Gorras para correr: estos son los próximos lanzamientos

El mundo de las gorras para running está en plena transformación. Modelos como la Path Projects Saguaro, la Ciele GOCap Solar Elite y la Tiger Claw + RNNR Pacer Cap apuntan hacia un futuro donde protección solar, ligereza y ventilación ya no son términos contradictorios, sino características complementarias. A medida que 2025 avanza, es muy probable que nuevas versiones surjan y se diversifiquen, adaptándose a distintos estilos de carrera, climas y preferencias estéticas. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La gorra es un accesorio más que funcional para los corredores, porque protege del sol, ayuda a manejar el sudor y completa el vestuario. Aunque a veces se subestima, los diseñadores y marcas le han prestado especial atención en los últimos años, buscando materiales más ligeros, mejor ventilación y protección solar más eficiente.

En 2025, ese interés se ha intensificado y varias firmas planean lanzar modelos innovadores que prometen marcar diferencia en rendimiento y comodidad.

En este escenario, el mercado no solo mira al pasado probando versiones mejoradas de productos existentes; también se anticipa a lanzamientos que combinarán diseño, tecnología y estilo.

Antes de adentrarse en modelos concretos, conviene entender en qué dirección se mueve el diseño de gorras para running. Actualmente se observan dos líneas claras:

1. Híbridos de protección solar y ventilación: muchas gorras recientes están diseñadas con “mapeos híbridos”, es decir, combinan paneles densos en la parte superior para bloquear rayos UV con paneles laterales muy abiertos para la ventilación.

2. Materiales ultraligeros y estructuras plegables: para que la gorra casi “desaparezca” en la cabeza y pueda guardarse sin deformarse, algunas marcas optan por tejidos ultrafinos, visores plegables y estructuras flexibles.

Con esas tendencias claras, estos son los modelos más esperados.

Próximos lanzamientos destacados

1. Path Projects Saguaro Hat

Uno de los lanzamientos más comentados es la Saguaro Hat de Path Projects. Aunque el modelo ya salió al mercado, funciona como buen referente de lo que usarán en gorros de running: es ultra ligera, de cinco paneles, con tejido microperforado y paneles laterales mesh que permiten excelente flujo de aire.

Este modelo pesa alrededor de 68 gramos y tiene un visor de EVA comprimible para protección solar sin molestar en movimientos rápidos. No se ha anunciado otra versión para fechas futuras, pero su estilo y características servirán de inspiración para nuevas colecciones que aparecerán en lo que resta del año.

2. Ciele GOCap Solar Elite

Ciele ha mostrado una nueva versión llamada GOCap Solar Elite, que puede considerarse un lanzamiento de “mejora importante” más que un modelo completamente nuevo.

Este modelo incorpora una visera retráctil (escudo solar adicional que puede plegarse) para cubrir nuca y orejas, material ripstop cerámico en la parte superior para reflejar el calor y hilos de carbono integrados que ayudan a disipar temperatura. Pesa apenas 38 gramos.

Aunque este modelo ya empieza a verse en catálogos, su distribución global completa podría extenderse hacia fin de año, lo que lo convierte en un lanzamiento relevante para quienes buscan protección solar máxima sin sacrificar ligereza.

3. 2025 RNNR + Tiger Claw Pacer Cap

Otro modelo anunciado para 2025 es la colaboración Tiger Claw + RNNR Pacer Cap. Aunque no aparece una fecha exacta de lanzamiento, ya está listado como edición limitada en tiendas oficiales.

Se distingue por su cobertura extra en cabeza y diseño llamativo (verde brillante, logo Tiger Claw), pensado para quienes corren en ambientes de sol intenso y necesitan protección adicional sin perder ventilación.

👟 Le puede interesar: Estos son los beneficios de correr, según los especialistas

Vale la pena mencionar que varias marcas reconocidas también están en proceso de innovar sus líneas de gorras para running:

• Ciele, como marca especializada en gorros para correr, continúa expandiéndose a nuevos mercados (como China), lo que anticipa futuras versiones regionales o ediciones especiales.

• Marcas como Skida, Outdoor Research o Fractel podrían lanzar nuevas gorras con mejoras en materiales y diseño, aunque hasta ahora no hay fechas confirmadas, solo indicios basados en sus recientes colecciones.

Estas firmas suelen presentar novedades con las temporadas, por lo que es probable que nuevas gorras aparezcan en el último trimestre de 2025 o en los primeros meses de 2026.

¿Qué las hace diferentes?

Para quienes corren, esas nuevas gorras prometen mejoras concretas. A continuación algunos de los rasgos más deseados:

• Protección solar ajustable: como en la GOCap Solar Elite, visores retráctiles o escudos solares para orejas/nuca que se activan cuando el sol está más fuerte.

• Ventilación dirigida: mapeos híbridos que colocan paneles livianos en áreas menos expuestas al sol para mejorar el flujo de aire.

• Peso mínimo: algunos modelos nuevos rondan los 30-70 gramos, casi imperceptibles en la cabeza durante entrenamientos exigentes.

• Visores flexibles: diseñados para doblarse sin deformarse, facilitando guardado en bolsillos o mochilas.

• Diseños llamativos y reflectivos: colores vivos, detalles reflectantes o estampados originales surgen como elementos estéticos y de seguridad.

• Ajustes finos: cierres micrométricos, cordones delgados o sistemas de ajuste elegantes, que permiten mayor comodidad sin presión innecesaria.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.