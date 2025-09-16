Competencias para correr en octubre: precios, fechas, lugares y más

Octubre se viene cargado de adrenalina para los corredores en Colombia: desde Bucaramanga hasta Girardot, las calles y senderos estarán llenos de retos. Algunas competencias aún tienen inscripciones abiertas, con precios desde $80.000 pesos. Foto: Running Colombia

Octubre marca un mes clave para los aficionados al running en Colombia. Con el clima comenzando a refrescar en varias regiones, las ciudades se llenan de energía y las rutas se preparan para recibir a miles de corredores en competencias que van desde los 5 km hasta los 21 km.

Estas carreras no solo representan un reto físico, sino una oportunidad de comunidad, turismo local, conciencia social y promoción de estilos de vida saludables. Muchas organizaciones han afinado detalles durante todo el año para que octubre sea un mes de gran movilización atlética.

El calendario está claramente definido en varios casos, lo que permite planear con anticipación y saber qué distancia va a correr, cuánto cuesta, dónde recoge su dorsal y qué incluye su inscripción.

En varios eventos aún hay cupos disponibles, aunque se recomienda no dejarlo para el último momento, pues algunas inscripciones y precios especiales terminan antes o los cupos se cierran. A continuación, cinco de las competencias más destacadas del mes, que todavía permiten inscripción o lo hicieron recientemente, para que evalúe dónde se anima.

Media Maratón del Meta

La Media Maratón del Meta se realiza en Villavicencio, una ciudad con conexión con los llanos y paisajes naturales. Es un evento que convoca tanto corredores locales como visitantes, promoviendo también el turismo regional: la experiencia de correr en plano, al aire libre, con calor del llano, además de la cultura y hospitalidad del Meta. Este tipo de carreras suele servir de cierre de temporada para muchas personas que prefieren clima cálido y circuito no tan montañoso.

Detalles de la carrera

• Fecha: 5 de octubre de 2025.

• Distancias disponibles: 21K (media maratón), 10K, 5K y una categoría 5kids para niños.

• Costo de inscripción: $170.000.

Cómo inscribirse

• En su página oficial de la Media Maratón del Meta, sección “Inscríbete”.

• Elige la distancia, llena sus datos, hace el pago — usualmente con tarjeta de crédito/débito, o con los medios que indique la organización.

RunTour Avianca Bogotá

El RunTour Avianca es una de las carreras populares más consolidadas del país, en la que se combina deporte con imagen de marca, logística profesional, retos nuevos cada año. En 2025 introdujo una novedad importante: la distancia de 15K, además de la clásica de 10K, lo que abre oportunidad para quienes buscan algo más exigente.

Además, ofrece beneficios relacionados con donación de millas LifeMiles, incentivos para quienes mejoran sus tiempos, y facilidades para inscripciones grupales. Todo esto lo hace atractivo no solo para corredores amateur sino también para quienes buscan motivaciones adicionales.

Detalles de la carrera

• Fecha: 5 de octubre de 2025.

• Distancias: 10K y 15K.

• Precios:

- Inscripción individual: $125.000 para la segunda fase.

Cómo inscribirse

• En línea desde el sitio oficial RunTour Avianca: www.runtouravianca.com. Ahí elige distancia, modalidad (individual o grupal), formas de pago.

Media Maratón de Bucaramanga – FCV

La Media Maratón de Bucaramanga FCV es una de las carreras más esperadas del oriente colombiano. Organizada por la Fundación Cardiovascular de Colombia, combina deporte, salud y turismo. Bucaramanga, conocida como la “ciudad de los parques”, ofrece rutas que atraviesan paisajes urbanos con espacios verdes, arquitectura destacada y recorridos que muestran parte de su identidad social y cultural. En su edición número 22 (2025), el evento buscará superar expectativas en participación, servicios y beneficios para los inscritos.

Detalles de la carrera

• Fecha: domingo 12 de octubre de 2025.

• Distancias: 21 km (medio maratón), 10.5 km, y 5 km.

• Temprano-madrugada: la salida de la distancia más larga es alrededor de las 6:30 a. m., las demás después.

Inscripción – cómo, cuánto y hasta cuándo

• El proceso de inscripción se realiza a través de la página oficial: mmb.fcv.org.

• Los precios varían según la distancia y la etapa de inscripción. Para 21K y 10,5K competitivas, y la de 5K recreativa, hay tarifas diferenciadas. En alguna etapa, 21K y 10,5K tenían un costo de $175.000 , y la recreativa de 5K ~ $115.000 COP.

• Hay un plan de entrenamiento gratuito de 90 días para todos los inscritos, como beneficio complementario.

Allianz 15K Bogotá

La Allianz 15K es una carrera emblemática de Bogotá, con historia desde 2010, que cada año reúne aficionados y atletas de ciudad, clubes y hasta paratletas. Se ha consolidado como una prueba de 15 kilómetros de exigencia media-alta, ideal tanto para quienes ya manejan distancias mayores como para quienes buscan un reto intermedio entre 10 km y la media maratón. Además, ha añadido componentes de sostenibilidad, premiaciones, inclusión y recorrido que permite mostrar varios sectores de Bogotá.

Detalles de la carrera

• Fecha: domingo 19 de octubre de 2025.

• Recorrido: Parte del Predio Country Comodoro, pasa por la carrera Novena, avenida NQS, incluyendo sitios emblemáticos como Movistar Arena, Estadio El Campín, barrios como Galerías y La Esmeralda, para finalizar en el Parque Simón Bolívar.

• Categorías: Abierta (hombres y mujeres desde 16 años), grupal, paraatletas (limitaciones visuales, auditivas, cognitivas).

Inscripción – cómo, cuánto, plazos

• Las inscripciones están disponibles en línea vía el sitio oficial www.allianz-carrera15k.com. También de forma presencial en las oficinas de Correcaminos de Colombia (Bogotá, calle 86B No. 15-22, Oficina 301).

• Costo: individual $120.000; para grupos (10 personas o más) $115.000.

• La entrega de kits/expo se hará los días previos: 17 y 18 de octubre en la Expo Allianz, Parque Museo El Chicó.

Media Maratón de Cundinamarca (Girardot)

La Media Maratón de Cundinamarca llega en su segunda edición con la intención de combinar deporte, turismo y comunidad. La idea es atraer corredores no solo de Cundinamarca sino de otras regiones, con recorridos de distintas distancias, entregas de premios, inclusión de categorías para personas con discapacidad, y un ambiente familiar. También busca que el evento tenga aval técnico de la federación, lo que lo hace más atractivo para quienes compiten oficialmente.

Girardot es un municipio con clima cálido, facilidad de transporte (desde Bogotá y otras ciudades), buen potencial turístico, lo que lo hace una excelente sede para eventos deportivos. Además, el evento se articula con actividades culturales, recreativas y gastronómicas, lo que añade valor para quienes viajan.

Detalles de la carrera

• Fecha: 25 y 26 de octubre de 2025.

• Distancias disponibles: 21K, 10K, 5K, y además 3K-Canicross (esta última permite participación con mascota). También hay categorías para silla de ruedas, menores (desde los 8 años) en algunas distancias menores.

• Costo de inscripción: $80.000 para cualquiera de las distancias.

Cómo inscribirse

• Desde la página web de Colsubsidio, buscando el “banner de la segunda edición de Media Maratón de Cundinamarca”.

• En esa misma página siga los pasos de inscripción: registro de los datos personales, elección de distancia, pago.

Expedición Bodytech Cali

Expedición Bodytech es un evento atlético que ha estado presente en varias ciudades de Colombia, promovido por los gimnasios Bodytech. Para muchos corredores, es una carrera de distancias intermedias, ideal para quienes no están preparados para medias maratones pero quieren algo más que un 5K. Además reúne participantes de distintas edades, fomenta la participación con diferentes categorías, y costuma tener una buena organización de kits, señalización, hidratación y seguridad.

La versión de Cali para este año 2025 está especialmente marcada en el calendario de los corredores locales, por su clima, su recorrido y ubicación estratégica, además de que permite unir entrenamiento con turismo local al ser Cali uno de los centros más activos del running en el suroccidente.

Detalles de la carrera

• Fecha: 26 de octubre de 2025.

• Distancias: 3K (para niños de 5 a 13 años con kit doble), 7K y 12K para mayores de 14 años.

Cómo inscribirse

• A través del canal de Eventos Bodytech (sitio web de Bodytech eventos).

• Selecciona la distancia, llenas datos personales, elige tipo de kit (cuando haya opciones), hace el pago.