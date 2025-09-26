Este error al correr podría estar afectando su rendimiento en competencia

Corredores disciplinados entrenan duro, pero un descuido mínimo puede estar saboteando todo su progreso. Un estudio mundial mostró que un solo exceso en la distancia dispara hasta en 128 % el riesgo de lesión. Foto: Getty Images

Muchos corredores se preguntan por qué, a pesar de entrenar con constancia, planificar sus salidas y cuidar la recuperación, no alcanzan los resultados esperados o cargan con molestias que frenan su progreso. La respuesta, en algunos casos, no está en el volumen total de kilómetros ni en la disciplina, sino en un error poco evidente: aumentar demasiado la distancia en una sola sesión. Esa práctica puede ser la raíz de numerosas lesiones por sobreuso.

La tradición del running insiste en que los kilómetros deben crecer de manera gradual, repartidos con cuidado durante la semana. Sin embargo, evidencias recientes muestran que no basta con vigilar el volumen acumulado: el verdadero riesgo aparece en ese día en que alguien decide correr mucho más de lo habitual en una sola salida.

Un estudio de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), publicado el 7 de julio de 2025 en la revista British Journal of Sports Medicine, cuestionó esa percepción. Bajo el título How much running is too much? Identifying high-risk running sessions in a 5200-person cohort study, analizó durante 18 meses a 5.205 corredores de 87 países, quienes compartieron datos de dispositivos GPS y reportaron semanalmente posibles lesiones relacionadas con el running.

Los investigadores compararon tres escenarios de riesgo: cuánto aumentaba la distancia de una sesión frente a la salida más larga de los últimos 30 días, la relación entre la carga semanal y el promedio de las tres semanas anteriores (ratio agudo-crónico, ACWR) y la variación de kilómetros de una semana a otra.

Los hallazgos mostraron que 1.820 corredores (35 % del total) reportaron una lesión. Ni el cambio semanal ni el ACWR resultaron predictores claros, pero sí lo fue el aumento de distancia en una única sesión. Cuando esa salida excedía en más de un 10% la distancia máxima reciente, el riesgo de lesión se disparaba: con subidas de entre 10 y 30% el riesgo creció un 64%, con incrementos de 30 a 100% subió un 52%, y al duplicar la distancia el riesgo se elevó al 128%.

Esto sugiere que muchas lesiones por sobreuso no provienen solo de la acumulación progresiva de tensión, sino de un “fallo puntual”: el día en que el cuerpo no estaba preparado para un esfuerzo excepcional. Para quien siente que no avanza, ese “sprint de la arrogancia” en una sola salida puede estar saboteando semanas enteras de buen entrenamiento.

Santiago Herrera, entrenador con amplia experiencia en planes para medias y largas distancias, advierte: “El error más común es pensar que si me faltan kilómetros hoy, puedo compensar con una sesión extra larga. El cuerpo no adapta sus tejidos de un día para otro”. En su opinión, esa decisión envía señales de carga a tendones, fascia, músculos y articulaciones más allá de lo tolerable. “Lo saludable es basarse en las salidas más exigentes de los últimos días, no en lo que uno soñó correr”.

María Camila Lozano, fisioterapeuta especializada en deportes de resistencia de la Universidad Pedagógica, complementa con un enfoque anatómico. “Cuando la brecha entre la sesión más larga habitual y la que decidimos hacer en un arranque de energía es muy amplia, las fibras de los tendones y otras estructuras de apoyo no han tenido tiempo de adaptarse, y empiezan las microfisuras”. Además, advierte que esas lesiones iniciales pueden arrastrar compensaciones musculares y dolores secundarios durante semanas.

Ambos coinciden: el problema no está en hacer kilómetros, sino en cómo distribuirlos. Herrera insiste en planear la progresión con antelación, mientras Lozano recalca la importancia de respetar los tiempos de adaptación del cuerpo.

¿Por qué un solo error pesa tanto?

Exigir al cuerpo en una sesión mucho más de lo que ha hecho en el último mes significa pedirle mecanismos de recuperación y reparación que aún no ha desarrollado. Eso provoca microdaños que, sin descanso ni nutrición adecuados, evolucionan en tendinopatías, periostitis, lesiones de fascia o incluso fracturas por estrés.

El estudio danés mostró que el modelo tradicional de prevención —basado en ratios semanales y control del volumen acumulado— no predice con precisión las lesiones, a diferencia del análisis de ese “salto individual”. Esto obliga a replantear muchas recomendaciones universales presentes en los planes de entrenamiento.

¿Cómo evitar el error sin frenar el progreso?

1. Registrar la distancia máxima reciente: Llevar un control de la salida más larga de los últimos 30 días como referencia para no sobrepasarla en exceso.

2. Mantener un margen prudente: No superar en más del 10 % esa distancia en una sola sesión. Si la mayor salida fue de 12 km, no conviene pasar de 13 o 14 km de golpe.

3. Progresar de forma escalonada: Mejor sumar varias salidas moderadas que compensar con un esfuerzo desmedido.

4. Escuchar al cuerpo: Si aparece fatiga inusual, rigidez o punzadas, detenerse antes de que el daño sea mayor.

5. Fortalecer la base: Ejercicios de fuerza, estabilidad y movilidad refuerzan los tejidos y reducen el riesgo de que un salto ocasional se convierta en lesión.

Si un corredor siente que su progreso se estanca pese a cumplir con planes semanales y descansos, puede estar cayendo en un error sutil pero decisivo: exceder en una sola salida la distancia máxima reciente. El estudio danés de 2025 lo confirmó con datos, y los expertos lo respaldan: no se trata de entrenar menos, sino de hacerlo con inteligencia. Evitar ese salto abrupto podría ser la clave para transformar el esfuerzo constante en avances reales.

