Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Bienestar y Amor
24 de enero de 2026 - 07:01 p. m.

¿Cuántas veces al mes debería tener relaciones sexuales una pareja?

La idea de un número “normal” o “saludable” responde más a construcciones culturales, expectativas sociales y mitos sobre la sexualidad, pero no a criterios clínicos basados en evidencia. Entonces, ¿qué dice la ciencia al respecto?, en este video le contamos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

Temas Relacionados

Sexualidad

Sexología

Bienestar sexual

Educación sexual

Relaciones de pareja

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.