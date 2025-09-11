¿Cuál es el ritmo cardíaco normal, según la edad en los adultos?

El ritmo cardíaco varía según la edad y el estilo de vida, y no siempre un pulso bajo o alto es señal de alarma. En adultos mayores de 60 años, lo habitual es encontrar entre 60 y 90 latidos por minuto en reposo. Foto: Getty Images

El corazón late de manera constante a lo largo de la vida, pero su velocidad no es siempre la misma. El ritmo cardíaco —es decir, la cantidad de pulsaciones por minuto— cambia con la edad, la condición física y el estado de salud. Comprender estos valores es fundamental, no solo para quienes hacen deporte, sino también para cualquier persona que desee monitorear su bienestar.

En los adultos, los latidos del corazón no siguen un patrón único. Una persona joven, activa y saludable puede tener un pulso más rápido que alguien mayor, pero al mismo tiempo, quienes realizan ejercicio con regularidad suelen registrar frecuencias más bajas porque su corazón se vuelve más eficiente. Saber qué es lo normal en cada etapa permite identificar a tiempo irregularidades que, aunque a veces sean pasajeras, en otros casos pueden advertir de problemas de salud.

De acuerdo con la cardióloga clínica de la Pontifica Universidad Javeriana, Laura Martínez, el rango de frecuencia cardíaca en reposo para adultos suele estar entre 60 y 100 latidos por minuto, pero este número se interpreta de forma distinta según la edad.

“En los adultos jóvenes es común encontrar pulsos en el rango más alto, mientras que en los mayores de 60 años lo habitual es que la cifra se acerque más al extremo inferior”, explica. Además, añade que factores como el estrés, el consumo de cafeína, la temperatura ambiente o incluso la hidratación pueden modificar el número momentáneamente.

El médico deportólogo de Fortaleza CEIF, Andrés Ríos, coincide con esa visión, pero enfatiza en la importancia de ver más allá de la cifra. “El corazón de una persona que entrena regularmente puede latir 50 veces por minuto sin que eso signifique un problema, al contrario, suele reflejar un músculo más fuerte y eficiente. Lo realmente preocupante es cuando alguien que no practica ejercicio presenta cifras muy bajas o demasiado altas de manera constante”, aclara.

Los expertos señalan que, en términos generales, el rango normal en adultos de 18 a 30 años suele estar entre 70 y 100 pulsaciones por minuto en reposo. Con el paso de las décadas, ese valor tiende a disminuir. Entre los 30 y los 50 años es común registrar entre 65 y 95 latidos, mientras que a partir de los 60 años es usual ver pulsos de 60 a 90 por minuto. Estos márgenes, sin embargo, no deben entenderse como una regla rígida, ya que la condición física juega un papel clave en cada caso.

Un elemento importante a destacar es la diferencia entre el pulso en reposo y el que se alcanza durante la actividad física. Según Martínez, “durante un esfuerzo moderado es normal que el corazón lata al doble de lo que lo hace en reposo. Lo relevante es que, una vez termina la actividad, recupere su ritmo habitual en pocos minutos”. Una recuperación lenta o la presencia de mareos, dolor en el pecho o dificultad para respirar son señales que justifican una revisión médica.

Por su parte, Ríos destaca el papel de la edad en la respuesta del corazón al ejercicio. “Mientras un adulto joven puede llegar fácilmente a 180 pulsaciones por minuto en un esfuerzo máximo, alguien de 60 años difícilmente sobrepasa las 160. Esto no significa que uno esté mejor que el otro, simplemente el corazón se adapta de manera diferente con el paso de los años”, explica.

La medición del pulso es sencilla y no requiere equipos sofisticados. Puede hacerse colocando dos dedos sobre la muñeca o el cuello y contando las pulsaciones durante un minuto completo. No obstante, los expertos recomiendan tomar la medida en condiciones de reposo, preferiblemente por la mañana antes de levantarse de la cama, ya que así se obtiene un valor más real del estado del corazón.

Martínez recuerda que no se trata de obsesionarse con las cifras, sino de identificar tendencias. “Si una persona nota que su pulso en reposo está siempre por encima de 100 o por debajo de 50 sin una explicación clara como el entrenamiento físico, lo recomendable es acudir al médico. No necesariamente será un problema grave, pero sí una señal que merece atención”.

En el mismo sentido, Ríos destaca que, más allá de los números, es crucial prestar atención a los síntomas. “Un pulso de 55 en un corredor aficionado puede ser totalmente normal, pero si alguien sedentario experimenta cansancio extremo con un pulso de 95, puede estar indicando que algo no va bien. El contexto es la clave”.

El ritmo cardíaco, en conclusión, no es una cifra estática, sino un reflejo de la edad, el estilo de vida y la condición física de cada persona. Monitorearlo con cierta regularidad permite conocer mejor el propio cuerpo y, en caso de detectar variaciones anormales, actuar a tiempo. El corazón, después de todo, es el motor del organismo y atender a sus señales es una inversión directa en salud.