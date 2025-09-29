Relojes que están marcando el ritmo del running, según expertos

Desde el Garmin Forerunner 970 con métricas de running economy hasta el Coros Pace 3 con 38 horas de batería, la elección no es menor. Foto: Getty Images

En un mundo donde cuantificar cada kilómetro, latido y segundo puede marcar la diferencia, los relojes para correr se han vuelto aliados indispensables. Para quienes entrenan con intención, estos dispositivos no solo miden distancia: ayudan a planear descansos, evaluar el rendimiento y prevenir lesiones. La tecnología aplicada al deporte ha dado pasos sorprendentes en los últimos años, y hoy los mejores relojes de carrera permiten al atleta conectarse con su propio cuerpo como nunca antes.

Elegir el modelo adecuado no es tarea menor: hay que valorar la duración de la batería, la precisión del GPS, la facilidad de uso durante el entrenamiento y las funciones que realmente aporten valor. Para entender mejor el panorama, Alejandro Sarmiento, ingeniero biomédico especializado en dispositivos de monitoreo deportivo, analiza los relojes desde la perspectiva técnica y de fiabilidad de datos. Por su parte, Marcela Ortiz, entrenadora con amplia experiencia guiando tanto a corredores aficionados como avanzados, se centra en la utilidad práctica y la motivación que brindan.

1. Garmin Forerunner 570

Este modelo se presenta como una opción “todoterreno” que combina funciones avanzadas con facilidad de uso. “Su sensor óptico de quinta generación ofrece una medición del ritmo cardíaco estable incluso en sesiones intensas”, señala Sarmiento. Además, el GPS multibanda mejora la precisión en tramos urbanos o con obstáculos, con variaciones mínimas frente a rutas conocidas.

Ortiz destaca sus planes de recuperación y entrenamientos sugeridos, útiles para organizar la semana sin depender de apps externas. En intervalos, la correa cómoda y la interfaz ágil permiten consultar datos sin perder el ritmo. Es un reloj ideal para quienes buscan un equilibrio sólido entre funcionalidad, pantalla clara y autonomía aceptable.

2. Coros Pace 3

El Pace 3 es una de las mejores opciones para presupuestos ajustados sin renunciar a calidad. “En modo GPS puro alcanza hasta 38 horas de batería, lo cual es sobresaliente para su rango de precio”, resalta Sarmiento. Esto lo convierte en un aliado confiable para carreras largas o salidas donde no hay acceso a cargadores.

Ortiz lo recomienda a quienes inician en terrenos mixtos: “No tiene lujos, pero lo esencial está bien hecho: modos de carrera, rutas básicas y estadísticas claras”. Es una opción robusta y sencilla para corredores que buscan fiabilidad sin complicaciones.

3. Garmin Forerunner 165

Considerado uno de los modelos más equilibrados, el Forerunner 165 combina pantalla AMOLED, sensor óptico confiable y buena capacidad de respuesta. “Es ideal para quienes quieren sumar calidad visual sin dar el salto a la gama más alta”, apunta Sarmiento.

Ortiz resalta que incluye planes adaptativos y métricas de recuperación sin saturar de datos: “Es una excelente puerta de entrada para quienes buscan subir de nivel con claridad y sin excesos”. Su diseño liviano y ergonómico lo hace cómodo para sesiones prolongadas.

4. Garmin Forerunner 970

Este reloj representa la apuesta más ambiciosa de Garmin para corredores exigentes. “Incorpora métricas como running economy y running tolerance, que evalúan la eficiencia del movimiento y la capacidad de carga del cuerpo. Para usuarios avanzados, esto puede marcar la diferencia”, explica Sarmiento. En pruebas, su GPS y recuperación de datos estuvieron entre los mejores del mercado.

Ortiz advierte que requiere adaptación, pero es valioso para quienes entrenan con metas ambiciosas: “Ese nivel de detalle ayuda a prevenir sobrecargas y planificar bloques de entrenamiento con mayor rigor”. Aunque no es recomendable para principiantes, sí supone un salto cualitativo para corredores serios.

5. Polar Vantage V3

Polar mantiene su tradición de priorizar la fisiología y el entrenamiento guiado con este modelo. Según Sarmiento, su punto fuerte son las métricas de potencia muscular y la integración con sensores externos: “Combinado con medidores de potencia, ofrece una visión más completa del esfuerzo real”. Aunque el GPS no iguala a los multibanda, funciona bien en rutas abiertas.

Ortiz aprecia su interfaz clara y programas guiados: “Ofrece objetivos basados en zonas, alertas inteligentes y estimaciones de carga diaria que ayudan a no excederse sin darse cuenta”. Es un reloj ideal para quienes valoran una experiencia guiada y comprensible sin caer en tecnicismos.

Comparación y recomendaciones finales

Al contrastar estos cinco modelos, los expertos destacan algunas diferencias clave:

• Precisión y sensores: Los Garmin con GPS multibanda (570 y 970) y el 165 ofrecen ventaja en terrenos complicados, mientras que el Pace 3 prioriza autonomía con precisión suficiente para la mayoría.

• Duración de batería: El Pace 3 es el referente en su categoría. El 970 ofrece más funciones, pero con mayor consumo energético.

• Usabilidad cotidiana: Los Garmin incorporan funciones prácticas como notificaciones y una interfaz ágil, útiles más allá del entrenamiento.

• Profundidad de métricas: El 970 es el más completo en datos avanzados, seguido del Vantage V3 con su enfoque fisiológico. Para la mayoría, métricas básicas como ritmo, cadencia y recuperación resultan suficientes.

• Relación costo-beneficio: El Pace 3 y el 165 ofrecen gran valor sin funciones excesivas, mientras que el 970 es la opción más avanzada para quienes buscan explotar al máximo cada dato.

Sarmiento y Ortiz coinciden en que no existe un reloj perfecto para todos. “La mejor herramienta es aquella que el corredor usará con constancia”, afirma Ortiz. Y Sarmiento concluye: “La precisión es vital, pero si el reloj es incómodo o difícil de manejar en carrera, no cumplirá su propósito”.

