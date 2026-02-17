Cómo superan los conflictos las parejas felices

Foto: AFP - GABRIEL MONNET

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Antes de comenzar a explicar el método, quisiéramos hablarle un poco sobre historia, psicología y amores.

En la década de 1970, el psicólogo estadounidense John Gottman y el investigador Robert Levenson comenzaron a realizar estudios con parejas. A cada una le pedían que resolviera un conflicto “real” durante quince minutos mientras eran grabadas. Analizaban lo que decían, pero también cómo lo decían: el tono, el lenguaje físico y las reacciones de vuelta.

Años después hicieron seguimiento a esas mismas parejas y encontraron que podían anticipar con más del 90% de precisión cuáles continuarían juntas y cuáles terminarían en divorcio. ¿Puede creer que era posible?

Gottman identificó una proporción cercana al 5:1 en los matrimonios estables. Eso significaba que, incluso en medio de una discusión, por cada interacción negativa aparecían al menos cinco interacciones positivas. No se trataba de evitar los problemas, sino de que la negatividad no fuera dominante.

Con el tiempo, esta investigación fue reinterpretada y simplificada. Hoy, por ejemplo, circula a través de redes sociales y se le conoce como la Proporción 2:1 que, evidentemente, reduce la cifra original y la convierte en una versión un poco más manejable.

No responde exactamente al dato del estudio inicial, pero retoma su lógica. Es decir, que la estabilidad depende, en buena parte, de la capacidad de compensar los daños que causamos.

¿Cómo funciona la Proporción 2:1?

Por cada comentario negativo, gesto de fastidio o frase hiriente durante un conflicto, deberían aparecer al menos dos interacciones positivas que ayuden a restablecer el equilibrio emocional en la pareja.

Ahora bien, ¿qué se considera una interacción negativa? No toda emoción o respuesta entra en esa categoría. La ira puede aparecer en cualquier relación sin que eso implique un daño “estructural”. Según explicó Gottman en Por qué los matrimonios triunfan o fracasan, lo que resulta perjudicial es cuando esa emoción se traduce en crítica, desprecio o actitud defensiva.

Por eso, en su investigación, Gottman insistía en que la negatividad tiene una carga fuerte y que no se neutraliza con facilidad. De ahí la importancia de las interacciones positivas.

Las reparaciones suelen ser más simples de lo que uno cree: mostrar interés genuino por lo que el otro está diciendo, validar su experiencia aunque no se comparta del todo, buscar puntos de acuerdo en medio del desacuerdo, expresar afecto físico o verbal, disculparse cuando una palabra cruzó un límite.

Incluso el humor puede funcionar como un mecanismo de regulación, siempre que no esté cargado de ironía o desprecio. Las parejas que logran introducir estos gestos en medio del conflicto modifican su curso.

La diferencia entre el 5:1 documentado en los estudios originales y el 2:1 que hoy se populariza es, sobre todo, una cuestión de simplificación.

La investigación hablaba de una proporción más amplia y observada en cierto periodo de tiempo; la versión actual la traduce en una guía que tiene en cuenta los hábitos digitales y la actual forma de relacionarnos. No obstante, ambas coinciden en que el conflicto no es el enemigo principal de una relación, pero la acumulación de negatividad sí puede serlo. Todo puede llevar a conflictos que estallen y ya no tengan cómo repararse.

Recuerde que la diferencia no está únicamente en la cantidad de conflictos que se tenga, sino en el balance dentro del mismo y las oportunidades para mediarlo. Siempre que un método parezca insuficiente, acudir a un profesional en salud mental y terapia podría rescatar lo que parece del todo perdido.

Y usted, ¿qué otro método conoce para resolver conflictos de pareja? ¿Intentaría la Proporción 2:1? Lo leemos en los comentarios.