¿Cómo saber si hizo un buen tiempo en la maratón? Acá le explicamos

Ya sea que usted esté dando sus primeros pasos en el mundo del running o que esté entrenando para su cuarta maratón, la regla es la misma: su calzado debe estar alineado con su volumen de entrenamiento. Lo contrario es arriesgarse a un camino corto, lleno de molestias, frustraciones y lesiones evitables. Foto: Getty Images

Cuando un corredor cruza la meta de una maratón, el tiempo en el cronómetro puede generar una mezcla de orgullo, duda y análisis.

Muchos se hacen preguntas como: “¿Fue una buena marca?" “¿Podría haberlo hecho mejor?" “¿Cómo se interpreta realmente ese número frente al esfuerzo invertido?"

Para quienes no compiten de forma profesional, saber si se hizo un “buen tiempo” puede resultar confuso, especialmente cuando no hay una línea clara entre lo que es excelente, aceptable o por mejorar.

En las redes sociales abundan publicaciones de corredores mostrando sus registros, comparando ritmos o celebrando marcas personales. Pero más allá de la euforia digital, queda una pregunta más técnica: ¿existen referencias confiables para saber si el tiempo logrado en una maratón se encuentra dentro de un rendimiento competitivo, promedio o bajo? La respuesta, como casi todo en el running, depende del contexto.

Factores como la edad, el género, la experiencia previa, las condiciones del día y la dificultad del recorrido influyen de forma directa en el resultado final. Lo que para unos puede ser un logro extraordinario, para otros podría representar una carrera por debajo de su potencial. Por eso, evaluar correctamente ese tiempo no solo implica mirar el reloj, sino entender qué significa dentro de parámetros más amplios y objetivos.

“Un buen tiempo en maratón no se mide solamente por el reloj, sino por cómo tu marca se compara con tu grupo de edad, género y nivel de experiencia”, explica el Alejandro Moreno, entrenador y médico del deporte con más de 15 años guiando corredores populares en Corre Caminos. La importancia de contextualizar su registro, añade, es “lo que separa un logro real de una autocrítica inútil con solo mirar tu cronómetro”.

¿Cuál es la marca promedio mundial?

Un estudio de Brian Rock realizado en más de 403.000 finishers en 251 maratones de EE. UU. en 2024 estableció la mediana de tiempo en 4:25:33. Según ese análisis, los hombres completaron en promedio 4:14:00 y las mujeres en 4:41:00.

Globalmente, RunRepeat y Brian Corkc indicaron que, para 2019, la mediana mundial fue de 4:29:53, con hombres en 4:21:03 y mujeres en 4:48:45. Hoy en día, se estima una media global de 4:32:49.

Según Asics, empresa de material y ropa deportiva japonesa, un hombre que termine por debajo de 4:00 h está entre el 43 % más veloz. Para mujeres, corte bajo de 4:30 h se considera muy bueno . Estas cifras definen lo que se clasifica como “buena marca” para corredores recreativos sin aspiraciones élite.

En datos específicos de la maratón de Londres 2024:

• Terminar en un tiempo menor o igual a 3:35 h (hombres) y menor o igual a 3:48 h (mujeres) lo ubica en el top 30 %.

• Para estar en el top 10 %, los hombres deben correr en menos de 2:58 h, y las mujeres por debajo de 3:32 h.

¿Dónde se debe situar según edad y género?

Moreno señala: “Compararte con otros corredores de tu edad y género te da perspectiva real. Si tienes 40 años y marcas 3:40 h, probablemente estés por encima del promedio de tu grupo”. Según Runner’s Life en su sitio web:

• Hombres entre 25 y 44 años tienen mediana en torno a 4:05 h.

• Mujeres en rango similar promedian 4:33 h.

En maratones grandes como la de Londres, los buenos ritmos para estas edades serían sub 3:00 h para hombres y sub 3:30 h para mujeres para ubicarse en percentiles altos.

Según el experto, es poco común para corredores recreativos bajar de 3 horas (solo aproximadamente 4 % hombres, cercano al 1 % mujeres). Alcanzar ese umbral lo coloca automáticamente en el segmento de alta élite amateur. Por ello, si corrió en 2:50 h (mujer) o 2:58 h (hombre), está en el top 5–10 % de su grupo, incluso sin considerar edad.

¿Cómo evaluar si su marca fue buena?

a) Compare con medianas poblacionales

• ¿Su tiempo está por debajo de 4:30 h? Es mejor que la mayoría.

• ¿Menos de 4:00 h para hombre o 4:30 h para mujer? Entraría en top aproximandamente del 40 %.

b) Referentes por edad

• Hombres 30‑34: mediana aproximadamente 4:06 h; mujeres cercano al 4:28 h.

c) Percentiles de grandes maratones

• Londres 2024: sub 3:35 h (hombres) y sub 3:48 h (mujeres) para top 30 %; sub 2:58 h o 3:32 h para top 10 %.

d) Condiciones ambientales

• Ajusta tu evaluación si llovió, hubo calor extremo o alta contaminación: el estudio Brown mostró impacto concreto en segundos agregados al tiempo final .

e) Su propio progreso

• “Tu mejor marca personal es siempre el punto de referencia más real,” aclara Moreno. Si bajaste tu PR en condiciones difíciles, eso es un buen tiempo.

Imagine que corriste en su primera maratón y marcó 4:10 h:

• Está por debajo de la mediana global (4:25–4:30 h).

• Si es hombre entre 25–44, su tiempo es mejor que el promedio (cercano a las 4:05 h), solo ligeramente por encima.

• En Londres 2024, ésta marca le situaría en top 25–30 % si corre como hombre; quizás top 40 % si mujer.

• Si el día hubo mala calidad del aire, su rendimiento real valdría aún más.

Para saber si hizo un buen tiempo en maratón, no basta con mirar tu reloj. Debe compararse con:

• Medianas globales o nacionales (aproximadamente 4:20–4:30 h).

• Benchmark de tu edad y género.

• Percentiles de grandes eventos (top 10–30 %).

• Condiciones del día.

• Su propia evolución personal.

Entonces, si cruzó en menos de cuatro horas siendo hombre, o por debajo de 4:30 horas si eres mujer, seguramente sea una buena marca. Moreno lo resume: “La carera es tuya. Tu buen tiempo es el que refleja tu progreso y esfuerzo, contextualizado con tu grupo y condiciones”.