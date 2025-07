¿Cuál es la importancia de la preparación psicológica en el running?

Correr ya no es solamente una carrera contra el reloj o contra uno mismo. Es, sobre todo, un diálogo entre la mente y el cuerpo. Foto: Getty Images

En el mundo del running, la imagen del atleta esforzándose por llegar a la meta ha sido tradicionalmente asociada con la resistencia física. Sin embargo, cada vez más estudios y entrenadores coinciden en algo que antes se pasaba por alto: sin una mente preparada, las piernas no alcanzan su destino. La preparación psicológica en corredores, desde amateurs hasta élite, se ha convertido en un componente crucial para el rendimiento, la salud mental y la prevención de lesiones.

La psicología deportiva ya no es un complemento para los atletas profesionales; ahora forma parte esencial de las rutinas de entrenamiento para muchos corredores recreativos. Aunque tener una buena condición física sigue siendo vital, la diferencia entre terminar una carrera o abandonarla puede estar, en muchos casos, en cómo se gestiona el pensamiento y la emoción durante el recorrido.

El running es una disciplina particularmente exigente en términos mentales. Correr largas distancias implica enfrentarse al dolor, la fatiga, la soledad del trayecto y la constante tentación de rendirse. En ese contexto, la mente se convierte en un aliado —o en el peor enemigo.

Un estudio de la Universidad de Nueva York, publicado en julio de 2025, evidenció que estrategias tan simples como enfocar la atención visual puede tener efectos reales sobre el rendimiento físico.

Los investigadores, liderados por la psicóloga Emily Balcetis, descubrieron que los corredores que fijaban su vista únicamente en un punto específico, como la línea de llegada o un objeto al fondo, corrían más rápido y con menos sensación de esfuerzo que aquellos que miraban el entorno de forma más dispersa. “Agudizar el enfoque atencional es una estrategia mental y no solo una reacción para combatir la fatiga”, afirmó Balcetis, al explicar que este tipo de enfoque visual actúa como una herramienta activa que ayuda a sostener el esfuerzo físico, especialmente en los tramos más exigentes.

Para Alejandro Silva, psicólogo deportivo de Corre Caminos, grupo de entrenamiento para la Media Maratón de Bogotá, quien entrena a corredores de media y larga distancia, este tipo de hallazgos no sorprende. “La mente es el cuarto músculo del corredor. Si no la entrenas, en la recta final no responde; te bloquea, te convence de aflojar”, señala.

En su experiencia, los atletas que incluyen entrenamiento mental en su rutina suelen mostrar mayor consistencia y confianza, especialmente en momentos donde el cuerpo ya no da más.

Pero no se trata únicamente de rendimiento. La preparación psicológica también cumple un rol determinante en la prevención de lesiones. Así lo evidenció el estudio mencionado anteriormente, que siguió durante meses a 143 corredores recreativos. El análisis encontró que ciertos rasgos mentales, como el perfeccionismo o una pasión obsesiva por correr, se relacionaban directamente con una mayor probabilidad de lesionarse. En cambio, quienes mostraban mayor flexibilidad cognitiva y seguían un plan de entrenamiento estructurado, reducían significativamente ese riesgo.

Esto lleva a una reflexión: muchas veces, lo que hace que el corredor se exija demás no es el cuerpo, sino la mente. La idea de que “si no duele, no sirve” o la necesidad de cumplir con metas autoimpuestas puede nublar el juicio y empujar al cuerpo más allá de sus límites razonables.

“El verdadero cambio ocurre cuando el corredor aprende a modular su diálogo interno. Una palabra equivocada al pensar ‘no puedo’ puede desencadenar una caída física”, explica Claudia Méndez, psicóloga especializada en alto rendimiento. Según ella, las lesiones no siempre ocurren por mal calentamiento o técnica, sino por decisiones mentales erradas en momentos clave.

La evidencia también muestra que el entrenamiento psicológico no es exclusivo de los atletas de élite. En un estudio de 2023 realizado en España con más de 200 corredores aficionados, se aplicó el SMTQ (Sports Mental Training Questionnaire) para medir habilidades como la autoconfianza, el control emocional y la concentración. Aquellos corredores que habían trabajado con psicólogos deportivos obtuvieron puntajes significativamente más altos en todas estas áreas. Lo más interesante fue que los beneficios no variaron por edad, sexo ni nivel competitivo. Todos se beneficiaron por igual.

Estos hallazgos refuerzan una idea clave: la preparación mental es transversal. No importa si se corre por salud, por placer o por competencia; todos los corredores pueden mejorar su experiencia si entrenan la mente tanto como las piernas.

Silva recuerda un caso en particular: una corredora amateur que, tras meses de estancamiento, comenzó a trabajar aspectos como la visualización de la meta, la gestión de la ansiedad antes de la salida y la reformulación del diálogo interno durante las cuestas. “No solo mejoró sus tiempos; volvió a disfrutar de correr”, comenta.

Méndez insiste en que no se trata de usar frases vacías de motivación. “Hay una gran diferencia entre gritar ‘tú puedes’ y entrenar realmente la mente para sostener el esfuerzo. La primera es una ilusión; la segunda, una estrategia con efectos fisiológicos”.

Dentro de las prácticas más efectivas se encuentra la visualización guiada. Al imaginar un recorrido con detalle —las sensaciones del cuerpo, el ritmo de respiración, la llegada a la meta— el cerebro genera respuestas similares a las que ocurren durante la actividad real. Esta técnica ayuda a reducir la ansiedad, mejorar la ejecución y preparar al corredor para situaciones difíciles, como cambios inesperados en el clima o molestias físicas.

Otra herramienta potente es el autodiálogo. Se ha demostrado que los pensamientos positivos, repetidos conscientemente durante una carrera, pueden reducir la percepción de esfuerzo y mejorar el ritmo. Por ejemplo, cambiar un “ya no aguanto” por un “solo un paso más” puede marcar la diferencia en los últimos kilómetros.

Y si bien los estudios destacan la atención focalizada como una técnica reciente con gran impacto, la clave está en la constancia. La mente, como el cuerpo, necesita repeticiones, errores, ajustes y perseverancia. No basta con intentar pensar diferente el día de la carrera; hay que entrenar esos pensamientos en cada sesión.

En los últimos años, algunos clubes de running han comenzado a integrar sesiones de preparación psicológica en sus rutinas semanales. Otros han incluido meditaciones breves o ejercicios de respiración para iniciar o cerrar los entrenamientos. La tendencia es clara: correr ya no es solo una cuestión de piernas.

El desafío para los corredores actuales no está en correr más kilómetros, sino en correr con mayor conciencia. Aprender a leer las señales mentales, responder con estrategias efectivas y mantener el enfoque puede ser el paso que falta para alcanzar esa marca soñada, o simplemente para correr con mayor disfrute.

“La mente es el puente entre el físico y la motivación; sin ella, no cruzas la meta”, concluye Méndez, y Silva coincide: “Cuando aprendes a entrenar tu mente, descubres que puedes correr más allá del cuerpo”.