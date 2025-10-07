¿Cuál debería ser el método de recuperación tras una carrera larga?

La recuperación después de una carrera larga no depende de fórmulas únicas, sino de una secuencia de acciones bien integradas. No es descanso pasivo, es entrenamiento inteligente. El verdadero rendimiento no se mide en la meta, sino en cómo se reconstruye el cuerpo después de cruzarla. Foto: Getty Images

Correr una distancia larga, media maratón, maratón o ultramaratón, representa un esfuerzo extremo para el cuerpo que lo desestabiliza en distintos niveles: muscular, metabólico, nervioso e incluso psicológico. Sin embargo, cruzar la meta no significa que el reto haya terminado. Es, en realidad, el inicio de una etapa igual de determinante: la recuperación. Si se gestiona mal, pueden aparecer fatiga persistente, lesiones o estancamiento en el rendimiento. En cambio, una estrategia bien planificada acelera la vuelta al entrenamiento, restaura el bienestar y asegura el progreso a largo plazo.

No existe un “método milagroso” que sirva para todos los corredores. Lo más efectivo suele ser una combinación inteligente de acciones, descanso activo, nutrición adecuada, terapias físicas y cuidado mental, adaptadas al tipo de carrera, las condiciones del entorno y el estado individual del atleta.

Un ejemplo de ello es la revisión tipo umbrella review publicada en julio de 2024 en la revista Sports Medicine – Open, bajo el título “Effectiveness of Recovery Strategies After Training and Competition in Endurance Athletes”. Este trabajo recopiló 22 revisiones (incluidos meta-análisis) que suman más de 11.000 atletas de resistencia. La conclusión fue que no hay una estrategia de recuperación con beneficios universales. Aun así, la inmersión en agua fría y las prendas de compresión mostraron efectos positivos en numerosos estudios. Más que invalidar otros métodos, el hallazgo invita a no depender de un único recurso ni esperar resultados garantizados.

“Los corredores deben entender que la recuperación no es un evento, sino un proceso progresivo. Es como un puente que conecta el día de la competencia con el regreso gradual al entrenamiento; no puede saltarse tramos”, explica el doctor Alexander Molina, fisioterapeuta deportivo especializado en ejercicio de resistencia.

Su visión coincide con la de Mariana Solano, entrenadora nutricional enfocada en corredores de fondo, quien complementa que “la recuperación no empieza cuando el cuerpo ya se siente bien, sino justo al cruzar la meta”.

Ambos mencionan que el método más eficaz se estructura por fases bien definidas: inmediata, temprana e intermedia.

Fase inmediata (0–6 horas después de la carrera)

En esta primera ventana, el objetivo es restablecer el equilibrio metabólico y comenzar a reducir el daño muscular.

• Hidratación y nutrición rápida: “Cuanto antes se reemplacen líquidos, electrolitos y carbohidratos, mejor será la recuperación metabólica”, apunta Molina. Se recomiendan bebidas con carbohidratos y proteínas de rápida absorción. “Una proporción de 3 a 4 gramos de carbohidrato por cada gramo de proteína es una buena pauta inicial”, agrega Solano.

• Movimiento suave y drenaje: Caminar lentamente, hacer estiramientos dinámicos o movilizaciones articulares ligeras previene la rigidez. “El reposo absoluto puede ser contraproducente, un poco de movimiento controlado ayuda a evitarla”, advierte Molina.

• Crioterapia localizada: Aplicar hielo o usar inmersión parcial en agua fría puede aliviar el dolor y la inflamación, siempre con moderación. “Un uso excesivo puede interferir con los procesos naturales de reparación muscular”, señala Solano.

Fase temprana (24 a 72 horas posteriores)

Aquí el cuerpo continúa reparando tejidos, regulando el sistema nervioso y normalizando los niveles de energía.

• Descanso activo moderado: Caminatas suaves, bicicleta ligera o natación de baja intensidad ayudan a mantener la circulación. Molina recomienda no superar el 30–40 % del volumen habitual de entrenamiento.

• Terapias físicas y compresión: El masaje suave o las prendas compresivas pueden reducir agujetas y acelerar la sensación de recuperación. “Eso sí, su eficacia depende de que el atleta esté bien hidratado y nutrido; de lo contrario, el efecto es mínimo”, advierte Solano.

• Sueño y descanso profundo: Dormir entre 7 y 9 horas es esencial. “Durante el sueño profundo se liberan hormonas que reparan el tejido muscular y restauran el equilibrio hormonal”, señala Molina.

• Alimentación rica en antioxidantes: Verduras coloridas, frutas, grasas saludables (como las del omega-3) y proteína magra ayudan a controlar la inflamación y optimizar la reparación celular.

Fase intermedia (hasta 7 días o más)

En esta etapa se busca consolidar la recuperación y preparar el retorno progresivo al entrenamiento.

• Reanudación gradual del ejercicio: “Iniciar sesiones intensas demasiado pronto es un error común”, advierte Solano, en lo cual Molina coincide explicando que el corredor debe recuperar primero su energía basal antes de exigir rendimiento.

• Monitoreo del estado físico: Escalas de fatiga, dolor o frecuencia cardíaca en reposo permiten ajustar la carga.

• Variedad de estímulos: Actividades como bicicleta o natación pueden mantener la condición sin sobrecargar los mismos grupos musculares.

• Mantenimiento nutricional y del descanso: Sostener hábitos saludables de sueño, alimentación y control del estrés es clave para evitar recaídas.

Personalizar, la clave de todo

La efectividad de cualquier método depende de la respuesta individual. “No todos reaccionan igual al masaje, al frío o al movimiento suave; hay que calibrar según la experiencia del corredor”, enfatiza Molina. Por su parte, Solano subraya que los requerimientos nutricionales varían con la edad, el sexo, la masa muscular y el tipo de esfuerzo realizado. “Lo que funciona para un maratonista veterano puede no bastar para un ultracorredor joven”, comenta.

Esta individualización también ayuda a entender por qué algunos métodos no siempre funcionan como se espera. La umbrella review de 2024 señala que la inconsistencia de resultados se debe, en gran parte, a la diversidad de diseños experimentales y al tamaño reducido de las muestras. Por ello, ningún método debe asumirse como infalible.

Un ejemplo claro es la inmersión en agua fría, suele reducir el dolor y la percepción de fatiga, pero un uso excesivo podría afectar la adaptación muscular y el rendimiento posterior. De igual modo, confiar solo en un método —por ejemplo, el masaje o la crioterapia— sin atender la nutrición, el sueño o la movilidad, limita sus beneficios.

Consejos prácticos para corredores, según los especialistas

• Planifique su rutina de recuperación antes de la carrera, para contar con los recursos necesarios.

• Priorice la nutrición e hidratación inmediata tras cruzar la meta.

• Combine movimiento suave, descanso y terapias físicas según tolerancia.

• Escuche a su cuerpo y ajuste progresivamente el regreso al entrenamiento.

• Evite la tentación de entrenar fuerte antes de tiempo: la paciencia también es parte del rendimiento.

