Conozca los tipos de infidelidad en pareja

Incluso si creemos que existe una única manera de romper la confianza, la infidelidad es un fenómeno complejo que puede aparecer de muchas formas y, por ende, afectar a las parejas en niveles distintos.

Aunque esto sea lo “clásico” y lo que normalmente viene a la mente cuando se habla de este tema, una traición no siempre implica sexo. Es posible que se trate de un vínculo emocional paralelo (una relación fuera de la pareja) o, incluso, que se construyen de manera virtual.

En Psicología y Mente, Juan Armando Corbin identificó nueve tipos de infidelidad, cada uno con distintas motivaciones y formas de concebirse. Aquí explicaremos cada una, tomando como referencia el trabajo de Corbin.

Veremos cómo se manifiestan en la vida real y cómo influyen en lo que sigue después de eso para la relación de pareja.

Infidelidad directa

La persona decide, muy conscientemente, engañar a su pareja. Esto significa que planea encuentros fuera de la relación, recurre a aplicaciones como Tinder, diseñadas para conocer personas y, de una u otra forma, establecer un vínculo. Este tipo de infidelidad suele ser mucho más evidente porque la intención de engañar está presente desde el inicio, y las acciones reflejan esa decisión.

Infidelidad indirecta

Esto puede darse cuando, sin buscarlo, se empieza a compartir más de la cuenta con alguien que no es la pareja, muchas veces en un momento personal difícil. No hay una decisión previa de engañar; la situación avanza sola. Por eso, como señala Corbin, el arrepentimiento suele aparecer rápido, ya que la persona no siente que haya actuado con intención, sino que permitió que algo se desarrollara sin medir las consecuencias.

Infidelidad virtual

La interacción con otra persona se da por mensajes, redes sociales o aplicaciones, sin que exista un encuentro cara a cara. Aunque no haya contacto físico, el intercambio emocional o sexual puede afectar la relación, sobre todo la confianza. Dice que este tipo de infidelidad se ha vuelto más común con el uso diario de la tecnología y que, aun así, puede generar un daño emocional importante.

Infidelidad “física”

Ocurre cuando alguien, más que tener relaciones sexuales seguidas o establecidas con otra persona fuera de su pareja -el famoso “fue solo una vez”-, también tiene interacciones como besos, abrazos o caricias. Como hay un hecho concreto, no suele haber muchas dudas sobre lo que ocurrió. Eso hace que la confianza se rompa rápido y que la relación cambie desde ese momento, porque se cruza un límite claro que la pareja ya tenía establecido.

Infidelidad afectiva o sentimental

No todas las infidelidades tienen que ver con sexo. La infidelidad afectiva ocurre cuando una persona empieza a involucrarse emocionalmente con alguien que no es su pareja. Puede pasar sin que al inicio sea evidente, porque la relación principal sigue ahí, pero con el tiempo aparecen dudas, distancia y desgaste emocional. Además, los estudios muestran que este tipo de infidelidad es más común en mujeres y que el impacto que genera puede ser tan fuerte como el de una infidelidad sexual.

Infidelidad por encuentros sexuales

Relaciones sexuales con otra persona fuera de su pareja, sin que exista un vínculo emocional importante con esa persona. Lo que motiva principalmente este tipo de infidelidad es la búsqueda de satisfacción física, no la conexión afectiva. Por eso, la relación con la otra persona suele ser limitada a los encuentros sexuales y no incluye apoyo emocional o intimidad. Según los estudios, este tipo de infidelidad es más frecuente en hombres, porque tienden a separar la satisfacción sexual del apego emocional.

Esto puede generar un impacto bastante doloroso en la pareja, especialmente en la confianza, en la percepción de exclusividad de la relación y en el autoestima.

Pero, además de las infidelidades físicas, sexuales o afectivas, existen otros tipos que reflejan situaciones particulares. La infidelidad obligada ocurre cuando alguien busca fuera de la relación lo que no recibe dentro, como atención o cariño. La infidelidad por adicción sexual refleja un patrón repetitivo de conducta sexual que la persona no logra controlar. Y la infidelidad de aprobación se da cuando alguien mantiene su relación principal, pero busca compañía externa para sentirse valorado o reconocido.

Aunque tienen características propias, en el fondo encajan dentro de las categorías principales que ya vimos: física, sexual o afectiva.

¿Y es posible perdonar?

Selia, plataforma de salud mental en la que nos apoyamos frecuentemente para construir nuestros artículos, explica que la decisión de perdonar depende del arrepentimiento genuino, la transparencia, las motivaciones del engaño y la disposición de ambos a trabajar en la relación.

La comunicación abierta y los cambios concretos son una parte que ayuda a recuperar la confianza, pero la terapia psicológica y manejar el impacto emocional de cualquier tipo de infidelidad.

