price haya tenido nunca.

Del mismo modo que los expertos en longevidad se preocupan por la “esperanza de vida saludable” , o el número de años que una persona puede permanecer realmente sana, algunos médicos y terapeutas sexuales han estado estudiando la “esperanza de vida sexual”, o cuánto tiempo se puede tener una vida sexual próspera. Es una preocupación oportuna, dado que los baby boomers de más edad cumplirán 80 años en 2026 .

“Nuestra sexualidad es muy importante para nosotros”, dijo Price, quien es educadora sexual especializada en adultos mayores y autora de Naked at Our Age . “¿Decir que el sexo es solo para cuerpos jóvenes y musculosos? Es insultante. Es degradante”.

Cómo evoluciona el sexo con el tiempo.

El mito de que la vida sexual se agota con la edad está muy extendido.

“La idea que tenemos de que los adultos mayores no tienen sexo es, en realidad, edadismo”, dijo Rosara Torrisi, trabajadora clínica social con licencia y fundadora del Instituto de Terapia Sexual de Long Island.

“Mucha gente empieza a disfrutar mucho más de su sexualidad a medida que envejece”, añadió. “Existe la idea de que dicen: ‘Al demonio. No voy a esperar. Voy a decir lo que quiero’”.

Una de las encuestas más grandes para medir la actividad sexual entre los adultos mayores de Estados Unidos reveló que más de la mitad de los adultos de 65 a 74 años declararon ser sexualmente activos, y más de una cuarta parte de los de 75 a 85 dijeron lo mismo.

Sin embargo, el estudio descubrió que aproximadamente la mitad de quienes eran sexualmente activos al menos tenían un problema sexual “molesto”, como poco deseo, dificultad con la lubricación vaginal o con la función eréctil , e incapacidad para el orgasmo. Otras investigaciones han descubierto que las personas tienen menos relaciones sexuales a medida que envejecen, debido en parte al deterioro de la salud física oa la muerte de la pareja.

La buena noticia, dicen los expertos, es que hoy en día hay más intervenciones disponibles que nunca. Los médicos pueden recomendar medicamentos o dispositivos de vacío para el pene , para ayudar a controlar la disfunción eréctil, u hormonas de venta con receta para ayudar a reducir el dolor o la resequedad vaginal durante las relaciones sexuales. Los cambios en el estilo de vida también pueden ayudar, como controlar el estrés, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. (Sí, puedes entrenarte para tener sexo ).

“Cuando veo a mis pacientes, les hablo de cómo la función sexual es un fenómeno de la relación entre cuerpo y mente”, dijo Stacy Lindau, catedrática de obstetricia y ginecología de la Universidad de Chicago y directora del Programa de Medicina Sexual Integrativa. Ella empieza con preguntas como ¿qué está pasando con tu salud física y tu estado de ánimo, y con la salud física y el estado de ánimo de tu pareja? ¿Qué medicamentos tomas que pueden afectar tu libido? ¿Y tu relación de pareja?

Lindau, quien fue una autora de la encuesta sobre la actividad sexual, instó a las personas mayores a plantear cualquier preocupación sexual a sus proveedores de cuidado de la salud, “porque en casi todos los casos”, dijo, “no es demasiado tarde”.

Marshall, profesor de antropología jubilado, lamentó que “tan a menudo la imagen pública del envejecimiento es que todos estamos decrépitos y nos limitamos a estar sentados mientras esperamos la muerte”, dijo. “Eso es lo más alejado de mi vida ahora mismo”.

Ser flexible y comprensivo

Los terapeutas sexuales suelen decir que el sexo satisfactorio no debe definirse por la frecuencia o por si culmina en el orgasmo. Dicen que es un mensaje especialmente importante para las personas mayores.

“Cuando tienes 80 años y algo de artritis, la idea de saltar sobre el otro no siempre es una opción”, dijo Kate Thomas, directora de servicios clínicos de la Clínica de Sexo y Género de la Facultad de Medicina Johns Hopkins. “Las parejas que están dispuestas a adaptarse a esos cambios, ya seguir haciendo divertido, son las que llegan a tener una buena relación sexual”, añadió.

Thomas pasa mucho tiempo hablando con parejas mayores sobre cómo tener “sexo sin erección”, dijo. Puede costar convencerlas, y algunos de sus pacientes experimentan un verdadero duelo por perder esa opción.

Pero, al final, descubre que muchos de ellos quedan satisfechos si se enfocan en actividades como la masturbación (en pareja o en solitario), el uso de juguetes sexuales y lubricantes, el sexo oral u otras formas de contacto sensual, como los besos o los masajes.

A Sue, de 80 años, quien pidió que no se utilizara su apellido para proteger su intimidada, le han reemplazado las dos rodillas y los dos hombros, pero eso no le ha impedido mantener constantemente relaciones sexuales “increíbles” con su novio, con quien ha estado desde hace tres décadas.

Gran parte de ello se reduce a su voluntad de comunicarse durante el sexo: sobre lo que funciona, qué tipo de caricias desean o dónde podrían poner una almohada para tener un poco más de apoyo.

Sue, quien era enfermera de cuidados intensivos, sabe que es importante que las personas mayores conozcan sus límites físicos y se aseguren de que tienen el visto bueno de sus médicos para mantener relaciones sexuales, pero se niega a renunciar a experimentar placer.

“Mi cuerpo es más bien un desastre”, dijo Sue. “Pero aún puedo tener sexo increíble con la espalda, las rodillas y los hombros maltrechos”.

‘¿Por qué no descubrí esto hace 50 años?’

Quizás el mayor superpoder que poseen las personas con longevidad sexual es la voluntad de ampliar su menú sexual, y de dejar de lado cualquier definición rígida de lo que debe ser el sexo.

Lori Brotto, psicóloga y profesora de la Universidad de Columbia Británica, afirma que existe una libertad en los adultos mayores a la hora de definir lo que significa para ellos una sexualidad sana, independientemente de cómo experimenten el placer. Un sexo estupendo, por ejemplo, podría ser que una viuda de 70 años utilizara un juguete sexual solo.

“No hay límite en la edad a la que eres capaz de aprender y descubrir”, dijo Brotto. “En mi consultorio he visto llorar a mujeres que decían: ‘Dios mío, ¿por qué no descubrí esto hace 50 años?’”, añadió.

Para Price y Marshall, pensar más allá del sexo con penetración ha sido fundamental. Sobre todo cuando la vida les ha planteado retos.

El pasado abril, la pareja sufrió un grave accidente automovilístico. Price se rompió el cuello en tres sitios, y su recuperación ha sido lenta y dolorosa. Por otros motivos, Marshall está esperando una prótesis de cadera. Ambos son viudos. Han sido cuidadores y han experimentado un dolor profundo.

Cuando llega la cita sexual semanal, preguntan al otro cómo está: ¿Te sigue pareciendo bien hoy? Son comprensivos con el otro cuando, en el calor del momento, sus cuerpos a veces no cooperan.

“Yo digo: ‘A ver, eso es suficiente para mi cuello’”, dijo Price, “o ‘bueno, yo intentaré estar de pie y tú intenta acostarte’. Lo hacemos con sentido del humor, no con un sentimiento de fatalidad”.

“Descubrimos que otras formas de darnos placer el uno al otro son mucho mejores —y mucho más fáciles— para los distintos tipos de problemas de salud que tenemos”, se hizo eco Marshall. “Joanie inventó una nueva expresión: ‘¿Qué duele y qué funciona hoy?’”.

