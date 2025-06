Correr cuesta arriba: un reto con grandes beneficios para cuerpo y mente

or décadas, correr ha sido considerado uno de los ejercicios cardiovasculares más accesibles y eficientes. Sin embargo, dentro de esta práctica, una variante poco explorada por corredores amateurs, pero ampliamente aprovechada por atletas de élite, es correr cuesta arriba. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Correr ha sido considerado uno de los ejercicios cardiovasculares más accesibles y eficientes. Sin embargo, dentro de esta práctica, hay una variante poco explorada por corredores amateurs, pero ampliamente aprovechada por atletas de élite: correr cuesta arriba. Lejos de ser solo un desafío físico, trotar o “esprintar” en pendientes pronunciadas trae consigo beneficios que van mucho más allá del fortalecimiento de las piernas.

De acuerdo con entrenadores deportivos y estudios científicos, este tipo de entrenamiento puede impactar positivamente la fuerza, la técnica, la salud cardiovascular y hasta el estado mental de quienes lo practican con constancia.

Según explica Luis Herrera, fisioterapeuta especializado en rehabilitación muscular, “cuando corres cuesta arriba, activas fibras musculares que rara vez se reclutan durante una carrera en llano, especialmente las de contracción rápida. Eso no solo mejora la potencia de tus piernas, sino también tu capacidad para generar energía en tramos cortos pero exigentes”.

El terreno inclinado impone una resistencia natural que obliga al cuerpo a trabajar de forma más intensa. A diferencia de correr en plano, donde la fuerza gravitacional ayuda a mantener el ritmo una vez alcanzada cierta velocidad, en una pendiente ascendente cada paso implica vencer esa fuerza. “Correr cuesta arriba es como hacer pesas con tu propio peso corporal, solo que en movimiento constante. Por eso es tan eficiente: estás entrenando fuerza y resistencia al mismo tiempo”, afirma Ayala.

Uno de los grandes beneficios de correr en pendientes es su capacidad para mejorar la eficiencia biomecánica. Según Ayala, “al subir una cuesta, los corredores tienden naturalmente a acortar la zancada y aumentar la cadencia. Esto no solo mejora la técnica de carrera, sino que reduce el impacto articular y fortalece músculos estabilizadores, como el core, que son clave para evitar lesiones”.

Este tipo de entrenamiento también obliga al corredor a mantener una postura más erguida, lo cual resulta en una mayor activación del tronco superior. “La inclinación hace que instintivamente mantengas la espalda recta y el abdomen contraído, lo que fortalece esos grupos musculares sin que siquiera lo notes. Eso es fundamental para los que quieren correr más y lesionarse menos”, puntualiza el entrenador.

Además, quienes entrenan en pendientes descubren un desarrollo muscular más equilibrado. Mientras que correr en plano tiende a sobrecargar los músculos de la parte delantera de las piernas, las cuestas exigen trabajo adicional de los glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. “El resultado es una musculatura más armónica, lo que a la larga mejora la estética corporal y previene descompensaciones”, asegura Ayala.

Acelerador del rendimiento aeróbico y anaeróbico

Otro de los grandes beneficios, frecuentemente subestimado, es el impacto que correr cuesta arriba tiene en la capacidad aeróbica y anaeróbica del corredor. Durante este ejercicio, el cuerpo necesita una mayor cantidad de oxígeno para sostener el esfuerzo, lo que obliga al sistema cardiovascular a volverse más eficiente.

Un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research en 2015, liderado por los investigadores Philip R. Hayes y Paul Caplan de la Northumbria University (Reino Unido), evidenció que el entrenamiento en cuestas mejoraba significativamente el rendimiento en carreras de velocidad y resistencia. Durante seis semanas, un grupo de atletas universitarios realizó sprints en cuestas dos veces por semana, mientras que otro grupo mantuvo su rutina tradicional en plano.

Al final del estudio, el grupo que entrenó en cuestas mostró un aumento del 8 % en su consumo máximo de oxígeno (VO2 max) y redujo sus tiempos en carreras de 3 kilómetros. En contraste, el grupo control tuvo mejoras mínimas.

“El VO2 max es un indicador clave del rendimiento cardiovascular. Elevarlo significa que tu cuerpo puede transportar y utilizar oxígeno de forma más eficiente, lo cual es esencial no solo para correr, sino para cualquier deporte de resistencia. Y las cuestas, por su naturaleza, son una de las formas más efectivas de lograrlo sin pasar horas entrenando”, comenta Ayala.

Adicionalmente, este tipo de entrenamiento potencia el sistema anaeróbico. “Cuando haces repeticiones intensas en una cuesta, tu cuerpo aprende a tolerar mejor la acumulación de ácido láctico. Eso quiere decir que puedes sostener esfuerzos intensos durante más tiempo sin agotarte tan rápido”, explica el entrenador. Esto se traduce en una ventaja clara al enfrentar momentos clave de una carrera, como los remates finales o los tramos con desnivel.

Beneficios mentales: más allá del cuerpo

Pero correr cuesta arriba no solo transforma el cuerpo; también forja el carácter. “Hay algo psicológico en subir una pendiente. Cada paso se siente más duro, cada metro parece más largo, y sin embargo, cuando llegas arriba, te sientes imparable. Eso genera confianza. Enseña disciplina, resiliencia y la capacidad de afrontar retos que parecen imposibles”, dice Ayala.

Muchos corredores profesionales incluyen estos entrenamientos no solo por sus beneficios físicos, sino porque fortalecen su mente. Ayala cuenta que algunos de sus atletas incluso le piden sesiones en pendientes cuando sienten que su motivación está baja. “Les cambia el chip. Es como un ritual de superación. Subes la cuesta, respiras hondo, y sientes que puedes con todo”.

La conexión entre el esfuerzo físico y el bienestar emocional ha sido respaldada por múltiples investigaciones. Aunque no exclusivamente centrado en correr cuesta arriba, un estudio de 2013 publicado en Frontiers in Psychology concluyó que el ejercicio aeróbico intenso —como el running en pendiente— aumenta la producción de endorfinas y mejora la regulación del estado de ánimo. “Las cuestas, al requerir tanto esfuerzo, disparan estos efectos. No es raro que alguien termine exhausto y feliz a la vez”, comenta Ayala.

Prevención de lesiones y bajo impacto

Una preocupación frecuente entre corredores, especialmente aquellos que entrenan a diario, es el riesgo de lesiones por impacto repetitivo. En este aspecto, las cuestas ofrecen un descanso bienvenido. “Al correr cuesta arriba, el impacto sobre las articulaciones se reduce significativamente, en comparación con bajar o incluso correr en plano. Es una manera excelente de seguir entrenando intensamente sin sobrecargar tobillos, rodillas y caderas”, sostiene Ayala.

De hecho, muchos fisioterapeutas deportivos recomiendan las cuestas como parte del proceso de regreso al entrenamiento tras una lesión. Eso sí, aclara Ayala, es importante hacerlo con técnica adecuada: “Hay que subir con control, evitando inclinarse demasiado hacia adelante y manteniendo una zancada corta. Y sobre todo, cuidar mucho la bajada, que es donde realmente hay riesgo si no se tiene buena preparación”.

¿Cómo empezar?

Para quienes nunca han corrido en pendiente, Pedro Ayala recomienda empezar poco a poco: “Una buena manera es incluir una o dos cuestas cortas al final de tus sesiones semanales. Pueden ser cuatro o cinco repeticiones de 30 segundos subiendo con intensidad media y bajando caminando. Eso es suficiente para empezar a ver cambios en pocas semanas”.

Conforme el cuerpo se adapta, se pueden incluir sesiones específicas de cuestas, alternando intensidades, distancias y pendientes. “Lo importante es no obsesionarse. Las cuestas deben integrarse como un condimento dentro del entrenamiento, no como el plato principal”, aclara el entrenador.

También sugiere buscar terrenos variados: “No todas las cuestas deben ser empinadas. Una pendiente suave sostenida puede servir para entrenar fondo, mientras que una colina corta y agresiva es ideal para desarrollar potencia. Lo importante es conocer tu cuerpo y escuchar sus señales”.

Correr cuesta arriba es exigente, sí, pero también es uno de los métodos de entrenamiento más completos y eficientes que existen. Fortalece músculos, mejora la técnica, incrementa la capacidad aeróbica y anaeróbica, protege las articulaciones y moldea el carácter. Como lo resume Pedro Ayala: “Si quieres correr mejor, más rápido, más fuerte y por más tiempo, las cuestas son tu mejor aliada. Y si además quieres sentirte capaz de todo cuando la vida se pone difícil, también”.