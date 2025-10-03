Correr con la camiseta equivocada puede convertir una sesión en un suplicio. Un estudio japonés de 2025 mostró que una prenda avanzada solo redujo en 4,3 % la humedad interna, pero esa mínima diferencia puede sentirse clave en la pista. Foto: Getty Images

Los corredores —ya sea en ciudad, sendero o pista— saben que la camiseta puede marcar la diferencia entre una sesión agradable y una fatiga anticipada. Durante un entrenamiento intenso, el cuerpo genera calor y produce sudor para enfriarse. En ese momento, el tejido que se lleva puesto puede actuar como aliado o convertirse en un obstáculo: si absorbe demasiado líquido, se empapa, pesa y genera incomodidad; si no permite el paso del vapor de agua, atrapa humedad y eleva la sensación térmica. Por ello, la elección del material de la camiseta para correr merece atención especial.

La pregunta “¿de qué material debe ser la camiseta para correr?” ha sido objeto de debates entre atletas y fabricantes. Algunos prefieren fibras sintéticas por su capacidad de secado rápido, mientras otros defienden mezclas o incluso fibras naturales especiales. Sin embargo, más allá de gustos o costumbres, la evidencia científica aporta datos que ayudan a entender qué propiedades debe tener el tejido para acompañar mejor al cuerpo durante el esfuerzo.

Jorge Torres, runner aficionado e ingeniero textil independiente, explica que el valor esencial de la camiseta radica en su capacidad de gestionar la humedad corporal. Es decir, trasladar el sudor desde la piel hacia el exterior para favorecer la evaporación sin que la prenda permanezca empapada. “Un buen tejido deportivo no debe acumular agua ni obstruir el paso del vapor: la meta es que el cuerpo se enfríe naturalmente sin que la camisa pese”, afirma.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Fashion and Textiles, liderado por Kato en Japón, analizó el efecto de una camiseta de concepto especial llamada Dry Aeroflow (DAF) frente a camisetas de poliéster convencionales. La investigación se llevó a cabo en condiciones reales de carrera al aire libre y calor, con un diseño cruzado en el que diez mil corredores de fondo probaron ambas prendas en sesiones de 30 minutos durante dos días distintos. Se midieron variables fisiológicas (temperatura interna, temperatura de la piel, ritmo cardíaco) y parámetros del microclima (humedad y temperatura en el espacio entre piel y tejido).

Los resultados mostraron que la camiseta DAF redujo en un 4,3 % la humedad en pecho y espalda, y disminuyó 0,3 °C la temperatura de la piel en el brazo superior. No obstante, no hubo cambios significativos en la temperatura central, la tasa de sudoración ni la temperatura media de la piel. Es decir, la mejora fue local y leve, sin modificar los parámetros fisiológicos globales. Los autores concluyeron que un tejido funcional logra beneficios en el microclima, pero esos efectos pueden ser marginales en la práctica para esfuerzos moderados.

“Este estudio muestra que incluso las telas diseñadas específicamente para mejorar la ventilación tienen límites: el impacto global puede ser leve, pero sí mejora la sensación local de frescura y reduce la humedad acumulada”, dice Torre. Para él, la evidencia refuerza que no existe la camiseta perfecta, sino la más adecuada para cada circunstancia.

El experto expone varias opciones de materiales y enfoques para camisetas de running:

1. Fibras sintéticas con tratamiento de “moisture-wicking”

El poliéster, el nailon y sus mezclas con elastano son las opciones más comunes. Su estructura química permite repeler parte del líquido, y con tratamientos especiales logran transportar la humedad hacia el exterior. Según Torres, estas fibras facilitan la evaporación del sudor y que las telas tejidas en punto (jersey knitting) son más efectivas que las telas planas (woven) para ese propósito. Incluso, se ha comprobado que las mezclas de poliéster con algodón gestionan mejor la humedad que el poliéster puro. “La mayoría de camisetas en el mercado deportivo están hechas con poliéster técnico o mezclas, porque ofrecen un buen balance entre peso, secado rápido y costo”, afirma Torres.

2. Mezclas y tejidos regenerados

No siempre lo sintético puro es superior. Las combinaciones con fibras regeneradas, como modal o Tencel, ofrecen absorción moderada sin retener en exceso el agua. El estudio comparó camisetas con distintos hilos y encontró que el Tencel single jersey y la malla de poliéster presentaban menor humedad en el microclima y mejor ventilación. Esto demuestra que no solo importa el material, sino también la estructura del tejido. “Un buen tejido combina fibra de alto rendimiento y estructura abierta —eso permite que la humedad salga, no que se quede atrapada”, señala Torres.

3. Fibras naturales especiales

El algodón tradicional suele considerarse poco práctico porque se empapa y tarda en secarse, pero en mezclas puede tener cierta utilidad. Más atractivas son fibras naturales como la lana merino, que absorbe humedad internamente mientras mantiene un exterior más hidrofóbico, ayudando a estabilizar la temperatura en climas fríos. Sin embargo, Torres advierte que “la lana puede sentirse pesada cuando está húmeda y tiene un costo elevado, por lo que es más recomendable en climas fríos o como capa intermedia, no para correr en calor intenso”.

4. Diseño, estructura y ajuste

La fibra es solo una parte de la ecuación. El diseño también influye: costuras planas para evitar rozaduras, paneles de malla en zonas de mayor sudoración, mangas con movilidad adecuada y un ajuste intermedio que no atrape aire caliente ni bloquee la ventilación. “La camiseta debe moverse con el cuerpo, no después de él; si es muy suelta atrapa calor, si es muy ajustada frena el paso del vapor”, resume Torres. Además, ciertos tratamientos textiles aportan repelencia al sudor o control de olores, siempre que no limiten la transpiración.

5. Elección según condiciones específicas

• Clima cálido y húmedo: lo más seguro es una camiseta ligera de poliéster técnico con alto poder de “wicking”, para evacuar rápidamente la humedad.

• Clima templado o fresco: se pueden usar mezclas con fibras que aporten aislamiento, sin sacrificar la ventilación.

• Sesiones largas o intensas: los detalles de microclima, ajuste y ventilación ganan relevancia. Aunque los beneficios fisiológicos globales sean modestos, como mostró el estudio de Kato et al., las diferencias locales sí impactan la comodidad.

No existe un material universalmente perfecto, pero la camiseta ideal para correr debe combinar propiedades de manejo eficiente de la humedad, ligereza, buena ventilación y un diseño cómodo. La evidencia demuestra que incluso los tejidos avanzados logran solo mejoras moderadas en la humedad y temperatura local, sin alterar la temperatura central. Sin embargo, esa pequeña diferencia puede traducirse en mayor frescura y menos incomodidad durante el esfuerzo.

En palabras de Torres, “la mejor camiseta es aquella que, en tu contexto de clima y entrenamiento, te permite sudar sin que la prenda se convierta en un peso. Hay que elegir bien y probar con conciencia”. Al final, no solo las piernas impulsan al corredor: la tela que viste también debe estar a la altura.

