Correr sin ahogarse: técnicas y consejos para una respiración eficiente

Respirar bien al correr puede marcar la diferencia entre agotarse rápido o mantener el ritmo con energía. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una respiración eficiente no solo prolonga el esfuerzo al momento de correr, también reduce la fatiga, acelera la recuperación y previene molestias como el flato o la sensación agobiante por la falta de aire.

Sin embargo, no siempre está claro cómo debe respirarse al correr: ¿usar la nariz o la boca?, ¿qué ritmo conviene según la intensidad?, ¿cuándo inspirar y cuándo exhalar? Las investigaciones más recientes y la experiencia de entrenadores especializados ofrecen pautas cada vez más claras para responder a estas preguntas.

Un estudio publicado en Scientific Reports en enero de 2024 por Marcin Sikora y colaboradores en Polonia analizó cómo los patrones de respiración influyen en la función pulmonar de atletas de resistencia. Participaron 6.900 corredores de élite, comparados con 4.400 personas no atletas como grupo control. Se aplicaron pruebas como espirometría, pletismografía, capacidad de difusión de monóxido de carbono y oscilometría forzada para evaluar las propiedades mecánicas del sistema respiratorio.

Los resultados fueron: el 44,9 % de los atletas presentaba patrones disfuncionales de respiración. En contraste, quienes utilizaban respiración diafragmática lograban mejores resultados en capacidad pulmonar, difusión gaseosa, elasticidad y menor resistencia respiratoria. Los autores concluyen que entrenar una respiración profunda y diafragmática es clave incluso en corredores experimentados.

Andrés Vega, neumólogo deportivo de la Universidad de Buenos Aires, explica que “respirar usando el diafragma permite que los pulmones se expandan mejor, que la caja torácica trabaje en coordinación con el abdomen y que se reduzca la fatiga de los músculos accesorios del cuello y los hombros”. Según él, muchas personas recurren a una respiración torácica superficial, lo que obliga a inspiraciones rápidas y poco profundas, aumentando el gasto energético y la sensación de falta de aire.

Vega recomienda dedicar parte de los entrenamientos únicamente a observar la respiración: inhalar por la nariz, dejar que el abdomen se expanda y exhalar lentamente por la boca mientras hombros y cuello permanecen relajados. Esta práctica facilita que el patrón diafragmático se mantenga incluso cuando aumenta la intensidad de la carrera.

Por su parte, Mara Pacheco, entrenadora de corredores recreativos y de fondo de Running Colombia, subraya la importancia de adaptar el ritmo respiratorio al paso. “Cuando el ritmo es suave o medio puede usarse un patrón de tres pasos al inhalar y dos al exhalar; cerca del límite conviene pasar a dos pasos por inhalación y uno por exhalación, o incluso respirar de forma más libre, pero siempre manteniendo la profundidad del aliento”, señala.

👒 Le puede interesar: ¿Cuáles son los beneficios de saltar para la salud ósea y el rendimiento físico?

Pacheco también resalta la utilidad de sincronizar la respiración con la zancada, técnica conocida como locomotor respiratory coupling. Esta coordinación reduce impactos en el torso, estabiliza la postura y evita movimientos innecesarios de la caja torácica, lo que se traduce en mayor eficiencia y menor tensión en músculos implicados en la respiración.

Los expertos dan algunas pautas esenciales para respirar correctamente al correr:

1. Respiración diafragmática o profunda: permite llenar mejor los pulmones, optimiza la oxigenación y reduce la fatiga muscular.

2. Uso de la nariz cuando sea posible: ayuda a calentar, humidificar y filtrar el aire, además de controlar el ritmo respiratorio. Cuando la exigencia aumenta, puede combinarse con la boca sin perder profundidad.

3. Ritmos adaptados al paso: tres pasos al inhalar y dos al exhalar en ritmos moderados; dos por uno en alta intensidad, procurando que la exhalación sea siempre controlada.

4. Postura relajada: hombros sueltos, cuello relajado, pecho abierto y brazos balanceados facilitan la expansión pulmonar.

5. Entrenamiento específico: al igual que la fuerza o la resistencia, la respiración se entrena con sesiones de práctica diafragmática, respiraciones controladas y ejercicios de mantener la respiración nasal en esfuerzos bajos.

El estudio polaco confirma que incluso atletas de alto nivel pueden presentar patrones subóptimos, lo que demuestra que respirar bien no es un hábito automático, sino una habilidad que debe entrenarse de forma consciente.

Los expertos advierten que, en carreras largas o de alta exigencia, la técnica tiende a deteriorarse si no se ha trabajado previamente. En esos momentos aparece la respiración superficial, el uso excesivo de músculos accesorios y la irregularidad del ritmo, lo que acelera la fatiga, reduce la oxigenación muscular y puede generar molestias físicas como contracturas o dolor en costillas y abdomen.

La manera correcta de respirar al correr combina respiración diafragmática profunda, ritmo adaptado a la zancada, inhalación preferente por la nariz, exhalación controlada, buena postura y práctica específica. Con estas pautas, tanto corredores principiantes como experimentados pueden mejorar su rendimiento, retrasar la fatiga y disfrutar más de cada kilómetro recorrido.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.