Consejos de un entrenador físico para la semana previa a una maratón

La semana previa a una maratón puede definir el éxito o el fracaso en los 42 kilómetros. Un estudio reciente reveló que muchos corredores apenas consumen 35 g de carbohidratos por hora, muy por debajo de lo recomendado. Foto: Maratón de Boston

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La semana previa a una maratón es decisiva. Ya se ha hecho buena parte del entrenamiento, los kilómetros largos, las adaptaciones físicas; ahora toca afinar. Si todo ha salido según lo planeado, es momento de reducir un poco la carga, dormir bien, cuidar la alimentación y asegurarse de que el cuerpo esté descansado. Cualquier error en estos días puede significar fatiga extra, molestias, o no rendir al nivel deseado.

El ambiente emocional también pesa: los nervios suelen aparecer, la expectativa crece, y los pequeños detalles (como el clima, el plan logístico o el equipamiento) empiezan a preocupar. Tener todo listo —desde la hidratación, la ropa, los zapatos, el transporte y la alimentación— permite concentrarse en lo que realmente importa en los últimos días: recuperación, confianza y ajuste fino.

“El taper es tan importante como la preparación intensa; disminuir gradualmente el volumen de entrenamiento le permite al cuerpo reparar lo acumulado y almacenar energía para el día de la carrera”, dice Cristian Rueda, entrenador físico de la Universidad Pedagógica. Esto significa reducir la distancia de las tiradas largas y evitar esfuerzos máximos; mantener algunos entrenamientos ligeros para conservar la frescura.

En cuanto a la alimentación, los últimos días deben centrarse en carbohidratos, pero sin excesos que provoquen malestar. “No se trata de llenarse hasta que incomode, sino de elegir las porciones correctas y los tipos de carbohidratos que ya han sido probados en los entrenamientos”, dice el entrenador. Añade que es mejor usar carbohidratos de digestión fácil en los dos o tres días antes de la carrera y moderar alimentos altos en fibra o grasas que puedan generar molestias intestinales.

La hidratación también ocupa un lugar crucial. Según el experto, “hidratarse bien desde varios días antes es más seguro que absorber grandes cantidades justo antes de la salida; el cuerpo necesita tiempo para ajustar sus reservas de líquidos”. Además, recomienda mantener los electrolitos, especialmente si se transpira mucho o si hace calor, para evitar desequilibrios como calambres o fatiga prematura.

Y es que un estudio aporta datos concretos que apoyan muchas de estas recomendaciones. En la investigación titulada “Nutritional Intake and Timing of Marathon Runners: Influence of Athlete’s Characteristics and Fueling Practices on Finishing Time”, publicada en Sports Medicine - Open en 2025, se evaluó a 1.600 corredores que participaron en la Maratón de Sevilla 2022. Se usó un diseño descriptivo transversal y encuestaron a los atletas, recolectando datos de consumo de líquidos, alimentos y suplementos antes, durante y después de la competencia.

Los resultados mostraron que muchos corredores no alcanzaban las recomendaciones actuales de ingesta de carbohidratos (CHO), sodio y cafeína durante la carrera. Los líquidos consumidos estuvieron en el límite inferior de lo recomendado, y muchos corredores no habían recibido asesoría nutricional especializada. Además, se encontró una relación estadística: quienes sí cumplieron con las recomendaciones de carbohidratos durante la competencia tenían mayor probabilidad de terminar la maratón en menos de 180 minutos.

El experto sugiere lo siguiente para la semana previa:

Recomendaciones prácticas para la semana anterior

1. Taper (reducción de entrenamiento)

• Disminuir progresivamente el volumen de entrenamiento unos 7-10 días antes de la carrera. Se pueden mantener sesiones cortas para mantener la movilidad, algo de ritmo suave, pero evitar esfuerzos altos, cuestas duras o sprints intensos.

• Descansar lo suficiente después de las tiradas altas: las últimas dos o tres sesiones deben estar orientadas a recuperación, no a mejora de velocidad.

2. Alimentación enfocada en carbohidratos y fácil digestión

• A partir de 3-4 días antes, aumentar la proporción de carbohidratos en cada comida, pero sin caer en excesos ni introducir alimentos nuevos. Alimentos como arroz, papas, pastas, frutas suaves, pan blanco o integral según lo tolerado.

• Evitar comidas muy pesadas, ricas en fibra o grasas que no se usan habitualmente: pueden generar molestias digestivas o sensación de pesadez.

3. Hidratación y electrolitos

• Hidratarse desde varios días antes: beber agua frecuentemente, incluir bebidas con electrolitos si se sudó mucho en entrenamientos recientes o si se espera calor.

• Evitar la deshidratación: no esperar a tener sed. El día de la carrera, asegurarse de haber bebido bien la noche anterior y la mañana, pero sin excesos que puedan causar necesidad urgente de ir al baño durante la carrera.

4. Sueño y recuperación

• Priorizar dormir bien: varias noches buenas antes del gran día son más valiosas que la última noche perfecta. El descanso profundo ayuda a reparar músculos, tejidos, reforzar el sistema inmunológico.

• Actividades ligeras de recuperación: estiramientos suaves, rodajes lentos, movilidad, masajes si son parte de la rutina. Evitar lo que cause dolor o fatiga extra.

5. Logística y mentalidad

• Probar todo con anticipación: la ropa, los zapatos, la hidratación o geles, los hábitos del desayuno del día de la carrera. No introducir nada nuevo.

• Planear transporte, llegada al punto de inicio, lo que se hará si el clima cambia, dónde se dejará la ropa o qué equipo de repuesto llevar.

• Mantener una mentalidad positiva: visualizar la carrera, confiar en el entrenamiento completado, evitar compararse con otros ese día.

El experto concluye que “una buena semana previa puede marcar la diferencia entre llegar a la línea de meta con energía o arrastrando fatiga acumulada; todo lo que se haga bien estos días tiene efecto exponencial en el rendimiento y en la experiencia”.

En suma, la clave está en ajustar: menos volumen, alimentación fiable y rica en carbohidratos, hidratación adecuada, descanso y seguridad logística. Si todo esto se cumple, se llega al día de la maratón en la mejor versión posible.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.