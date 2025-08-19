¿Complacer demasiado? Así saboteas tus relaciones sin darte cuenta

Algunos psicólogos creen que la adulación es una cuarta respuesta al estrés. Foto: NYT - MIGUEL PORLAN

Meg Josephson, psicoterapeuta en San Francisco, tuvo una vez una clienta que decía que salía de cada encuentro social convencida, sin ninguna prueba, de que todo el mundo la odiaba.

Era un patrón que Josephson reconocía tanto en sí misma como en sus otros consultantes. Es el pinchazo de alarma cuando el mensaje de texto de un amigo termina con un punto en lugar de un “amistoso” signo de exclamación. Es la “espiral de inseguridad”, en palabras de Josephson, que se produce cuando un vecino no te saluda. Es oír que tu jefe quiere hablar contigo y...