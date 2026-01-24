24 de enero de 2026 - 07:01 p. m.
¿Cuántas veces al mes debería tener relaciones sexuales una pareja?
La idea de un número “normal” o “saludable” responde más a construcciones culturales, expectativas sociales y mitos sobre la sexualidad, pero no a criterios clínicos basados en evidencia. Entonces, ¿qué dice la ciencia al respecto?, en este video le contamos.
