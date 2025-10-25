¿Cómo mantener el erotismo en los hombres durante la tercera edad?

Cuerpo,mente, salud y actitud, son algunas claves para lograrlo. Foto: Getty Images

Ahora que ya tiene sus respuestas, conozca si está errado o equivocado, según los expertos.

Es conservar viva la llama del deseo, la conexión íntima y la energía que hace que cada encuentro se sienta intenso. Con el paso de los años, el cuerpo, la salud y el ritmo del deseo cambian, igual que la dinámica en pareja. Pero lejos de extinguirse, el erotismo se reinventa, se adapta y sigue regalando momentos de placer profundo y satisfacción compartida.

La clave está al alcance de todos y no es nada diferente que reinventar la experiencia íntima, descubrir nuevas vías de excitación, fortalecer la complicidad con la otra persona y cuidar la salud integral. También es fundamental también derribar tabúes. La creencia de que el hombre mayor pierde libido o erotismo con los años, es un mito que restringe posibilidades. Con atención consciente y el apoyo adecuado, el erotismo en la tercera edad no solo es posible, sino plenamente disfrutable.

Eduardo Ramírez, psicólogo clínico de la Universidad Pedagógica, explica cómo la mente juega un papel fundamental. “El erotismo no se pierde por la edad, sino que cambia de escenario. Lo físico sigue siendo importante, pero la imaginación, el deseo compartido y el vínculo emocional se vuelven protagonistas”, manifiesta. Mientras que, Álvaro Méndez, urólogo y sexólogo de la Sociedad Colombiana de Urología, enfatiza en los aspectos biológicos y de salud, asegurando que es cierto que factores como enfermedades vasculares o tratamientos intervienen en la capacidad eréctil, lo que no significa que el deseo tenga que abandonarse. Con hábitos saludables y comunicación abierta con la pareja, se puede seguir disfrutando.

1. Salud física y estilo de vida

Méndez subraya que “cuanto más cuidada esté la salud cardiovascular, menos obstáculos habrá para la experiencia erótica”. Dejar de fumar, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio moderado y controlar enfermedades como hipertensión, diabetes o colesterol alto pueden marcar la diferencia. Además, los cambios hormonales o medicamentos pueden influir en la función sexual, por lo que es vital hablar con el profesional de salud.

2. Alimentar el deseo y la imaginación

Desde la perspectiva de Ramírez, “el deseo se resiente si la rutina lo asfixia”. Introducir novedades, hablar con la pareja sobre intereses, fantasías o sensaciones que antes quizá se obviaron, favorece mantener la chispa. No se trata necesariamente de sexo penetrativo tradicional: caricias, estímulos sensoriales, proximidad emocional también son formas válidas de erotismo.

3. Comunicación con la pareja

Una buena conversación, sin vergüenzas, sobre lo que se siente, lo que se desea y lo que se prefiere, fortalece la complicidad. Ramírez afirma que “cuando hay miedo al fracaso o silencio sobre los cambios corporales, se apaga antes el deseo que el cuerpo”. Crear un entorno de apoyo, sin presión de “rendimiento”, favorece el erotismo libre.

4. Adaptar la experiencia erótica

Méndez señala que “la erección perfecta a los 50 quizá no sea la norma a los 70, pero ello no significa que no haya placer”. Aceptar que el cuerpo cambia es liberador. Explorar nuevas formas, posiciones o momentos, priorizar la intimidad más que la performance, es clave. Méndez lo confirma: no es tanto la función sexual perfecta, sino la satisfacción con lo que se hace, lo que importa.

5. Estado emocional y autoestima

La tristeza, la pérdida de energía, la percepción de “ya no sirvo” pueden matar el deseo antes que cualquier cambio físico. En el estudio antes citado se evidenció que un bajo ánimo impacta con fuerza sobre la calidad de vida y, por extensión, sobre la vida erótica. Ramírez remarca que “el erotismo florece cuando hombre y pareja se sienten deseados, activos y ligados emocionalmente”.

Mantener el erotismo en la tercera edad es un proyecto en pareja, donde el cuerpo, la mente, la salud y la actitud. No se trata de recuperar lo de antes, sino de reinventar lo que aún puede vivirse con intensidad.

