¿Cuáles son los beneficios y desventajas de correr en pantalones de mezclilla?

Correr en mezclilla no es una herejía, pero tampoco un hábito inocente. Aunque puede tener beneficios aislados en términos de percepción corporal o resistencia, sus efectos adversos son más amplios y potencialmente peligrosos si no se hace con criterio. Foto: Getty Images

En redes sociales y eventos recreativos es cada vez más común ver corredores que desafían las normas del atuendo deportivo tradicional. Algunos lo hacen como protesta, otros por moda, y no falta quien lo haga por simple olvido o improvisación. Entre estas nuevas manifestaciones del running, una tendencia ha generado especial controversia: correr en pantalones de mezclilla.

Aunque puede parecer una excentricidad o un simple acto anecdótico, lo cierto es que correr en jeans despierta una serie de interrogantes sobre su impacto en el cuerpo, el rendimiento y la seguridad. Para analizar los beneficios y desventajas de esta práctica, De Carreras consultó a Simón Andrade, fisioterapeuta y entrenador, especialista en biomecánica del movimiento humano y salud deportiva.

Andrade no se muestra sorprendido ante la tendencia, pero sí advierte: “Correr en mezclilla no es una locura en sí misma, pero tampoco es algo que deba tomarse a la ligera. El cuerpo humano está diseñado para moverse, pero no todos los tejidos textiles lo están”.

Si bien el running ha sido históricamente una disciplina ligada a la indumentaria técnica —tejidos transpirables, costuras ergonómicas y diseños aerodinámicos—, el acto de correr en mezclilla rompe deliberadamente esa lógica. Algunos corredores lo asumen como reto personal, otros como acto de rebeldía contra la industria deportiva.

También hay contextos culturales. En carreras populares o espontáneas, especialmente en zonas rurales o barrios urbanos de América Latina, muchas personas corren con lo que tienen puesto: jeans incluidos. Para ellas, más que una decisión estética o de estilo, se trata de una necesidad.

¿Hay beneficios reales?

Puede parecer extraño, pero Andrade reconoce que hay algunos beneficios potenciales en correr en jeans, siempre que se haga de forma controlada y ocasional.

“Desde un enfoque adaptativo, correr en mezclilla puede convertirse en un estímulo adicional para el cuerpo. Es como correr con peso o resistencia; obliga a los músculos a trabajar más y mejora la conciencia corporal”, comenta Andrade.

La rigidez del material y su escasa elasticidad pueden forzar al corredor a prestar más atención a su postura y a ejecutar movimientos más controlados. Esto podría ser útil para quienes entrenan fuerza o buscan reforzar la estabilidad de cadera y rodillas.

Además, para corredores que sufren de hiperflexión de cadera o sobreextensión de rodillas —patologías comunes por una técnica inadecuada—, el uso ocasional de jeans ajustados puede actuar como un recordatorio físico que frene esos movimientos excesivos. “Es casi como una faja improvisada, aunque por supuesto, no es recomendable sustituir herramientas profesionales con un pantalón”, advierte el especialista.

En climas fríos o entrenamientos de baja intensidad, la mezclilla gruesa también podría ofrecer cierta protección térmica adicional, aunque limitada.

Las desventajas que pesan (y raspan)

Sin embargo, los riesgos superan ampliamente los beneficios cuando se usa la mezclilla de forma prolongada o frecuente. En primer lugar, está el tema de la fricción. Los jeans no están diseñados para el roce continuo de la piel con el tejido durante movimientos repetitivos como correr.

“La mezclilla puede provocar abrasiones en zonas sensibles como la entrepierna, detrás de las rodillas o alrededor de la cintura. He atendido casos de corredores con quemaduras por roce tras solo 30 minutos de trote en jeans ajustados”, señala Andrade.

Además de la fricción, está el tema del sobrecalentamiento. A diferencia de las telas deportivas, la mezclilla no transpira, absorbe el sudor y lo retiene. Esto genera un efecto sauna que puede provocar deshidratación localizada, brotes en la piel o incluso infecciones cutáneas por exceso de humedad.

A nivel mecánico, el problema más grave es la restricción del rango de movimiento. Los jeans, especialmente los de corte clásico o rígido, impiden la extensión completa de cadera y rodillas, lo que altera la zancada y obliga a los músculos a compensar con más esfuerzo.

“Correr en mezclilla cambia tu biomecánica. Se acorta la longitud del paso, aumenta el impacto en las articulaciones y se genera una fatiga temprana en músculos estabilizadores como glúteos, aductores y pantorrillas”, explica el experto.

Además, el peso de la prenda puede generar un gasto energético adicional. Aunque parezca mínimo, en distancias medias y largas, correr con una carga extra de medio kilo en las piernas puede marcar la diferencia en el rendimiento y en la recuperación muscular.

Lesiones y riesgos a largo plazo

Más allá de las molestias inmediatas, correr con jeans de forma continua puede derivar en lesiones de mayor gravedad. Las más comunes, según el experto, son:

• Bursitis de cadera: causada por el roce repetitivo y el desequilibrio mecánico.

• Síndrome de la cintilla iliotibial: por la limitación de movimiento de la cadera y la rodilla.

• Tendinitis en los flexores de cadera: por sobrecompensación.

• Problemas dermatológicos: como dermatitis por contacto o micosis en zonas húmedas.

“La mezclilla no tiene memoria elástica. Esto significa que cada paso exige más al músculo para recuperar la posición original. A largo plazo, ese esfuerzo acumulado puede generar fatiga crónica o inflamaciones localizadas”, apunta Andrade.

¿Cuándo sí y cuándo no correr en mezclilla?

Pese a los riesgos, hay contextos en los que el uso de jeans al correr puede entenderse —aunque no recomendarse. Andrade menciona tres situaciones:

1. Carreras temáticas o recreativas: eventos con fines benéficos, disfraces o retos personales donde el rendimiento no es lo importante.

2. Entrenamientos muy breves: de no más de 10 minutos, con bajo impacto, en terrenos estables.

3. Caminatas o trotes suaves en climas fríos: donde la mezclilla puede actuar como barrera térmica moderada.

Fuera de eso, el especialista lo desaconseja: “El cuerpo necesita libertad para moverse. La mezclilla no solo lo limita, también lo castiga”.

Uno de los elementos clave de esta discusión es el papel de la moda y la estética. En tiempos donde la imagen importa tanto como el rendimiento, muchos jóvenes corredores priorizan el estilo por encima de la funcionalidad. Marcas de ropa incluso han lanzado leggings con apariencia de mezclilla o jeans deportivos con tejidos híbridos que permiten mayor elasticidad.

“Si el objetivo es verse bien corriendo, hay opciones más saludables. El mercado ya ha respondido a esa necesidad con ropa técnica que simula la estética del jean sin sus desventajas”, concluye Andrade.

Consejos si va a correr en mezclilla (aunque el experto no lo recomienda):

• Prefiera jeans con alto porcentaje de elastano (mínimo 5 %).

• Evite cortes ajustados o con costuras gruesas en zonas de fricción.

• Use ropa interior técnica para minimizar el roce.

• Limite el tiempo a sesiones muy cortas.

• Hidrátese y seque la piel después del ejercicio.

• Revise su piel después de correr para detectar irritaciones.

• Si siente dolor, rigidez o ardor, suspenda la práctica de inmediato.