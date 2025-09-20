Cómo participar en la Carrera Ser Inspiración: encuentro de deporte e inclusión

En sus calles coloniales, entre luces de Navidad y pasos decididos, Buga pondrá a prueba un modelo de carrera que aspira a dejar huella: la de un país que corre unido, que apuesta por la diversidad y que entiende que el deporte no termina en la meta, sino en la capacidad de inspirar a los demás. Foto: Francisco Sanclemente

El próximo 6 de diciembre, Guadalajara de Buga abrirá sus calles para un evento que busca trascender más allá de la competencia atlética. Se trata de la Carrera Ser Inspiración 2025, un encuentro que combina deporte, patrimonio cultural, inclusión y proyección internacional. La ciudad vallecaucana, conocida por su riqueza histórica y religiosa, se prepara para convertirse en vitrina de un modelo de carrera que no solo premia el esfuerzo físico, sino también la capacidad de unir comunidad, memoria y diversidad.

Buga, declarada Pueblo Patrimonio de Colombia, será el escenario de un recorrido pensado tanto para los atletas como para los espectadores. El trazado de seis kilómetros atravesará lugares emblemáticos como la Basílica del Señor de los Milagros, el Teatro Municipal, el Faro de Buga, el Hotel Guadalajara, la Estación del Ferrocarril, el Parque Cabal, la Iglesia de Santo Domingo y el histórico Puente de la Libertad.

La elección de este circuito no es fortuita: además de ofrecer un terreno accesible para corredores de distintas condiciones, permite al público disfrutar en repetidas ocasiones del paso de los atletas. Los participantes de 12 kilómetros darán dos vueltas, mientras que quienes compitan en la categoría de sillas de ruedas recorrerán hasta tres veces las principales calles de la ciudad.

La estructura de la carrera busca que nadie quede por fuera. Se establecieron cuatro distancias, cada una con un público específico:

• 3K: carrera infantil y familiar, pensada como un espacio de encuentro intergeneracional.

• 6K: categoría recreativa, abierta tanto a corredores a pie como a personas con discapacidad, incluyendo atletas con prótesis y sillas de ruedas convencionales.

• 12K: categoría libre, además de Sénior Máster A y Sénior Máster B, para quienes buscan un reto competitivo.

• 18K: exclusiva para sillas de ruedas atléticas y handbike, con un trazado exigente que resalta la fortaleza y técnica de los deportistas paralímpicos.

De esta manera, la carrera no se limita a un perfil único de corredor, sino que amplía el espectro hacia un evento comunitario que pone la inclusión como principio rector.

El orgullo deportivo de Buga se ha forjado en escenarios olímpicos y paralímpicos. En la última década, la ciudad ha aportado atletas que han representado a Colombia en varias disciplinas: desde la lucha libre de Carlos Arturo Izquierdo y Óscar Tigreros, pasando por la esgrima de John Edison Rodríguez, hasta el BMX Freestyle de Queen Saray Villegas, figura destacada en París 2024.

Pero quizás el nombre que mejor resume el espíritu de esta carrera es el de Francisco Sanclemente, atleta paralímpico que hizo historia en los Juegos de París 2024 al convertirse en el primer colombiano y único latinoamericano en clasificar a la maratón en silla de ruedas. Hoy, Sanclemente no solo lidera la iniciativa, sino que también encarna el mensaje de inclusión que busca proyectar. “Buga es patrimonio, es historia y ahora también es inspiración. Esta carrera es la manera de demostrarle al país y al continente que la inclusión no se declama: se vive, se corre y se celebra en comunidad”, asegura.

La organización está a cargo de la Corporación Ser Inspiración, en articulación con la Alcaldía Municipal de Buga. La alcaldesa Karol Martínez ha respaldado el proyecto, concibiéndolo como un evento que no se limita a lo deportivo, sino que apunta a un impacto social de mayor alcance.

La estrategia incluye alianzas con el sector privado, con el objetivo de consolidar un modelo de sostenibilidad que no dependa únicamente de los recursos públicos. El evento se proyecta como una plataforma para promover el turismo, fortalecer la economía local y dejar un legado de inclusión.

Actualmente, la carrera está en proceso de obtener la licencia de Marca País, un sello que podría consolidar su visibilidad en el extranjero. Esta certificación no solo permitiría a la competencia entrar en el radar de corredores internacionales, sino que también situaría a Buga como un destino que conjuga deporte, cultura y tradición.

Uno de los atractivos de la edición 2025 será su horario: se disputará en la tarde-noche, en medio de los alumbrados navideños del Centro Histórico. El espectáculo de luces, que cada año atrae a miles de visitantes, se sumará a la atmósfera del evento, creando una experiencia que mezcla el espíritu festivo con la exigencia del atletismo.

Cómo inscribirse y participar

La participación está abierta a corredores de todo el país y del extranjero. Los interesados deben realizar su inscripción a través del portal oficial www.carreraserinspiracion.com. Allí encontrarán información sobre las categorías, costos y requisitos médicos.

El registro incluye el acceso al kit oficial de la competencia y la medalla conmemorativa, cuyo diseño estará inspirado en el Faro de Buga, símbolo de guía y resiliencia. Más allá de un recuerdo físico, este emblema busca transmitir la esencia de la carrera: ser luz y motor de inspiración para quienes corren y para quienes acompañan desde las calles.

El impacto de la carrera no se medirá únicamente en kilómetros recorridos. Se espera que la llegada de visitantes genere un impulso para la economía local, especialmente en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio. Además, al desarrollarse en el Centro Histórico, el evento permitirá que los participantes y sus acompañantes se conecten con la riqueza arquitectónica y cultural de la ciudad.

En ese sentido, la Carrera Ser Inspiración se inscribe en una tendencia creciente en Colombia: el uso del deporte como motor de turismo y cohesión social. Medellín lo ha hecho con sus maratones, Bucaramanga con la Media Maratón del Sol, y ahora Buga se suma con una propuesta que enfatiza la inclusión.

La Carrera Ser Inspiración 2025 no será solo un desafío deportivo. Será, sobre todo, una invitación a reconocer el poder del atletismo para transformar realidades, integrar comunidades y visibilizar a quienes muchas veces han quedado en la periferia del deporte.

En sus calles coloniales, entre luces de Navidad y pasos decididos, Buga pondrá a prueba un modelo de carrera que aspira a dejar huella: la de un país que corre unido, que apuesta por la diversidad y que entiende que el deporte no termina en la meta, sino en la capacidad de inspirar a los demás.

📌 Ficha técnica del evento

• Fecha: 6 de diciembre de 2025

• Lugar: Guadalajara de Buga, Valle del Cauca – Ciudad Patrimonio (455 años de historia)

• Categorías: 3K, 6K, 12K y 18K

• Inscripciones: www.carreraserinspiracion.com

