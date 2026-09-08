¿Cuándo es el Día de Amor y Amistad en Colombia 2026 y por qué se celebra en septiembre?

Llega el día del amor y la amistad en Colombia Foto: Tomadodeinternet

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Ya está pensando qué hacer para celebrar el Amor y la Amistad? Una cena, una salida con amigos, un regalo o cualquier otro plan puede ser la excusa perfecta para compartir con esas personas especiales y salir por un rato de la rutina. En Colombia, esta celebración tiene un lugar especial en el calendario de septiembre y cada año invita a preparar diferentes planes para disfrutar en pareja o con amigos.

Ahora, si ya está haciendo cuentas, cuadrando agendas o pensando en ese plan especial, hay un dato que debe tener presente: ¿cuándo se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia en 2026?

¿Por qué se celebra este día y qué debe tener en cuenta?

Mientras en otros países el amor tiene su cita cada 14 de febrero con el Día de San Valentín, en Colombia la celebración tiene una fecha propia: el tercer sábado de septiembre. Este 2026, por ejemplo, parejas y amigos se reunirán el 19 de septiembre para celebrar el amor y la amistad.

Pero, ¿alguna vez se ha preguntado por qué en Colombia esta fecha se celebra en septiembre?

De acuerdo con Señal Memoria, el cambio se remonta a 1969, cuando comerciantes promovieron trasladar la celebración de febrero a septiembre, un mes que no contaba con fechas especiales que impulsaran el consumo. En ese momento, además, febrero representaba mayores gastos para muchas familias por la compra de útiles escolares, lo que podía reducir su capacidad de consumo para otras celebraciones.

A esto se sumó un cambio dentro de la Iglesia católica: ese mismo año, el día de San Valentín fue retirado del calendario litúrgico debido a las dudas sobre el origen de la celebración.

Sin embargo, la celebración colombiana terminó convirtiéndose en una tradición propia que, año tras año, mueve diferentes sectores del comercio y reúne a parejas y amigos alrededor de distintos planes.

¿Qué planes puede hacer este día?

De acuerdo con Colombia Travel, el portal oficial de turismo de Colombia, el país cuenta con destinos que combinan naturaleza, gastronomía, cultura y paisajes ideales para una celebración en pareja. Entre las opciones se encuentran:

Cartagena, Bolívar

La ciudad amurallada es una de las alternativas para quienes buscan combinar historia, playa y gastronomía en un mismo viaje. Sus calles empedradas, balcones coloniales y atardeceres frente al Caribe crean diferentes escenarios para una escapada romántica.

Entre los planes que puede disfrutar están:

Recorrer el Centro Histórico y sus calles amuralladas.

Visitar las Islas del Rosario y pasar el día en sus playas.

Caminar por Getsemaní y conocer su oferta gastronómica y cultural.

Paisaje Cultural Cafetero

Para quienes prefieren las montañas y los paisajes naturales, el Paisaje Cultural Cafetero, que comprende zonas de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca, ofrece una alternativa diferente.

Las parejas pueden hospedarse en una finca cafetera, conocer de cerca el proceso de producción del café y recorrer algunos de los pueblos de la región. Además, hay opciones para quienes buscan descanso o aventura:

Recorrer los cafetales y participar en experiencias alrededor del café.

Visitar pueblos como Salento, Filandia y Salamina .

Realizar actividades de naturaleza y aventura en los alrededores del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Cali, Valle del Cauca

Si la idea es celebrar con música, baile y gastronomía, Cali puede ser una alternativa. Conocida como la capital de la salsa, la ciudad ofrece planes para parejas que quieran combinar cultura, entretenimiento y sabores del Valle del Cauca.

Entre las opciones están:

Recorrer lugares emblemáticos como Cristo Rey.

Conocer la gastronomía local y probar preparaciones como marranitas, aborrajados, cholados y pandebonos.



Villa de Leyva, Boyacá

A pocas horas de Bogotá, Villa de Leyva es una opción para quienes buscan tranquilidad, arquitectura colonial y actividades al aire libre. Sus calles empedradas y la Plaza Mayor hacen parte de los principales atractivos de este municipio boyacense.

Durante una escapada, puede:

Visitar los Pozos Azules .

Conocer los viñedos de la región.

Disfrutar de la gastronomía local.

Barichara, Santander

Otro destino para quienes prefieren los pueblos tranquilos es Barichara, reconocido por sus calles empedradas, fachadas blancas y construcciones de piedra. El municipio ofrece una combinación de patrimonio, naturaleza y actividades para diferentes tipos de viajeros.

Algunos de los planes que puede considerar son:

Caminar por el Camino Real hasta Guane .

Visitar la Catedral de la Inmaculada Concepción y las capillas de San Antonio y Santa Bárbara.

Conocer talleres de artesanías y oficios tradicionales.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.