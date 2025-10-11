Logo El Espectador
Bienestar y Amor
Crisis de los 30, 40 o 50: los años redondos que generan ruido

Cada década tiene un espejo distinto, los 30 años vienen con prisa; los 40 años, en búsqueda de un balance, y los 50, la anhelada reinvención. Así cambian las crisis de las edades redondas, que hombres y mujeres viven de distinta manera.

Diego Alejandro Suárez Guerrero
Diego Alejandro Suárez Guerrero
11 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.

No hay edad exacta para detenerse a pensar en lo que se ha hecho, pero los números cerrados tienen un poder simbólico que lo provoca. Los 30, 40 y 50 años funcionan como espejos, obligan a mirar lo vivido, lo que falta y lo que ya no se quiere. No siempre se trata de una crisis, sino de un ajuste entre las expectativas y la realidad.

Javier Álvarez, psicólogo del Colegio Colombiano de Psicólogos, y Marta Cárdenas, socióloga de la Universidad Nacional, coinciden en que cada década tiene su tipo de proceso. Para ellos, “no son edades de...

Diego Alejandro Suárez Guerrero

Por Diego Alejandro Suárez Guerrero

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en comunicación creativa y medios emergentes.

