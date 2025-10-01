Estas son las dos técnicas más sencillas para una carrera larga

Corredores disciplinados entrenan duro, pero un descuido mínimo puede estar saboteando todo su progreso. Foto: Getty Images

Correr una distancia extensa no es solo un reto físico, también implica un desafío mental. La emoción de la salida suele llevar a muchos a gastar más energía de la necesaria en los primeros kilómetros, y el cansancio aparece antes de lo esperado. En ese punto, no solo los músculos, también la mente, determinan si se logra cruzar la meta.

En medio de tantas estrategias y métodos que circulan en el mundo del running, hay dos técnicas que destacan por su simplicidad y eficacia. No requieren equipos sofisticados ni conocimientos avanzados: basta con constancia, atención y la disposición de escuchar al propio cuerpo.

1. Correr con ritmo controlado

Juan Esteban Lozano, entrenador de atletismo y preparador físico, explica que la primera técnica consiste en ajustar la velocidad desde el inicio para evitar un gasto excesivo de energía. “Muchos corredores empiezan demasiado rápido porque se dejan llevar por la emoción. Lo ideal es encontrar un paso que permita correr sin falta de aire, incluso conversando sin dificultad. Esa sensación indica que el cuerpo está en el rango adecuado de esfuerzo para sostenerse durante varios kilómetros”, dice Lozano.

Lozano advierte que, aunque parezca evidente, esta estrategia suele olvidarse en las carreras populares. El ambiente festivo, la música y la multitud invitan a acelerar más de la cuenta. “Un corredor que mantiene un ritmo constante tiene más probabilidades de terminar con energía que uno que arranca fuerte y luego se ve obligado a bajar la intensidad. Es mejor llegar con la sensación de que se pudo dar un poco más, a quedarse sin fuerzas a mitad de camino”, explica el experto.

Más allá de la teoría, los corredores que aplican este método notan resultados inmediatos. Lozano ilustra con un ejemplo: dos entrenamientos de 15 kilómetros. En el primero, el corredor se deja llevar por la adrenalina y a los ocho ya está exhausto; en el segundo, regula el paso desde el inicio y llega al final con la sensación de que aún podría seguir. “Esa experiencia genera confianza, y la confianza es combustible emocional para cualquier carrera larga”, asegura Lozano.

2. Fraccionar mentalmente la distancia

La segunda técnica, de acuerdo con Carolina Méndez, psicóloga del deporte y maratonista aficionada, consiste en dividir el recorrido en tramos pequeños y alcanzables. En lugar de pensar en los 10, 21 o 42 kilómetros como un todo, se asimila por partes. “La mente suele intimidarse con un número grande. En cambio, si un corredor se concentra primero en alcanzar el kilómetro cinco, luego el diez, y así sucesivamente, la distancia total se vuelve más llevadera. Incluso pueden usarse calles, esquinas o puntos de hidratación como referencias para darle pequeñas metas al cerebro”, asegura la experta.

Méndez resalta que este enfoque es especialmente útil para quienes sienten ansiedad antes de una carrera o pierden motivación cuando aún falta mucho por recorrer. “Cada tramo completado genera una sensación de logro que alimenta la confianza. Esa suma de microéxitos ayuda a mantener la motivación hasta el final. No se trata de engañar a la mente, sino de enseñarle a enfocarse en objetivos alcanzables que, paso a paso, construyen la meta mayor”.

Además, el fraccionamiento mental no solo aplica a la distancia, sino también al manejo de la incomodidad física. Méndez explica: “En vez de pensar en todo lo que falta con una molestia en la pierna o la respiración agitada, se puede decidir: solo me concentro en llegar al próximo kilómetro o al siguiente punto de agua. Esa forma de diálogo interno evita que la mente se enfoque en el dolor y permite avanzar”.

Dos técnicas que se complementan

Aunque distintas, ambas técnicas se refuerzan entre sí. El ritmo controlado preserva la energía física, mientras que el fraccionamiento mental sostiene la calma y la concentración. Lozano lo resume así: “Un paso sostenible unido a una mente enfocada da una ventaja enorme frente a la improvisación. No significa que no habrá cansancio, pero se enfrentará con mayor control y menos frustración”.

Los especialistas coinciden en que no hacen falta cronómetros sofisticados ni entrenamientos de élite para ponerlas en práctica. Son herramientas accesibles y adaptables para cualquier corredor, la diferencia está en aplicarlas de forma consciente.

En un panorama donde abundan planes de entrenamiento llenos de términos técnicos y tecnología avanzada, volver a lo sencillo puede marcar la diferencia. Escuchar al cuerpo para controlar el ritmo y entrenar la mente para dividir el recorrido en pasos alcanzables son, al final, las dos claves más simples para completar una carrera larga sin que se convierta en un sufrimiento innecesario.

