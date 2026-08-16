¿Cuándo es el Día de los Abuelos en Colombia en 2026?

Los abuelos representan experiencia, fortaleza y vínculos entre generaciones, valores que se destacan durante esta conmemoración. Foto: 𝔥𝔦𝔩𝔩𝔞𝔯𝔶 𝔭𝔢𝔯𝔞𝔩𝔱𝔞 en Unsplash - 𝔥𝔦𝔩𝔩𝔞𝔯𝔶 𝔭𝔢𝔯𝔞𝔩𝔱𝔞 en Unsplash

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Los abuelos ocupan un lugar muy especial en muchas familias gracias a su experiencia, sus consejos y los vínculos que construyen entre generaciones. Por eso, Colombia cuenta con una fecha destinada a reconocer y exaltar el papel de las personas mayores que son parte de la memoria familiar y de los tejidos sociales y culturales del país.

La celebración del Día del Abuelo fue establecida oficialmente en Colombia en 1990, mediante el Decreto 1740 del 1.º de agosto de ese año, expedido por el entonces Ministerio de Salud Pública. La norma determinó que esta conmemoración se realizaría en todos los lugares del país el cuarto domingo del mes de agosto de cada año.

De acuerdo con esta disposición, las autoridades municipales deben promover programas especiales para exaltar los méritos y las cualidades de las personas contempladas en el decreto, mientras que los gobernadores y demás autoridades territoriales deben adoptar las medidas necesarias para darle mayor realce a la celebración.

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Con esa regla, este año, el cuarto domingo de agosto corresponde al 23 de agosto, por lo que esa será la fecha de la celebración.

Día del Abuelo y Día Nacional del Adulto Mayor

La fecha también coincide con la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor y del Pensionado. Según información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), desde 1996, a través del Decreto 271 de ese año, se estableció que esta conmemoración tendría lugar en la misma fecha.

Para MinTIC, esta jornada representa una oportunidad para reconocer el papel fundamental de los abuelos y las personas mayores en la construcción de las familias y de los tejidos sociales y culturales del país. La entidad destaca valores asociados a esta población, como la experiencia y la fortaleza, además del vínculo afectivo que mantienen con sus familias.

La conmemoración ocurre, además, en medio de un proceso de envejecimiento de la población mundial. Según información de Naciones Unidas citada por MinTIC, durante las próximas tres décadas se prevé que el número de personas mayores en el mundo se duplique, hasta superar los 1.500 millones en 2050. De ellas, el 80 % vivirá en países de ingresos bajos y medianos.