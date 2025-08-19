No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Complacer demasiado? Así saboteas tus relaciones sin darte cuenta

Buscar agradar a los demás en exceso puede atraparte en un ciclo de inseguridad. He aquí cómo romper el hábito.

Jancee Dunn | The New York Times
19 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Algunos psicólogos creen que la adulación es una cuarta respuesta al estrés.
Algunos psicólogos creen que la adulación es una cuarta respuesta al estrés.
Foto: NYT - MIGUEL PORLAN

Meg Josephson, psicoterapeuta en San Francisco, tuvo una vez una clienta que decía que salía de cada encuentro social convencida, sin ninguna prueba, de que todo el mundo la odiaba.

Era un patrón que Josephson reconocía tanto en sí misma como en sus otros consultantes. Es el pinchazo de alarma cuando el mensaje de texto de un amigo termina con un punto en lugar de un “amistoso” signo de exclamación. Es la “espiral de inseguridad”, en palabras de Josephson, que se produce cuando un vecino no te saluda. Es oír que tu jefe quiere hablar contigo y...

Por Jancee Dunn | The New York Times

