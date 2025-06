CrossFit vs. Hyrox: ¿en qué se diferencian y para qué sirve cada uno?

En un escenario ideal, incluso podrían complementarse. Muchos atletas de CrossFit están empezando a usar Hyrox como herramienta para mejorar su capacidad aeróbica. Y algunos atletas de Hyrox están explorando el CrossFit para trabajar su movilidad y explosividad. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el mundo del fitness, el auge de nuevas disciplinas parece no tener techo. Dos de los nombres más resonantes en los últimos años son el CrossFit y el Hyrox. Aunque para muchos pueden parecer similares por el uso de ejercicios funcionales, cargas y pruebas de resistencia, lo cierto es que sus fundamentos, objetivos y aplicaciones prácticas distan considerablemente.

“Muchas personas creen que CrossFit y Hyrox son lo mismo porque ambos exigen intensidad, fuerza y resistencia, pero la diferencia radica en el propósito del entrenamiento y en la manera en que se estructura la competición”, explicó Juan Esteban Morales, entrenador especializado en alto rendimiento y preparación funcional y quien ha trabajado con atletas de ambas modalidades.

CrossFit: una disciplina que mezcla fuerza, agilidad y adaptabilidad

El CrossFit es un sistema de entrenamiento funcional creado a principios de los años 2000 por Greg Glassman, y se caracteriza por la combinación de movimientos de halterofilia, gimnasia y acondicionamiento metabólico. Su objetivo es desarrollar un atleta completo y preparado para cualquier tipo de desafío físico.

“Lo que busca el CrossFit es la adaptación constante del cuerpo a distintas demandas. No te especializas, sino que entrenas para ser bueno en todo: correr, saltar, levantar, escalar y más”, señaló Morales. Cada entrenamiento, llamado WOD (Workout of the Day), es diferente, lo cual evita la monotonía y empuja al cuerpo a responder a nuevos estímulos continuamente.

Los entrenamientos pueden incluir desde levantamientos olímpicos como el clean and jerk, hasta trepar cuerdas, remar, hacer burpees o realizar caminatas con peso. “Un día estás haciendo una rutina enfocada en técnica de snatch, y al siguiente estás compitiendo contra el reloj con una mezcla de cardio y fuerza que te deja sin aliento. Esa imprevisibilidad es parte de su esencia”, añadió Morales.

La competencia también juega un rol clave. CrossFit es tanto un método de entrenamiento como un deporte. Desde los Open hasta los CrossFit Games, los atletas miden su rendimiento en múltiples disciplinas, premiando la versatilidad más que la especialización.

Hyrox: resistencia funcional con estructura fija

Por otro lado, Hyrox es una disciplina mucho más reciente, creada en Alemania en 2017. A diferencia del CrossFit, Hyrox tiene una estructura inamovible en sus competiciones: una carrera de 8 kilómetros intercalada con 8 estaciones funcionales.

“La clave del Hyrox es la constancia. Todos compiten bajo el mismo formato: corres 1 km, haces una estación de ejercicios, y así hasta completar las ocho”, explicó Morales. Las estaciones incluyen ejercicios como ski erg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, rowing, farmer’s carry, sandbag lunges y wall balls.

Este formato lo convierte en una competencia de resistencia funcional estandarizada. “Lo que atrae del Hyrox es que no hay sorpresas. Puedes entrenar exactamente lo que se va a evaluar. Eso lo hace más accesible para quienes quieren medir su progreso de forma objetiva”, dijo Morales. A diferencia del CrossFit, en el que las rutinas cambian a diario y las competencias varían en cada evento, en Hyrox se repite siempre la misma estructura.

Otro aspecto fundamental es la medición del tiempo. Todos los competidores corren en las mismas condiciones, lo que permite comparar resultados incluso a nivel global. “En CrossFit, un WOD puede tener una duración o un nivel de complejidad distinto cada día. En Hyrox, sabes que tienes que enfrentar el mismo desafío que todos. Eso lo vuelve más democrático en cierto sentido”, agregó.

¿Para qué sirve cada uno? Objetivos del entrenamiento

Mientras que el CrossFit tiene un enfoque más holístico y busca desarrollar un atleta “listo para cualquier cosa”, el Hyrox se alinea con un propósito claro: medir y mejorar la resistencia funcional en condiciones estandarizadas.

“Si tú eres una persona que busca variabilidad, mejorar múltiples habilidades físicas y no te importa que cada día el entrenamiento sea un nuevo reto, el CrossFit es ideal”, recomendó Morales. Es también una opción atractiva para quienes disfrutan de la comunidad, el trabajo en grupo y los desafíos constantes.

Por otro lado, Hyrox puede ser ideal para personas que desean medir su rendimiento con precisión, repetir una estructura conocida y entrenar con un objetivo claro: terminar la competencia más rápido. “Hyrox es muy atractivo para corredores que quieren incorporar fuerza a su entrenamiento, o para atletas funcionales que buscan una prueba concreta de su resistencia”, explicó el entrenador.

Ambos tienen beneficios, pero no son intercambiables

Uno de los errores comunes es pensar que entrenar CrossFit sirve como preparación para Hyrox, o viceversa. Si bien hay transferencias, las exigencias son distintas. “En Hyrox hay menos necesidad de técnica avanzada. No necesitas saber hacer un snatch perfecto. Pero sí debes tener una capacidad cardiovascular muy alta y una estrategia de ritmo clara”, comentó Morales. En cambio, en CrossFit, la técnica en los movimientos es crítica para evitar lesiones y poder competir con eficiencia.

La recuperación también cambia. Los atletas de Hyrox tienden a entrenar más volumen aeróbico, mientras que en CrossFit los entrenamientos de alta intensidad intercalados con días de técnica y fuerza requieren más planificación del descanso. “En CrossFit puedes tener un entrenamiento corto pero intensísimo que te deja agotado. En Hyrox todo es más progresivo, pero acumulativo”, dijo Morales.

Además, la preparación mental difiere. En CrossFit, lidiar con la incertidumbre y la adaptabilidad es clave. En Hyrox, la resistencia mental se enfoca en mantener el ritmo durante más de 60 minutos de esfuerzo constante.

¿Cuál elegir? Depende del perfil del deportista

Morales resume la elección de forma clara: “Si quieres convertirte en una especie de ‘decatleta moderno’ con habilidades diversas y listo para cualquier reto físico, el CrossFit es para ti. Si lo tuyo es saber exactamente qué vas a enfrentar, medir tus tiempos y competir contra ti mismo con precisión milimétrica, entonces Hyrox es la elección correcta”.

Ambas disciplinas ofrecen retos únicos, experiencias de comunidad intensas y mejoras claras en la salud general. La elección dependerá del estilo de vida, el objetivo y la personalidad del deportista.

A medida que el mundo del fitness continúa diversificándose, resulta esencial entender que no hay una sola forma de estar en forma. CrossFit y Hyrox son ejemplos poderosos de cómo distintas metodologías pueden ayudar a esculpir cuerpos fuertes y mentes resilientes, cada una a su manera.

En un escenario ideal, incluso podrían complementarse. “Muchos atletas de CrossFit están empezando a usar Hyrox como herramienta para mejorar su capacidad aeróbica. Y algunos atletas de Hyrox están explorando el CrossFit para trabajar su movilidad y explosividad”, concluyó Morales.

Le puede interesar: Media Maratón de Córdoba: todo lo que necesita saber para inscribirse