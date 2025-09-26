Tres recomendaciones de sexólogos para aprovechar las aplicaciones de citas

En un mundo que cada vez se mueve más entre pantallas, las apps de citas pueden ser un puente, siempre que se crucen con responsabilidad y con los pies bien puestos en la realidad. Foto: Getty Images

Las aplicaciones de citas pasaron de ser vistas como un recurso para los más tímidos a convertirse en un canal habitual para conocer nuevas personas. Hoy son millones los usuarios en el mundo que las utilizan en busca de compañía, amistad o pareja estable, transformando la forma en que se tejen los vínculos en la era digital. La inmediatez, la posibilidad de ampliar el círculo social y la promesa de encontrar a alguien afín con solo unos clics, también han hecho que estas plataformas estén presentes en casi todos los segmentos de edad.

Sin embargo, el uso masivo no garantiza experiencias positivas. Con frecuencia, quienes se adentran en este mundo encuentran obstáculos: expectativas poco claras, riesgos de seguridad o una sensación de desgaste emocional. En ese escenario, expertos en sexualidad y relaciones advierten que el verdadero secreto no está en la tecnología, sino en la manera en que se utiliza.

Mariana López, psicóloga clínica y sexóloga independiente con más de quince años de experiencia en terapia de pareja, asegura que el error más común es abrir un perfil sin tener claridad sobre lo que se busca. “No es lo mismo querer conocer gente para compartir un rato agradable, que buscar una relación seria, y tampoco está mal querer solo una experiencia sexual, pero la persona debe saberlo de antemano y reflejarlo en su perfil. Esa honestidad inicial ahorra frustraciones y ayuda a conectar con quienes están en la misma sintonía”.

López insiste en que el autoconocimiento es el primer paso: si una persona tiene claros sus deseos y límites, menos probabilidades tendrá de caer en dinámicas que la incomoden.

Julián Restrepo, médico sexólogo y docente en la Universidad del Bosque, especializado en educación sexual, enfatiza en la importancia de la seguridad emocional y física dentro de las aplicaciones. “La inmediatez de estas plataformas genera la ilusión de confianza rápida, pero no hay que olvidar que al otro lado hay un desconocido. Antes de pasar a un encuentro presencial conviene hablar lo suficiente, hacer videollamadas, si es posible, y contarle a alguien cercano los detalles de la cita. La prevención no significa miedo, sino sentido común”, señala.

Según Restrepo, muchas decepciones vienen de idealizar en exceso a la otra persona basándose en fotos o mensajes breves, por lo que recomienda no precipitarse ni dejarse llevar solo por la emoción inicial.

Camila Andrade, sexóloga con formación en comunicación y medios digitales de la Universidad Externado, quien ha investigado cómo las redes moldean la vida íntima, advierte sobre la llamada “fatiga del swipe”, esa sensación de cansancio que aparece cuando se dedica demasiado tiempo a deslizar perfiles sin lograr un vínculo real. “Las apps están diseñadas para mantenernos enganchados, pero eso puede hacernos sentir que siempre hay alguien mejor esperando. Esa lógica de consumo desgasta y nos hace perder de vista la calidad del contacto humano. Por eso recomiendo limitar el tiempo de uso y dar prioridad a las conversaciones que realmente fluyen”, explica.

Los tres especialistas coinciden en que las aplicaciones, bien utilizadas, pueden ser aliadas para construir vínculos. No obstante, recalcan que nunca reemplazarán la capacidad de cultivar relaciones cara a cara, con sus matices, gestos y silencios. López sostiene que “no hay que perder la paciencia, ni asumir que si alguien no responde en minutos ya no tiene interés. La inmediatez digital no siempre refleja la realidad afectiva de la otra persona”. Restrepo agrega que, más allá de la plataforma, el éxito depende de la disposición de cada individuo para escuchar, respetar y mantener la empatía.

Un punto central en sus consejos es no perder de vista la autoestima. De acuerdo con Andrade, los rechazos en una app no son un juicio sobre el valor personal: “El algoritmo y la subjetividad de los demás no determinan cuánto valemos. Entender eso es clave para no frustrarse ni desgastarse emocionalmente”. En esa misma línea, López recuerda que no todas las experiencias deben terminar en pareja o en una cita física para ser valiosas, pues también pueden servir para conocerse mejor y fortalecer la confianza.

El futuro de las relaciones no parece alejarse de las plataformas digitales, pero sí exige un uso consciente. Frente a la rapidez con la que se instalan nuevas aplicaciones y formatos, los expertos invitan a usarlas como herramientas y no como sustitutos de la vida social real.

Restrepo lo resume en una idea sencilla: “La app puede abrir la puerta, pero lo que pase después depende de la calidad del encuentro humano”.

Así las cosas, las recomendaciones de los expertos se pueden resumir en tres claves: claridad sobre lo que se busca, precaución antes de dar pasos importantes y límites frente al tiempo de uso.

