Correr para el corazón: beneficios cardiovasculares de hacer running

El running fortalece el corazón, reduce la presión arterial, mejora la circulación, disminuye el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si hay una actividad física que ha conquistado las calles, los parques y hasta las montañas del mundo, es el running. Más que una moda, correr se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la salud cardiovascular. Pero, ¿cómo exactamente beneficia al corazón? Para responder a esta pregunta, El Espectador habló con el doctor Javier Méndez, cardiólogo deportivo del Hospital Cafam. “El corazón es un músculo y, como cualquier otro del cuerpo, necesita ejercicio para fortalecerse”, explica Méndez. “Cuando corremos, nuestro sistema cardiovascular se ve sometido a un trabajo intenso que, con el tiempo, genera adaptaciones positivas”. Entre los principales beneficios que menciona el especialista están el aumento del gasto cardíaco, la reducción de la frecuencia cardíaca en reposo y la mejora en la capacidad del corazón para bombear sangre de manera más eficiente.

“Imagínelo como un motor: si lo entrenamos correctamente, funcionará mejor con menos esfuerzo”, señala. “Un corredor experimentado puede tener una frecuencia cardíaca en reposo de 50 latidos por minuto o menos, lo que significa que su corazón no necesita latir tanto para mantener el cuerpo funcionando”.

Prevención de enfermedades cardiovasculares

Según el doctor, el running puede reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. “El sedentarismo es uno de los mayores enemigos del corazón”, afirma Méndez. “Correr, al ser una actividad aeróbica, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, reducir la presión arterial y controlar los niveles de colesterol en la sangre”. El experto enfatiza que correr de forma regular contribuye a mantener las arterias limpias y flexibles, evitando la acumulación de placa y disminuyendo el riesgo de aterosclerosis. “Cuando corres, aumentas el flujo sanguíneo y estimulas la producción de óxido nítrico, un compuesto que dilata los vasos sanguíneos y mejora su función”.

De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte en Colombia. En 2024, estas enfermedades representaron el 16,9 % de las defunciones registradas en el país. Este porcentaje refleja un incremento respecto a años anteriores, evidenciando la creciente prevalencia de afecciones cardíacas entre la población colombiana.

Además, las enfermedades cerebrovasculares, como los derrames cerebrales, ocuparon el segundo lugar, con un 6,2 % de las muertes en 2024. Estos datos subrayan la importancia de adoptar hábitos saludables, como la práctica regular de ejercicio físico, para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida.

El impacto del running en la presión arterial

Uno de los mayores beneficios del running es su capacidad para controlar la presión arterial. “Muchas personas que sufren de hipertensión pueden reducir su dependencia de los medicamentos simplemente adoptando el hábito de correr”, asegura Méndez. “La clave está en la consistencia”, dice el especialista. “No se trata de correr maratones, sino de mantener una rutina regular. Con el tiempo, el corazón aprende a trabajar de manera más eficiente y la presión arterial se estabiliza”.

El colesterol es otro factor clave en la salud cardiovascular. Según Méndez, correr influye directamente en los niveles de colesterol en sangre, reduciendo el colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y aumentando el HDL (“colesterol bueno”). “El LDL tiende a acumularse en las arterias, formando placas que pueden obstruir el flujo sanguíneo”, explica. “En cambio, el HDL ayuda a limpiar esas arterias y a eliminar el colesterol en exceso. Correr estimula la producción de HDL, lo que se traduce en arterias más sanas y un menor riesgo de infartos”.

Correr para controlar el peso y reducir el riesgo de diabetes

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo importantes para enfermedades cardíacas. “El running es una de las formas más eficientes de quemar calorías y mantener un peso saludable”, señala Méndez. Un informe del American Heart Association destaca que las personas que corren de manera habitual tienen un menor índice de masa corporal (IMC) y una menor acumulación de grasa visceral, que es la más peligrosa para la salud del corazón. Además, el running también mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a prevenir la diabetes tipo 2. “La diabetes está estrechamente relacionada con el riesgo cardiovascular”, advierte el experto. “Al correr, los músculos absorben mejor la glucosa, reduciendo la cantidad de azúcar en la sangre y disminuyendo la necesidad de insulina”.

El estrés es otro enemigo del corazón. Según Méndez, correr no solo beneficia el sistema cardiovascular de manera física, sino también mental. “El estrés crónico puede elevar la presión arterial, aumentar la inflamación y provocar cambios hormonales que dañan el corazón”, indica. “Correr libera endorfinas, que son neurotransmisores que generan una sensación de bienestar y reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés”.

Le puede interesar: Seda o hilo dental ¿Cuál es la mejor opción para tus dientes?

Un estudio, publicado en el Journal of the American College of Cardiology en febrero de 2025, analizó los efectos del entrenamiento para un maratón en la salud cardiovascular. Este estudio evaluó a 138 corredores novatos que se preparaban para el maratón de Londres, comparando su salud vascular antes y después de seis meses de entrenamiento.

Metodología del estudio:

• Población: 138 corredores principiantes, con edades entre 21 y 69 años.

• Duración: Seis meses de entrenamiento antes del maratón.

• Variables analizadas: Rigidez arterial, presión arterial y condición cardiovascular general.

Resultados principales:

• Después del entrenamiento, los corredores mostraron una reducción en la presión arterial y la rigidez de la aorta, lo que equivale a rejuvenecer su edad vascular en aproximadamente cuatro años.

• Los beneficios fueron más pronunciados en corredores de mediana edad y aquellos con hipertensión previa.

• La investigación concluyó que incluso entrenar para un solo maratón puede mejorar significativamente la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades del corazón.

Estos hallazgos refuerzan la evidencia sobre los beneficios del running para el corazón, destacando que incluso corredores sin experiencia pueden obtener mejoras significativas en su salud con solo seis meses de entrenamiento.