¿Cuál es la función de la licra al correr? Esto dicen los expertos

Al correr, cada detalle del atuendo cuenta más de lo que muchos piensan. La elección de la ropa deportiva no solo responde a una cuestión estética, sino también a factores que influyen directamente en el rendimiento, la comodidad y la prevención de lesiones. En este sentido, las licras o mallas de compresión se han convertido en una prenda casi indispensable entre los corredores, tanto aficionados como profesionales. Aunque algunos las usan por costumbre o moda, su función va mucho más allá de lo visible.

Su popularidad ha crecido por la promesa de mejorar la circulación, reducir la fatiga muscular y facilitar la recuperación. Pero detrás de estas ventajas hay razones fisiológicas y técnicas que explican su eficacia. Entender para qué sirven realmente permite aprovecharlas de la mejor manera, elegir la más adecuada y saber cuándo conviene usarlas.

“Más que una prenda de moda, es una herramienta funcional que ayuda al cuerpo a optimizar el movimiento y la recuperación muscular. Al mantener una compresión constante, mejora la circulación sanguínea, lo que significa que el músculo recibe más oxígeno y elimina más rápido los desechos metabólicos producidos por el esfuerzo”, dice Carlos Méndez, entrenador especializado en atletismo y biomecánica del deporte de la Universidad Javeriana.

Méndez señala que esta presión controlada no solo reduce la vibración muscular, una de las principales causas de fatiga durante las carreras largas, sino que también aporta estabilidad y soporte. “Cuando el músculo vibra demasiado con cada impacto, se desgasta más rápido y puede inflamarse. La licra actúa como una segunda piel que amortigua esos microgolpes, ayudando a mantener la fuerza y la técnica durante más tiempo”.

Además del rendimiento, la licra cumple una función preventiva. Según el entrenador, al reducir la vibración y mejorar el retorno venoso, se disminuye el riesgo de calambres o pequeños desgarros musculares. También ayuda a mantener la temperatura corporal estable, algo esencial cuando se corre en climas fríos o cambiantes. “El cuerpo necesita conservar cierta temperatura para que los músculos trabajen de forma eficiente. La licra retiene el calor justo sin sobrecalentar, y eso hace una gran diferencia en carreras de larga duración”, afirma Méndez.

Sin embargo, la compresión no actúa igual en todos los cuerpos ni con cualquier tipo de tela. Aquí entra en juego el trabajo de quienes diseñan estas prendas. Laura Torres, ingeniera textil independiente y especialista en materiales deportivos, explica que detrás de una buena licra hay un desarrollo técnico que busca equilibrio entre elasticidad, transpirabilidad y resistencia. “El tejido debe ser capaz de adaptarse al movimiento natural del cuerpo sin perder la presión que ejerce sobre el músculo. Si la tela se estira demasiado, se pierde la compresión; si es muy rígida, puede limitar el movimiento y causar incomodidad”, afirma Torres.

Torres comenta que las fibras más usadas en la confección de licras deportivas son el elastano, la poliamida y el poliéster técnico, combinadas en proporciones que dependen del nivel de compresión que se busque. “Las licras de entrenamiento suelen tener una compresión moderada, que favorece la comodidad y la transpiración, mientras que las de competencia tienden a ser más ajustadas y técnicas, para ofrecer mayor soporte”, dice la ingeniera.

Torres también destaca la importancia del diseño en la funcionalidad. “Cada costura, panel o zona de ventilación está pensada para que acompañe el movimiento del corredor. Por eso no es lo mismo una licra corta que una larga, o una diseñada para trail running que para asfalto. Cada disciplina tiene exigencias distintas en cuanto a control térmico, humedad y protección”.

Una de las ventajas más reconocidas de las licras es su capacidad para acelerar la recuperación después del entrenamiento o la competencia. Méndez explica que esto ocurre gracias a la presión continua que facilitan sobre las venas y capilares. “Después de correr, los músculos se inflaman levemente por el esfuerzo. La compresión ayuda a que la sangre siga circulando con eficiencia, reduciendo esa inflamación y la sensación de pesadez. Por eso muchos atletas siguen usando licra incluso después del ejercicio, durante el enfriamiento o el descanso”.

Torres agrega que algunos modelos actuales incorporan tecnología textil avanzada, como fibras con control antibacteriano o materiales que repelen la humedad, lo que también impacta en el bienestar del corredor. “La idea es mantener la piel seca y evitar irritaciones, algo que parece menor, pero puede marcar la diferencia entre un entrenamiento cómodo y uno molesto”.

Aunque las licras aportan múltiples beneficios, los expertos coinciden en que no todas funcionan igual y que es importante saber elegir. Méndez recomienda priorizar la calidad sobre la estética. “Muchos corredores compran licras porque les gustan los colores o el diseño, pero lo esencial es la función. Una buena licra debe ajustarse sin apretar en exceso, permitir la movilidad completa y no generar fricción en zonas sensibles como las ingles o detrás de las rodillas”.

El ajuste, según Torres, debe sentirse firme pero no restrictivo. “Una licra demasiado apretada puede interferir con la circulación, lo que termina generando el efecto contrario al buscado. Lo ideal es que se sienta como una segunda piel: presente, pero cómoda”.

Otro punto que ambos expertos subrayan es el uso según el tipo de entrenamiento. Las licras largas son más útiles en climas fríos o para proteger los músculos de impactos y rozaduras, mientras que las cortas resultan más adecuadas en ambientes cálidos o sesiones de alta intensidad. “En carreras de montaña, por ejemplo, la licra larga protege de la vegetación, el polvo y los cambios bruscos de temperatura. En cambio, en el asfalto o la pista, el confort térmico y la libertad de movimiento suelen ser prioritarios”, explica Méndez.

También existen licras con zonas de compresión diferenciada, pensadas para adaptarse a las necesidades específicas del corredor. Algunas ejercen mayor presión en los muslos o pantorrillas, donde la carga muscular es más alta. Otras incluyen refuerzos en la zona lumbar para mejorar la postura. “Cada diseño apunta a un objetivo particular, por eso es importante entender qué se necesita antes de comprar. No todas las licras valen para todos los corredores ni para todos los entrenamientos”, añade Torres.

Más allá del rendimiento físico, hay un factor psicológico que no debe pasarse por alto. Correr con una prenda que se ajusta bien al cuerpo genera sensación de seguridad y confianza. “El confort influye en la percepción del esfuerzo. Si el corredor se siente bien, su mente también lo está, y eso puede mejorar el desempeño. En deportes de resistencia, ese componente mental cuenta tanto como la preparación física”, explica Méndez.

Tipos de licra para correr

1. Licra corta o de compresión media:

Ideal para entrenamientos en clima cálido o sesiones intensas. Permite máxima libertad de movimiento y una buena transpiración. Suele usarse en asfalto o pista.

2. Licra larga o térmica:

Indicada para climas fríos o zonas de montaña. Protege los músculos, conserva el calor y reduce el riesgo de lesiones.

3. Licra con compresión graduada:

Ofrece distintos niveles de presión en zonas específicas del cuerpo, como pantorrillas o cuádriceps, para optimizar el flujo sanguíneo.

4. Licra con paneles de ventilación o tecnología antibacteriana:

Diseñada para evitar la acumulación de sudor y malos olores. Ideal para climas húmedos o para quienes entrenan con frecuencia.

5. Licra de recuperación postentrenamiento:

Más ajustada que la de uso común, se usa después del ejercicio para reducir la inflamación y acelerar la regeneración muscular.

