¿Cuál es la técnica adecuada para hacer running y cómo adquirirla?

La técnica adecuada para correr no es una postura fija que se consigue y se olvida; es un proceso de lectura constante del cuerpo, adaptación funcional y dosificación inteligente del entrenamiento.

El running se ha convertido en la actividad física más accesible del siglo XXI, pues solo requiere de zapatillas, un parque y ganas para empezar. Sin embargo, la aparente sencillez es engañosa, pues la práctica también requiere de una técnica adecuada.

“La técnica no es un molde único, es una conversación con su cuerpo”, dice Martín Solano, entrenador de Corre Caminos en la Media Maratón de Bogotá desde hace cinco años.

¿Qué componentes forman una “buena técnica”?

El experto indica varios pilares que cualquier corredor puede evaluar y entrenar:

• Postura y alineación: mirada al frente, cuello relajado y una ligera inclinación del tronco hacia delante desde el tobillo que facilite la gravedad como aliado.

• Cadencia: un paso más rápido y corto suele reducir cargas verticales; cifras orientativas para muchos corredores recreativos están entre 160–180 pasos por minuto, aunque esto no es absoluto.

• Longitud de zancada y evitar el “overstriding”: aterrizar con el pie muy por delante del centro de masa aumenta frenado y picos de carga.

• Patrón de contacto (footstrike): no existe un único patrón ideal (talón, mediopié, antepié). Lo importante es la adaptabilidad y la ausencia de picos de carga nocivos para el corredor.

• Brazos y balance: balance natural, manos relajadas; brazos ayudan a la dirección y la cadencia.

• Control del eje lumbopélvico y fuerza del core: imprescindible para transmitir energía y evitar compensaciones que generan lesión.

En julio de 2025 un estudio de cohorte que siguió a 5.205 corredores durante 18 meses, y fue publicado en British Journal of Sports Medicine, encontró un hallazgo que altera parte del sentido común en el deporte: las lesiones relacionadas con la carrera tienden a ocurrir en sesiones concretas que exceden de forma abrupta lo habitual del corredor, no únicamente por acumulación lenta de kilómetros.

En concreto, realizar una sesión que supere en más del 10 % la distancia de la tirada más larga de los últimos 30 días aumentó significativamente la probabilidad de sufrir una lesión en esa sesión. El trabajo sugiere que el peligro mayor no está en haber corrido “mucho” en la semana en general, sino en realizar un pico puntual sin adaptación previa.

Paralelamente, las reseñas clínicas recientes sobre “gait retraining” (reentrenamiento de la marcha) y ejercicios neuromusculares muestran que intervenciones dirigidas —por ejemplo, aumentar la cadencia, correcciones del ángulo de la rodilla o trabajo específico de fuerza— pueden modificar la cinemática de carrera y, en muchos casos, reducir tasas de impacto y aliviar dolor en corredores lesionados.

¿Cómo adquirir la técnica adecuada?

El experto propone un plan pragmático —basado en evidencia y práctica de entrenador— para que un corredor recreativo mejore su técnica sin exponerse a lesiones por cambios bruscos.

1. Evaluación inicial: grabarse corriendo en plano (2 cámaras: frontal y lateral) y, si es posible, una valoración con un profesional que identifique compensaciones y debilidades.

2. Objetivo único a la vez: trabajar un solo aspecto técnico por 3–4 semanas (p. ej., cadencia), porque múltiples cambios simultáneos confunden al sistema motor y aumentan el riesgo de compensaciones.

3. Drills y progresión:

• Bicicleta estática y saltos bajos (pocos repeticiones) para trabajar elasticidad y control.

• Drills de zancada corta (marchas en sitio, skipping) para elevar cadencia.

• Repeticiones intercaladas: 10–15 minutos de rodaje cómodo + 4×1 minuto centrado en la nueva pauta + recuperación. Aumentar volumen gradualmente.

4. Fortalecimiento neuromuscular: dos sesiones semanales de fuerza (sentadilla, peso muerto rumano a baja-moderada carga, trabajo de estabilización del glúteo medio y core). La evidencia respalda que el trabajo de fuerza apoya la transferencia de una técnica más segura.

5. Feedback externo: usar un metrónomo o app para cadencia, y si se dispone, sensores o análisis de video para ver la progresión. Programas de feedback remoto también han mostrado eficacia.

6. Gradualidad en el volumen: evitar picos de distancia en una sola sesión; el estudio de cohorte sugiere que exceder en más del 10% la tirada máxima reciente eleva el riesgo de lesión, así que planifique tiradas largas con incrementos muy moderados y simule el terreno y calzado que empleará el día objetivo.

Cambiar de modelo de zapatilla o pasar de asfalto a arena sin adaptación son ejemplos de “sesiones de riesgo” descritas por los autores del gran estudio de cohorte. La recomendación es sencilla: cuando incorpore calzado nuevo o suela distinta, haga transiciones progresivas y no base su adaptación en un solo entrenamiento largo.

¿Qué no hacer?

Según el experto lo que debe evitar hacer es lo siguiente:

• No intente cambiar múltiples elementos técnicos en una sola sesión.

• No subestime la fuerza: mejorar la técnica sin base de fuerza puede transferir carga hacia estructuras no preparadas.

• No ignore el dolor persistente: algunas molestias pasajeras son esperables, pero dolor que limita la marcha, brotes inflamatorios o patrones que cambian el ritmo habitual requieren valoración profesional.