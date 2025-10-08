Colombianos que podrían destacarse en la Maratón de Chicago 2025

En la Maratón de Chicago 2025, Colombia vuelve a medirse con la élite mundial del fondo en una de las rutas más rápidas del planeta. Foto: Maratón de Chicago 2025

Desde que el Maratón de Chicago se consolidó como uno de los seis “major” del circuito mundial de fondo, Colombia ha observado con expectativa cómo sus mejores maratonistas buscan imponerse en un escenario de etiqueta global. Para la edición 2025, programada para el 12 de octubre, el país cuenta con algunos nombres que han construido credenciales interesantes.

La Maratón de Chicago 2025 reunirá un plantel élite de atletas de primer nivel, entre ellos John Korir, el campeón defensor del 2024, así como nombres consagrados de Kenia, Etiopía, Uganda y Estados Unidos. La pista de Grant Park, plana y con condiciones climáticas en teoría favorables, se convierte cada año en un sitio propicio para buscar marcas rápidas y sorpresas.

En ese contexto, el desafío para los colombianos es doble: competir no solo contra el reloj, sino contra nombres con palmarés de victorias en “majors”, podios mundiales o marcas de elite consolidadas.

En años recientes, la presencia colombiana en Chicago ha sido esporádica. Por ejemplo, en 2018 hubo 289 finalistas colombianos, con registros destacados como 2:30:48 por parte de Manuel Agudelo. Y en otras ediciones anteriores, colombianos como Iván González y John Tello intentaron hacerse un espacio entre la élite. Pero ninguno ha logrado hasta ahora imponerse en esta exigente pista.

No obstante, para 2025, hay dos nombres que emergen con mayor visibilidad con posibilidades de representar al país.

Principal candidato colombiano

Iván González: puede ser considerado el colombiano con mejores opciones para dejar huella en Chicago 2025.

• González, del Equipo Porvenir, fue invitado en ediciones pasadas al Maratón de Chicago por su rendimiento nacional.

• En su debut en el maratón estableció un tiempo de 2:11:07, una marca que rompió un récord nacional que se había mantenido durante 24 años.

• En competencias más cercanas al contexto, ha venido ganando carreras de fondo a nivel nacional, como la Carrera Atlética Mompox 10K, lo que le ha servido para consolidar su forma.

• Su objetivo declarado para Chicago es mejorar su marca personal y plantearse figuras nacionales dentro de una prueba internacional de altísimo nivel.

Aunque no tiene las victorias de “majors” que caracterizan a las estrellas del circuito, González tiene la ventaja de que puede correr sin la presión de ser “favorito absoluto”, lo cual le permite buscar sorpresas.

Para entender hasta dónde pueden aspirar los colombianos, vale comparar sus credenciales frente a las de los candidatos dominantes en Chicago 2025:

• John Korir (Kenia), campeón 2024 con un tiempo de 2:02:44, regresa para defender su corona y viene de ganar Boston.

• Otros nombres fuertes son Timothy Kiplagat (2:02:55 en Tokio 2024), Amos Kipruto (3º en Chicago 2024), CyBrian Kotut, Bashir Abdi, Jacob Kiplimo, entre otros.

• En la rama femenina, atletas como Megertu Alemu (récord de 2:16:34), Hawi Feysa y Florencia Borelli se destacan en la nómina élite.

Las diferencias no solo están en los tiempos personales (muchos ya por debajo de 2:10 y 2:05), sino en la constancia, experiencia en grandes eventos, manejo de las presiones del circuito mayor y acceso a entrenamientos de alta performance.

Para que González u otro colombiano pueda irrumpir, se requieren condiciones ideales, climatología favorable, estrategia inteligente de carrera, apoyo logístico (ritmo, liebres, nutrición) y, sobre todo, que la formación atlética permita sostener ritmos de punta en los tramos decisivos.

Retos específicos para los colombianos en Chicago

1. Experiencia internacional limitada

Muchos corredores nacionales brillan en competencias locales o regionales, pero les falta competir repetidamente en circuitos de “majors” para acumular adaptaciones específicas al nivel y exigencia. Esa brecha se nota en gestión psicológica, ritmo de carrera bajo presión, y afrontar segmentos intermedios con desgaste extremo.

2. Infraestructura de entrenamiento y recursos

En comparación con las grandes naciones del maratón, Colombia no cuenta (aún) con tantos entrenadores con experiencia de “majors”, grupos de fondo que mantengan alto rendimiento constante ni redes de apoyo integradas para el alto rendimiento en ruta.

3. Apoyo en competencia (liebres, logística, nutrición)

Los corredores élite de Kenia, Etiopía y otros países tienen estructuras consolidadas donde el corredor principal cuenta con liebres, planes nutricionales calibrados, equipos de apoyo durante la carrera, etc. Que un colombiano logre acceder a esas condiciones puede marcar la diferencia crucial en Chicago.

4. Presión de la marca personal y expectativas

Correr con el peso de representar a Colombia, buscar batir marcas personales o intentar igualar figuras históricas puede jugar en contra ante rivales que corren más sueltos. La clave para un colombiano será encontrar el punto donde la presión motive, no paralice.

