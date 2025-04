¿Cuál es la importancia del juego previo en las relaciones sexuales?

El 86% de las mujeres afirman que el juego previo es esencial para disfrutar el sexo. Foto: Getty Images

Cuando se habla de relaciones sexuales, la mayoría de las conversaciones tienden a centrarse en el clímax: el coito. Sin embargo, en los últimos años, tanto desde la psicología como desde la sexología clínica, se habla de la importancia del “juego previo”, es decir, de las caricias, besos y coqueteo antes del acto sexual.

“El placer no comienza con la penetración, comienza con la intención. Cuando las personas hablan del ‘juego precio’ o ‘preámbulo’, muchas veces lo reducen a una fase obligatoria o incluso innecesaria, como si se tratara solo de una rutina de encendido. Pero lo cierto es que esta etapa prepara no solo el cuerpo, sino la mente y el vínculo afectivo con la pareja”, dice Álvaro Sánchez Ruiz, psicólogo clínico y sexólogo con más de 20 años de experiencia, en entrevista con El Espectador.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Sex Research (2021), el 86 % de las mujeres y el 64 % de los hombres declararon que el juego previo es esencial para una experiencia sexual satisfactoria.

Además, el estudio encontró que las parejas que dedican al menos 15 minutos a juegos previos reportan niveles más altos de satisfacción sexual y emocional. “He trabajado con cientos de parejas. Las que más disfrutan su vida sexual no son necesariamente las que más sexo tienen, sino las que convierten cada encuentro en una experiencia emocional y sensorial completa. Y eso empieza con el ‘juego previo’”.

La importancia del preámbulo también tiene un fundamento neurológico. Según un informe de la Universidad de Rutgers (EE. UU., 2020), durante los juegos previos se activan áreas del cerebro relacionadas con la recompensa, la confianza y el apego, como el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza prefrontal. “Estas áreas —explica el Dr. Sánchez— no se activan simplemente con la penetración. Necesitan conexión visual, contacto físico, palabras dulces, y una atmósfera de confianza. Es ahí donde el cuerpo y la mente se disponen realmente para el placer”.

En este sentido, el sexo puede entenderse como una coreografía entre hormonas como la oxitocina, dopamina y serotonina, todas las cuales aumentan durante las fases previas al acto sexual. “La oxitocina, también conocida como la ‘hormona del amor’, se dispara durante los besos, los abrazos, incluso una mirada sostenida. Esto crea una conexión emocional que potencia el placer físico”, afirma el especialista.

Las diferencias en la forma en que hombres y mujeres experimentan el deseo sexual también explican por qué el “juego previo” tiene un rol crucial. “El deseo masculino tiende a ser más directo y rápido. En cambio, el deseo femenino es más contextual, más emocional, y más dependiente del entorno y del vínculo con la pareja”, señala Sánchez.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de McGill (Canadá, 2019) con más de 500 participantes de distintos géneros, concluyó que las mujeres necesitan, en promedio, tres veces más tiempo que los hombres para alcanzar un nivel óptimo de excitación física y mental. “Eso no significa que una respuesta sea mejor que otra. Significa que si no hay preámbulo, para muchas mujeres el sexo se convierte en una actividad mecánica, desconectada y poco placentera”, aclara Sánchez.

En terapia de pareja, uno de los temas más recurrentes que enfrenta el doctor Sánchez es la desconexión emocional entre parejas que llevan años juntas. “Muchos me dicen: ‘ya no tenemos el mismo deseo’, ‘el sexo es rápido’, ‘ella se queja de que no la escucho’… Y cuando les pregunto cuánto tiempo dedican al preámbulo, suelen contestar: ‘¿qué es eso?’”.

Según un informe del Instituto Kinsey (2022), el 47 % de las parejas heterosexuales de más de cinco años de relación dedican menos de 5 minutos al juego previo. El mismo estudio asocia esto con una baja en la satisfacción sexual, más conflictos emocionales y una percepción negativa del sexo.

“El problema es que muchas veces se convierte en una obligación, una rutina vacía. Pero el preámbulo tiene el poder de renovar la relación y volver a encender lo que la rutina apaga”, asegura el experto.

El “juego previo” no solo implica besos y caricias. También incluye la complicidad, la conversación íntima, los gestos de ternura y la anticipación. “El deseo se alimenta desde antes del contacto físico”, dice el Dr. Sánchez.

“Un mensaje coqueto durante el día, una mirada en la cena, una palabra que insinúa… Todo eso forma parte del ‘preámbulo’, incluso si ocurre horas antes del encuentro”, menciona el especialista.

El sexólogo enfatiza en que muchas veces las parejas cometen el error de separar la vida emocional de la sexual. “No se puede tener buen sexo si no hay una buena conexión emocional. Y la emoción se cultiva con tiempo, cuidado y presencia”.

Además de mejorar la calidad del sexo, el “jueg previo” también puede ser una herramienta poderosa para superar traumas sexuales, problemas de autoestima o experiencias negativas. “En muchos casos, el cuerpo guarda memoria de dolor o incomodidad. El preámbulo bien hecho, lleno de respeto y contención, ayuda a resignificar el contacto físico y devolverle al cuerpo la capacidad de disfrutar”, sostiene Sánchez.

También señala que para personas con disfunciones sexuales, como la anorgasmia o la dispareunia (dolor durante el sexo), el preámbulo puede ser la clave para recuperar el placer.

“He tenido pacientes que nunca habían disfrutado una relación sexual hasta que aprendieron a tomarse su tiempo, a expresar lo que sentían, y a redescubrir su cuerpo desde el afecto”.

Aunque se suele asociar el juego previo más a las necesidades femeninas, Sánchez menciona que “muchos hombres también lo necesitan, aunque no lo verbalicen. Están cansados, estresados, o simplemente desean sentirse deseados, no como máquinas de rendimiento”. En su consulta, dice, ha notado que cuando los hombres se permiten disfrutar del juego previo sin la presión de ‘cumplir’, también se conectan con un placer más profundo y duradero. “Muchos se sorprenden cuando descubren que pueden disfrutar más de una caricia lenta que de una penetración rápida.”

Recomendaciones del experto: ¿cómo cultivar el “juego previo”?

Sánchez da algunas recomendaciones para quienes deseen mejorar su experiencia sexual desde el preámbulo:

1. Tiempo de calidad: “No se trata de cantidad, sino de presencia. Cinco minutos de atención plena valen más que veinte distraídos”.

2. Explore sin prisa: “Cada cuerpo tiene mapas distintos. No asuma, pregunte, descubra”.

3. Anticipe el deseo: “El erotismo puede comenzar horas antes. Un mensaje, una insinuación, un juego secreto”.

4. Cambie el guion: “No siempre el sexo debe terminar en penetración. A veces, el pre puede ser el acto completo.”

5. Comunique lo que le gusta: “El deseo se alimenta de la verdad compartida”.

Para Sánchez, el concepto de “preámbulo”, como algo separado del sexo, es en sí una visión incompleta. “No debería hablarse de pre y sexo como cosas distintas. Todo es parte del mismo acto íntimo, del mismo encuentro humano. El preámbulo es el sexo. El placer empieza con la intención, con el afecto, con la complicidad”, concluye.