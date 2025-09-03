Consejos para una carrera nocturna: cómo disfrutarla con seguridad y descanso

El silencio urbano, el aire más fresco y la posibilidad de desconectar de la rutina hacen que salir a correr después de la puesta de sol gane popularidad. Foto: Getty Images

En muchas ciudades, encontrar espacio y tiempo para entrenar se convierte en un verdadero reto. El tránsito, las altas temperaturas y las obligaciones diarias suelen relegar la actividad física a un segundo plano. Frente a este panorama, cada vez más personas descubren en la noche un momento ideal para ejercitarse.

El silencio urbano, el aire más fresco y la posibilidad de desconectar de la rutina hacen que salir a correr después de la puesta de sol gane popularidad.

No obstante, el atractivo de las carreras nocturnas también tiene un reverso. La oscuridad trae consigo riesgos que no deben ignorarse, desde la disminución de la visibilidad hasta el impacto que un entrenamiento intenso puede tener en el descanso. Prepararse con las precauciones adecuadas es clave para transformar una práctica que podría ser peligrosa en una experiencia motivadora y saludable.

El doctor Julián Herrera, entrenador con formación en fisiología del deporte del club de fútbol profesional Real Cundinamarca, destaca que “correr por la noche puede favorecer la recuperación cardiovascular porque muchas personas experimentan una mejor regulación del ritmo cardíaco y de la presión arterial”.

Según el especialista, la temperatura más baja reduce el esfuerzo del organismo, lo que convierte a la noche en un escenario atractivo para entrenamientos moderados.

Además, resalta que “tener temperaturas más bajas ayuda a oxidar grasa y mejorar el metabolismo, siempre que se mantenga una intensidad moderada”, recordando que los beneficios no dependen solo de la hora, sino también de la manera en que se organiza el esfuerzo.

Por su parte, la entrenadora de bienestar emocional independiente, Elena Martínez, aporta otra mirada centrada en el entorno urbano y el bienestar psicológico: “correr con iluminación adecuada y ropa reflectiva mejora la visibilidad y reduce el riesgo de accidentes”.

Para la especialista, la preparación no solo es física sino también mental, pues planificar la ruta y avisar a alguien sobre el recorrido aporta tranquilidad. En sus palabras, “tener un plan de ruta bien conocido y avisar a alguien provee tranquilidad mental, lo que permite concentrarse mejor en la experiencia del entrenamiento”.

La ciencia también ha aportado luz al tema. Un estudio publicado en febrero de 2025 en la revista Nature Communications analizó cómo el ejercicio nocturno afecta la calidad del sueño. Para ello, se recopilaron datos de 14 6.890 personas activas durante un año, con más de cuatro millones de noches registradas mediante dispositivos biométricos que medían frecuencia cardíaca y variabilidad del ritmo cardíaco. La metodología comparó noches sin ejercicio, entrenamientos de baja y moderada intensidad realizados más de cuatro horas antes de dormir, y sesiones intensas finalizadas cerca de la hora de acostarse.

Los resultados mostraron que los entrenamientos intensos nocturnos retrasaban el inicio del sueño, disminuían su calidad y duración, aumentaban la frecuencia cardíaca en reposo y reducían la variabilidad del ritmo cardíaco. En cambio, los ejercicios de baja o moderada intensidad terminados temprano no tuvieron efectos negativos. La conclusión fue clara: quienes prefieren correr de noche deben terminar al menos cuatro horas antes de dormir, o bien limitarse a sesiones menos exigentes para no comprometer el descanso.

Con este marco, los expertos coinciden en estas recomendaciones prácticas para quienes desean disfrutar de la carrera nocturna:

1. Programa bien la intensidad y el momento del entrenamiento: Según Herrera, lo ideal es evitar entrenamientos intensos cerca de la hora de dormir. Él insiste en que “terminar al menos cuatro horas antes de acostarse o mantener la sesión a una intensidad leve o moderada” es la mejor forma de evitar que el sueño se vea alterado.

2. Aprovecha la temperatura nocturna a tu favor: En climas cálidos, la noche ofrece un respiro. Herrera señala que “el ambiente más fresco facilita la quema de grasa y puede hacer la carrera más cómoda”, pero recuerda que no por ello se debe forzar el organismo.

3. Cuida la visibilidad con equipamiento adecuado: Martínez resalta que “usar ropa reflectante, una linterna frontal o luces en el calzado ayuda a que peatones, ciclistas y conductores te vean a tiempo”. Estos implementos no solo protegen de accidentes, también otorgan confianza a quien corre.

4. Selecciona rutas conocidas y bien iluminadas: Correr de noche no es el momento para improvisar caminos nuevos. Martínez recomienda recorrer previamente la ruta de día para identificar obstáculos y luego repetirla en la oscuridad. “Conocer bien la ruta reduce el riesgo de torceduras, tropiezos o encontrarse con zonas en construcción”.

5. No corra solo, o por lo menos informe a alguien: En entornos urbanos, salir en grupo aumenta la seguridad. Y si se prefiere correr solo, avisar a alguien sobre la ruta y la hora estimada de regreso es un hábito sencillo que puede marcar la diferencia.

6. Escuche su cuerpo y ajuste según cómo se sienta: Si al día siguiente de una carrera nocturna se percibe dificultad para dormir, conviene reducir la intensidad o adelantar el entrenamiento. Herrera subraya que “no se trata de forzar el cuerpo sino de adaptarse a lo que necesita”.

7. Equilibra seguridad y bienestar psicológico: La sensación de seguridad influye directamente en la experiencia de correr. Martínez lo resume de manera sencilla: “sentirse seguro en el entorno permite relajarse y disfrutar más del trayecto, lo que mejora el estado de ánimo y la motivación”.

Más allá de estos consejos, la carrera nocturna tiene un componente emocional que no se debe pasar por alto. Muchas personas encuentran en ella un espacio de calma, una forma de desconectar de la presión laboral o del ruido constante del día. Esa conexión íntima con la ciudad en silencio o con la naturaleza bajo la luna es parte de lo que atrae a miles de corredores en todo el mundo.

Al mismo tiempo, no deja de ser una práctica que exige responsabilidad. La combinación de planificación, equipamiento adecuado y autoconocimiento es la fórmula que permite que correr de noche sea más que un hábito: se convierta en un estilo de vida sostenible, seguro y gratificante.

En definitiva, salir a correr bajo las estrellas puede ser tanto un desafío como un placer. Todo dependerá de cómo se prepare cada persona para enfrentar la oscuridad. Con disciplina, equipo adecuado y sentido común, la carrera nocturna deja de ser un riesgo para transformarse en una experiencia enriquecedora, capaz de mejorar la salud y aportar una dosis extra de motivación en la vida diaria.