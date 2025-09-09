¿Cuántos días a la semana debería entrenar para mejorar al correr?

Un estudio mostró que aumentar demasiado la distancia en una sola sesión eleva hasta en un 128% el riesgo de sobrecarga. Foto: Cortesía

En los últimos años, el running se ha consolidado como una de las actividades físicas más populares, tanto por su accesibilidad como por sus beneficios para la salud. Mucha gente se pregunta cómo estructurar la semana de entrenamiento para avanzar sin lesionarse, optimizando el tiempo disponible y los objetivos individuales. No se trata solo de correr más, sino de hacerlo de forma inteligente, adaptando frecuencia, volumen e intensidad al nivel y disponibilidad de cada persona.

En este contexto, saber cuántas sesiones semanales son efectivas sin aumentar el riesgo de lesiones es una pregunta clave. Aunque existen múltiples teorías y planes de entrenamiento, la evidencia científica sobre la frecuencia ideal sigue siendo limitada. ¿Es mejor correr todos los días, o bastan tres o cuatro sesiones bien planificadas? La respuesta depende de múltiples factores: nivel de experiencia, condición física, tolerancia al entrenamiento, y sobre todo, al ritmo de adaptación del cuerpo.

A partir de cierta práctica, el entrenamiento con regularidad semanal permite mejoras consistentes sin un exceso de fatiga. El fisioterapeuta deportivo del equipo La Equidad, del fútbol profesional colombiano, Alejando Moreno explica que “una frecuencia de tres a cuatro sesiones por semana permite consolidar la técnica sin saturar el cuerpo”. Desde su óptica clínica, esa cadencia facilita la recuperación entre entrenamientos, reduce el riesgo de sobrecarga y favorece la progresión gradual del rendimiento.

Por su parte, la entrenadora y coach de corredores en Running Colombia, Valeria Castillo, complemente que “cuando se añaden una o dos sesiones más, se puede lograr un progreso notable siempre que se mantenga el control de intensidad y volumen”. Su enfoque pone énfasis en la calidad más que en la cantidad: no se trata de multiplicar salidas, sino de equilibrarlas con descansos efectivos y planificación adaptada al historial de cada corredor.

Un estudio otorga luz al debate. En 2025, en la revista British Journal of Sports Medicine, se publicó un estudio con más de 5.200 corredores recreativos, quienes aportaron datos de distancia recorrida en cada sesión a través de dispositivos Garmin, además de cuestionarios semanales sobre lesiones￼. Fue una investigación en curso durante 18 meses, realizada principalmente en Dinamarca bajo la coordinación de Rasmus Østergaard Nielsen y su equipo. La metodología incluyó analizar tres indicadores: cambios en la distancia semana a semana, la proporción agudo-crónico (ACWR), y variaciones en una sola sesión comparada con la más larga en los 30 días previos.

Los resultados revelaron que no hubo una relación clara entre el volumen semanal acumulado o el ACWR y las lesiones por sobreuso. Pero sí mostraron que un aumento en una sola sesión superior al 10% respecto al registro previo en el mes elevaba considerablemente el riesgo. Un incremento pequeño (10-30%) aumentaba el riesgo en un 64%, uno moderado (30-100%) lo hacía en un 52%, y en casos extremos —como duplicar la distancia— el riesgo se disparaba hasta un 128%. Estos hallazgos cuestionan la tradición del ACWR y del progreso rápido, resaltando que una mala decisión en una sola salida puede eclipsar semanas de buen entrenamiento.

Ante estos datos, Moreno subraya que “más que la frecuencia, importa cómo se dosifica el incremento de distancia o intensidad en cada salida”. Cree que “tres o cuatro sesiones semanales bien planificadas, sin saltarse la progresión natural del cuerpo, son suficientes para ver mejoras sostenibles”. Castillo añade que “complementar con una quinta sesión puede ser útil, siempre que se evite subir la distancia de golpe. Es preferible repartir mejor las cargas que hacer una sesión demasiado larga”.

Así, el equilibrio ideal parece situarse en entrenar entre tres y cinco días a la semana. Tres sesiones ofrecen una base sólida para mejorar sin exigir demasiado, mientras que dos sesiones adicionales pueden acelerar progresos si se respeta la adaptación. Por ejemplo: si un corredor suele hacer dos salidas semanales, añadir una tercera y luego una cuarta progresivamente evita sobrecargas repentinas. Según el estudio, no debería aumentar más del 10% (y algunos expertos sugieren incluso menos) la distancia de una sesión respecto al historial reciente.

Además, para quienes apenas están comenzando o retomando tras una lesión o con sobrepeso, es razonable iniciar con dos a tres sesiones por semana, con distancias manejables, e incrementar lentamente en semanas subsecuentes. No siempre es necesario elevar la frecuencia; a veces, mejorar el ritmo, la técnica o el control del esfuerzo en las mismas sesiones ya lleva a avances.

Entrenar tres veces por semana puede ser suficiente para progresar en el running de forma segura. Aumentar hasta cuatro o cinco sesiones semanales puede potenciar los resultados si se mantiene una progresión prudente en distancia e intensidad. Ese enfoque gradual y personalizado, en línea con el estudio de Nielsen y el acompañamiento de profesionales como Moreno y Castillo, marca el camino más efectivo y cuidará del cuerpo del corredor tanto como de su rendimiento.