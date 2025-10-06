¿Va a correr la Maratón de Chicago 2025? Esto es lo que debe saber para competir

La Maratón de Chicago 2025 está a la vuelta de la esquina y miles de corredores afinan los últimos detalles antes del gran día. Foto: Getty Images

A pocos días de la Maratón de Chicago 2025, la ciudad se prepara para recibir a más de 45.000 corredores que tomarán la salida el próximo domingo 12 de octubre. Considerada una de las seis majors del atletismo mundial, la prueba volverá a llenar las calles con una mezcla de elite, aficionados y miles de espectadores que acompañarán los 42 kilómetros del recorrido.

Las inscripciones generales cerraron hace meses, pero ahora toda la atención está puesta en la logística del evento: horarios de salida, organización de los corrales, servicios de apoyo y las condiciones del circuito, famoso por ser plano y veloz. Grant Park, punto de partida y meta, será nuevamente el corazón de la jornada.

Los organizadores del Bank of America Chicago Marathon ya publicaron el cronograma oficial, con información clave para los participantes sobre accesos, tiempos límite y ubicaciones de estaciones de hidratación y asistencia médica.

Los corredores deben planear llegar con suficiente anticipación: Grant Park abre a las 5:30 a.m., y ese mismo horario inicia el servicio de “gear check” (guardar ropa, mochilas ligeras) y la apertura de los corrales de salida.

Aunque los corrales están abiertos desde las 5:30 a.m., no es necesario presentarse tan temprano para estar dentro del corral, la organización recomienda que los participantes entren a su corral aproximadamente 20 minutos antes del cierre del mismo.

Los horarios de cierre de corrales son:

• Corrales de la Ola 1 (Wave 1) cierran a las 7:20 a.m.

• Corrales de la Ola 2 cierran a las 7:45 a.m.

• Corrales de la Ola 3 cierran a las 8:10 a.m.

Entonces, si está en la ola 2 por ejemplo, debería estar en su corral antes de las 7:45. Si llegas más tarde, corres el riesgo de que cierren el acceso y deba comenzar desde atrás. Además, todos deben respetar la asignación de corral: quienes intenten entrar a un corral que no les corresponde serán forzados a iniciar desde atrás.

El calendario de salidas es el siguiente:

• 7:20 a.m. · Salida masculina en la modalidad wheelchair

• 7:21 a.m. · Salida femenina en wheelchair

• 7:23 a.m. · Salida handcycle

• 7:30 a.m. · Ola 1 (elite y corrales A-E)

• 8:00 a.m. · Ola 2 (corrales F, G, H, J)

• 8:35 a.m. · Ola 3 (corrales K, L, M, N)

El acceso de espectadores a Grant Park está programado para comenzar a las 9:30 de la mañana.

El “post-race party” del milla 27 también inicia a las 9:30 a.m. y permanece hasta las 4:00 p.m.

Recorrido, puntos clave y estaciones de hidratación

El circuito de Chicago es famoso por ser mayormente plano, ideal para buscar un buen tiempo. El recorrido pasa por cerca de 29 vecindarios y recorre diversas avenidas emblemáticas de Chicago, con tramos cercanos al lago Michigan y zonas céntricas de la ciudad.

Para quienes quieran ubicarse o avisar a seguidores dónde pueden ver la carrera, algunas estaciones de tren (CTA “El”) se sitúan próximas a puntos del recorrido:

• Grand Red Line Station: cerca de las millas 1, 3 y 12.5

• Jackson (Red o Blue Line): cerca de la milla 2

• Chicago Red Line: millas 3.5 y 12.25

• Sheridan Red Line: milla 8

• Addison Red Line: milla 8.5

• Sedgwick Brown Line: milla 11

• Washington/Wells (líneas Brown, Pink, Orange): cerca de milla 13.5

• UIC-Halsted Blue Line: millas 14 y 17

• Cermak-Chinatown Red Line: cerca de milla 21.5

• Sox-35th Red Line: milla 23 y 23.5 aproximadamente

Así, si alguien te va a seguir desde algún punto, puede planear movilizarse por el transporte público hacia estaciones cercanas al kilómetro deseado.

Estaciones de ayuda (aid stations)

A lo largo del trayecto hay 20 estaciones de apoyo (aid stations) situadas cada una o dos millas (aproximadamente) para los corredores. Cada estación incluye:

• Carpa médica (medical tent) y vehículos para transporte de corredores que no puedan continuar

• Baños portátiles estándar y accesibles (ADA)

• Agua

• Gatorade “Endurance Formula” sabor limón-lima

• Un anunciador público (public address) para comunicados en la estación

Además, según testimonios de corredores (por ejemplo en hilos de Reddit), en las estaciones 10, 14 y 18 se distribuirán geles energéticos (Gel 100 y Gel 100 caf) junto con agua o bebida isotónica.

Así que:

• En estaciones comunes, contará con agua y Gatorade

• En tres estaciones específicas tendrá geles adicionales, útiles para el tramo final de la carrera

Tiempos límite, cierre de recorrido y cierre de servicios

Según la política oficial, la maratón tiene un límite de 6 horas para completar el recorrido. Esto significa que el evento cerrará el curso para corredores después de ese tiempo, aunque algunos foros indican que la web del maratón señala un “cutoff” de seos horas y media como parte de sus reglas. Es recomendable apuntar a correr dentro de las seis horas para asegurar que su marca sea oficialmente reconocida y que puedas transitar en el circuito hasta el final. El servicio de “gear check” permanecerá abierto hasta las 4:00 p.m.

El “Post-Race Party” de la milla 27, un espacio para quienes ya terminaron y sus acompañantes, estará activo entre las 9:30 a.m. y las 4:00 p.m.

