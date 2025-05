Consejos para alcanzar los 15 kilómetros en una maratón, según una ganadora

Carolina Martínez fue la ganadora de los 15 kilómetros en la Maratón de Cali 2025. Foto: Maratón de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Maratón de Cali 2025 fue una fiesta del deporte y la resistencia. Más de 10.000 corredores llenaron las calles de la capital del Valle del Cauca el pasado domingo, en una jornada que combinó competencia, celebración y mucha energía ciudadana. Desde el amanecer, el ambiente estuvo cargado de entusiasmo, con música, porras y aplausos que acompañaron a los atletas a lo largo del recorrido.

El evento tenía distintas de distancias: 5K, 10K, 15K, 21K y 42K, lo cual, permitió la participación de corredores de todos los niveles. Una de las ganadoras fue Carolina Martínez, una atleta colombiana con trayectoria, que se impuso en los 15K.

Martínez es una figura reconocida en el ámbito del atletismo colombiano. “Hago running hace 23 años”, comenta con orgullo, y su experiencia se nota no solo en su desempeño, sino también en los consejos que comparte con quienes desean mejorar su rendimiento. Con una historia marcada por múltiples participaciones en eventos nacionales e internacionales, su presencia en Cali no pasó desapercibida. “He participado en muchos eventos a nivel nacional, he representado a Colombia en muchas oportunidades. He tenido la oportunidad de correr muchas veces en Cali. Fue una carrera muy bonita, siempre hubo gente apoyándonos”, recuerda en entrevista con El Espectador.

Martínez compartió algunas claves fundamentales para quienes aspiran a completar esta exigente prueba. Su enfoque es integral: no se trata solo de correr, sino de prepararse física y mentalmente con disciplina y respeto por el proceso.

Uno de los primeros puntos que aborda es la alimentación, un aspecto clave para cualquier corredor. “En la distancia que yo corrí que fueron 15K, se puede tomar café, pan normal, banano. Siempre trato de comer dos horas antes. Durante el recorrido me como un gel con cafeína. No salgo a competir, ni a entrenar, en ayunas”.

La preparación, según ella, no se improvisa. Requiere meses de trabajo constante. “Es un trabajo acumulativo de muchos meses. Hay que tener recuperación, masajes. Son muchas semanas de entrenamiento. Independientemente la distancia que sea hay que tomarlo con mucho respeto, con sacrificio”. Insiste en que cada kilómetro implica una preparación seria, donde el descanso y la prevención de lesiones juegan un papel clave.

A pesar del rigor del entrenamiento, Martínez encuentra motivación en el apoyo del público y en su amor por correr. “Lo más difícil podría ser la parte de la preparación, dejando cosas de lado. Pero lo hago porque me gusta. Igual eso se compensa con la energía de la gente”, expresa, haciendo énfasis en el papel emocional que juega la comunidad durante las carreras.

En cuanto al ritmo de carrera, su experiencia le permite adaptarse a las circunstancias del día. “El ritmo que se debe mantener en los 15K depende del que impongan las rivales. En la carrera del domingo yo quise arriesgar en un inicio porque sabía que había cuestas. Hay unos kilómetros que pueden ser muy altos, entonces ahí hay que arriesgar. Por eso, los ritmos varían”. Es decir, aunque se recomienda mantener una velocidad constante, la estrategia también debe ser flexible según el terreno y el grupo de corredores.

Sobre los implementos y la ropa, Martínez aconseja simplicidad. “Para los implementos no depende tanto de los kilómetros sino del ritmo que se quiera tener y, en general, de lo cómodo que uno se sienta. En mi caso, recomiendo tener la menor cantidad de accesorios o implementos posibles”. Esto se traduce en evitar elementos innecesarios que puedan entorpecer el movimiento o generar distracciones.

Sus consejos coinciden con los dados por el entrenador del gimnasio en la Universidad Externado de Colombia, Martín Payares:

1. Planificación del entrenamiento: Sugiere que un corredor recreativo necesita entre 10 y 14 semanas de entrenamiento progresivo para preparar una carrera de 15K. La estructura incluye sesiones de fondo, series de velocidad y trabajo de resistencia.

2. Nutrición adecuada: Confirmando lo que menciona Martínez, él señala que una comida rica en carbohidratos complejos, acompañada de líquidos y algo de cafeína, mejora el rendimiento. Asimismo, desaconseja el ayuno antes del ejercicio prolongado.

3. Uso estratégico de geles energéticos: Para distancias como los 15K, los geles con cafeína pueden ser beneficiosos si se consumen a partir del kilómetro 7 u 8, cuando el cuerpo empieza a disminuir su reserva de glucógeno.

4. Importancia del descanso: Un componente clave es el descanso activo y los masajes deportivos, tal como lo resalta Martínez. El sobreentrenamiento puede aumentar el riesgo de lesiones, especialmente en corredores amateur.

5. Psicología deportiva: Payares enfatiza la motivación intrínseca como un factor determinante para terminar la carrera. El hecho de que hable del “gusto” como motor de su entrenamiento refuerza esta perspectiva.

6. Equipamiento funcional y ligero: Un calzado adecuado, ligero y con buena amortiguación, además de ropa transpirable, es ideal. Evitar cargarse con demasiados elementos también mejora la eficiencia de carrera.

Le puede interesar: Zurich Rock’nRoll Running Series Madrid 2026: todo lo que debe saber para correrla