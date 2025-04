¿Cómo preparar a las niñas para su primera menstruación?

Más del 60% de las niñas no saben qué es la menstruación cuando les llega por primera vez. Foto: Getty Images

La menstruación, aunque es una función biológica natural, sigue siendo una fuente de ansiedad, vergüenza o miedo para muchas niñas que la experimentan por primera vez sin una guía previa. En la mayoría de los casos, la primera menstruación llega sin que la niña haya recibido información clara, generando confusión y preocupación. Frente a este panorama, expertos, educadores y familias están llamados a brindar acompañamiento desde el conocimiento, el respeto y la empatía.

“La mayoría de las niñas que atiendo llegan a consulta con dudas que si pudieron haber resuelto mucho antes de la menarquia. Algunas piensan que están enfermas, que algo malo les está pasando o que es algo que deben ocultar”, afirma la la psicóloga infantil Mariana López Rueda.

Según la especialista, lo ideal es comenzar a hablar del tema desde los siete u ocho años, incluso si la menarquia ocurre más tarde. La explicación debe ir acorde con la madurez de la niña, sin sobrecargarla de datos técnicos, pero sin infantilizar la información. “El cuerpo empieza a cambiar desde antes de que llegue la menstruación. Si ya le estamos explicando por qué le crecen los senos o por qué empieza a sudar más, también deberíamos hablarle de la menstruación con naturalidad”, señala.

El ginecólogo pediátrico Esteban Molina Quintero, especialista en desarrollo emocional infantil coincide con esta idea. “Esperar a que llegue la primera menstruación para hablar del tema es llegar tarde. Las niñas necesitan conocer su cuerpo antes de que empiece el sangrado, no después. Así pueden identificar lo que es normal y lo que no, y no se asustan”, dice.

El experto subraya que hablar de menstruación no se trata solo de enseñar a usar una toalla higiénica o una copa menstrual, sino de generar confianza en el cuerpo y desmitificar creencias erróneas. “Una niña que comprende su menstruación como parte de su salud reproductiva, como una señal de que su cuerpo funciona bien, crece con menos ansiedad y más autonomía”, afirma.

Un estudio realizado en 2023 por el Pan American Health Organization (PAHO), titulado ‘Primer Sangrado: Menstruación, ansiedad y educación temprana en niñas latinoamericanas’, encuestó a 3.200 niñas entre 9 y 14 años en Colombia, México, Perú y Argentina para medir el nivel de ansiedad, comprensión y preparación en relación con la menarquia. Los resultados fueron contundentes:

• El 61% de las niñas dijo que no sabía lo que era la menstruación cuando la experimentó por primera vez.

• El 49% pensó que estaba enferma o que tenía una herida.

• El 27% lloró de miedo o vergüenza.

• Solo el 22% dijo haber recibido información previa clara por parte de su familia o institución educativa.

El estudio también evaluó el impacto de los programas de educación menstrual en escuelas. En los colegios donde existía un enfoque integral de salud sexual desde edades tempranas, los indicadores de miedo, ansiedad y confusión se redujeron hasta en un 70%.

¿Cómo abordar el tema en casa?

Para muchas madres, padres o cuidadores, hablar de menstruación puede resultar incómodo. Sin embargo, los especialistas recomiendan asumirlo como cualquier otro proceso de crecimiento.

1. Crear un ambiente de confianza: López sugiere que no se trate como una “charla única”, sino como un proceso. “Hablar del cuerpo debe ser algo cotidiano, no un evento aislado. Si normalizamos hablar de higiene, cambios corporales o emociones, hablar de menstruación se vuelve parte de lo normal”, dice.

2. Usar un lenguaje claro y sin eufemismos: “No debemos decir ‘eso’, ‘te bajó’ o ‘te llegó‘. Llamarlo por su nombre ayuda a perder el miedo. Es menstruación, es sangrado uterino, es parte de la biología”, afirma Molina. Esto también contribuye a que las niñas puedan expresarse con precisión si tienen molestias o dudas.

3. Incluir a los niños y a la familia completa: El ciclo menstrual no es solo un tema femenino. Incluir a los hermanos, padres y compañeros varones ayuda a desestigmatizar el tema y a reducir el bullying escolar relacionado con la menstruación.

4. Preparar un “kit menstrual”. Antes de que llegue la menarquia, es útil preparar junto con la niña un pequeño estuche con toallas higiénicas, ropa interior adicional, una bolsa para guardar prendas usadas y una nota de apoyo. “Eso les da seguridad, sienten que están listas, que no las va a tomar desprevenidas”, dice la psicóloga.

5. Validar las emociones: El ciclo menstrual puede venir acompañado de cambios hormonales que influyen en el estado de ánimo. Es importante enseñarle a las niñas que sentirse sensible o diferente algunos días es normal. “No minimizar sus emociones, sino ayudarles a entenderlas, es parte del acompañamiento emocional”, añade López Rueda.

Si bien la familia tiene un rol esencial, el entorno educativo y comunitario debe reforzar el acompañamiento. Lamentablemente, no todas las niñas cuentan con información adecuada o incluso productos menstruales al alcance.

“El ausentismo escolar por menstruación es una realidad en zonas rurales y en sectores urbanos vulnerables. Las niñas faltan a clase por no tener productos de higiene por miedo a mancharse y ser objeto de burlas”, indica Molina. Programas como ‘Escuelas Menstruantes’ en Perú o ‘Niñas sin miedo’ en Colombia han demostrado que al combinar educación, acceso a productos y apoyo emocional, se mejora significativamente la experiencia menstrual de las niñas.

Preparar a una niña para su primera menstruación no es solo enseñarle a cambiar una toalla higiénica. Es guiarla para que entienda su cuerpo, para que confíe en sí misma y para que no asocie su biología con vergüenza ni miedo. Es una oportunidad para que las familias y las escuelas siembren seguridad, autonomía y conciencia de salud.