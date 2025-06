¿Cuántos minutos de cardio HIIT son recomendables para los principiantes?

El entrenamiento HIIT puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud, aumentar la capacidad física y perder peso, siempre y cuando se realice de forma adecuada. Foto: Getty Images

Por años, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, más conocido como HIIT por sus siglas en inglés (High Intensity Interval Training), ha sido promovido como una forma eficaz y rápida de mejorar la salud cardiovascular, quemar grasa y ganar resistencia. Pero entre tantas rutinas circulando en redes sociales y programas de entrenamiento, una pregunta se vuelve esencial, sobre todo para quienes se inician en el ejercicio: ¿cuántos minutos de cardio HIIT son recomendables para un principiante?

Para responder esta duda, De Carreras consultó al entrenador especializado en fisiología del ejercicio, Leonardo Ávila, quien ha trabajado por más de una década con personas que empiezan sus rutinas desde cero en Corre Caminos. Según explica Ávila, la clave no está en cuánto tiempo se hace HIIT, sino en cómo se hace y cuál es la capacidad del cuerpo para tolerarlo sin agotarse o lesionarse.

“Uno de los errores más comunes de los principiantes es creer que entre más suden y más sufran, más efectivo es el ejercicio. Y eso, en el caso del HIIT, puede ser contraproducente porque es un entrenamiento muy demandante para el sistema cardiovascular y muscular. La clave está en comenzar con lo justo y necesario, no con lo máximo”, afirma Ávila.

¿Qué es realmente el HIIT?

Antes de hablar de tiempos y recomendaciones, es importante comprender en qué consiste este tipo de entrenamiento. El HIIT alterna períodos cortos de ejercicio muy intenso con intervalos de descanso o de actividad ligera. Por ejemplo, 30 segundos de saltos intensos, seguidos de 60 segundos de caminar en el sitio. Estos ciclos pueden repetirse varias veces durante la sesión.

Según Ávila, “la magia del HIIT está en su intensidad. Aunque una sesión puede durar solo 10 o 15 minutos, el impacto metabólico y cardiovascular puede ser igual o incluso mayor que una sesión de 40 minutos de cardio tradicional como trotar o montar bicicleta a ritmo constante”.

Ahora bien, al tratarse de un método tan efectivo como demandante, muchos se preguntan cuánto tiempo deberían dedicar los principiantes a este tipo de entrenamiento sin poner en riesgo su salud o abandonar la rutina por agotamiento. Ávila dice: “Un principiante no debería hacer más de 10 a 15 minutos de HIIT por sesión en sus primeras semanas. Incluso menos, si nunca ha hecho actividad física. Cinco minutos bien hechos, con los intervalos adecuados, pueden ser un excelente comienzo”.

El entrenador explica que, más allá del número de minutos, lo importante es el diseño de la rutina. “Yo les recomiendo a mis alumnos empezar con una proporción de 1:2, es decir, por cada 30 segundos de trabajo intenso, se deben hacer 60 segundos de recuperación activa. Y repetir esto 4 o 5 veces, lo que da un total de entre 6 y 7 minutos por sesión. Eso es más que suficiente para activar el cuerpo y generar adaptaciones fisiológicas, sin que la persona termine exhausta o frustrada”.

El rol del descanso y la frecuencia semanal

Otro error frecuente en los principiantes es querer hacer HIIT todos los días, lo que puede llevar a fatiga crónica, desmotivación o lesiones. Ávila insiste en que el cuerpo necesita días de recuperación para adaptarse a los cambios físicos que el HIIT genera. “Yo siempre les digo que el HIIT es como una medicina potente: hay que saber dosificarla. Para los que están comenzando, recomiendo no más de tres sesiones por semana, dejando al menos un día de descanso entre una y otra. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. En los días de descanso, pueden hacer caminatas suaves o ejercicios de movilidad”.

El especialista también sugiere no mezclar HIIT con entrenamiento de fuerza en la misma sesión si se es principiante. “El cuerpo necesita aprender a distinguir los estímulos. Si mezclas todo en una sola rutina sin experiencia, puedes sobrecargar el sistema nervioso y tener un efecto contrario al deseado”.

Ávila insiste en que es fundamental escuchar al cuerpo. “El objetivo del HIIT no es que termines al borde del colapso. Claro que vas a sudar y sentirte exigido, pero nunca deberías marearte, tener dolor de pecho o sentir que no puedes más desde el primer ciclo. Eso es señal de que la rutina está mal diseñada o que no estás en condiciones para ese nivel de exigencia”.

Además, el experto propone llevar un registro de sensaciones tras cada entrenamiento. “Después de una sesión bien hecha, deberías sentirte activo, quizás cansado, pero nunca destruido. Si el día siguiente no puedes moverte o no duermes bien, es señal de que necesitas reducir la carga”.

Uno de los beneficios del HIIT es que permite una progresión muy clara. Se puede aumentar la duración de los intervalos de esfuerzo, acortar los de descanso, o añadir más ciclos conforme se gane resistencia. Ávila lo resume de la siguiente manera:

“Después de 3 o 4 semanas haciendo HIIT de 10 minutos, puedes pasar a 12 o 15 minutos. También puedes cambiar la proporción de 1:2 a 1:1, es decir, 30 segundos de trabajo por 30 de descanso. Pero siempre con paciencia y escuchando el cuerpo”.

También aclara que, si bien es tentador aumentar la intensidad rápidamente, la progresión debe ir de la mano con la técnica. “Una sentadilla mal hecha a alta velocidad puede ser más peligrosa que no hacer ejercicio. Por eso siempre les digo: primero técnica, luego intensidad”.

¿HIIT es para todo el mundo?

Aunque el HIIT es versátil y adaptable, no todos deberían iniciarse con este tipo de entrenamiento, sobre todo si tienen condiciones cardiovasculares, hipertensión no controlada o problemas articulares. Ávila subraya que “cualquier persona con antecedentes médicos debe consultar con su médico antes de iniciar HIIT. Y aunque esté sano, si lleva años sedentario, es mejor empezar con caminatas y luego ir subiendo la intensidad progresivamente”.

Como concluye Ávila: “El HIIT no se trata de morir en el intento, sino de entrenar con inteligencia. Si lo haces bien, en pocos minutos por sesión vas a ver grandes resultados y, lo más importante, vas a querer seguir entrenando”.

