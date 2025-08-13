¿Cuántos minutos de ejercicio diario se requieren para ver resultados?

No hay una cifra mágica que funcione para todos, pero la evidencia es clara en dos cosas: primero, que la consistencia importa más que la perfección diaria; segundo, que tanto medir minutos como contar pasos son estrategias válidas para mejorar la salud. Foto: Getty Images

En la puerta de un gimnasio cualquiera, entre rutinas de “cardio” interrumpidas por conversaciones de WhatsApp y miradas al reloj, aparece una pregunta repetida como viejo disco: ¿cuánto tiempo debo entrenar cada día para empezar a ver resultados? La respuesta no es única ni trivial, pues depende de qué se entienda por “resultados”: pérdida de peso, mejora cardiovascular, aumento de fuerza, bienestar mental y del punto de partida de cada persona.

Sin embargo, la ciencia y la experiencia práctica concuerdan en reglas claras que permiten trazar metas realistas y efectivas.

Para ordenar la respuesta conviene separar dos niveles: las recomendaciones generales de salud (qué cantidad de actividad reduce el riesgo de enfermedad y prolonga la vida) y lo que los usuarios suelen querer (ver cambios en el cuerpo, la energía o el rendimiento).

En términos de salud pública, guías internacionales recomiendan, a través del sitio web de la Organización Mundial de la Salud, cumplir con al menos 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada, o 75 minutos de intensidad vigorosa, además de sesiones de fuerza dos veces por semana.

Eso equivale, en promedio, a alrededor de 20–30 minutos diarios de actividad moderada repartida en la semana; si se busca más beneficio, la cifra sube hasta 300 minutos semanales.

Sin embargo, traducir esos minutos a “resultados visibles” exige matices: una persona sedentaria que empieza a caminar 20 minutos diarios notará cambios en el ánimo y quizás pérdida de peso moderada en semanas; otra que busca hipertrofia muscular necesitará entrenamientos de fuerza más largos y concentrados.

De Carreras habló con Alejandro Ramírez, especialista en fisiología del ejercicio de la Universidad Sergio Arboleda y autor de programas de entrenamiento para clubes y empresas como Compensar, quien aseguró que “lo primero es definir qué entendemos por resultado. Si su objetivo es mejorar la salud cardiometabólica, con 150 minutos semanales bien estructurados se obtienen beneficios claros”.

¿Cuánto tiempo diario para ver resultados de salud?

La Organización Mundial de la Salud en su sitio web es contundente: 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada —o su equivalente en vigorosa— reduce el riego de mortalidad, enfermedades cardiovasculares y múltiples condiciones crónicas. Es una meta alcanzable: 30 minutos al día, cinco veces por semana, cumplen el mínimo recomendado; 20–25 minutos diarios también pueden aportar beneficios si se combinan correctamente con otras actividades y se aumentan progresivamente.

“Para quien empieza desde sedentarismo, el mayor impacto ocurre con las primeras adiciones de actividad; pasar de 0 a 75 minutos semanales ya produce cambios en la presión arterial, la glucosa y el estado de ánimo”, dice Ramírez. Esa mejora temprana —que muchos llaman la “curva de ganancia rápida”— es crucial para la motivación y la adherencia.

¿Cuánto tiempo se necesita para ver cambios físicos (peso y composición corporal)?

La pérdida de peso depende principalmente del balance energético: calorías consumidas versus gastadas. El ejercicio contribuye tanto directo (calorías quemadas) como indirecto (mayor masa muscular, mayor metabolismo en reposo, mejores elecciones alimentarias). En la práctica, estudios muestran que el ejercicio aeróbico de 150 minutos semanales puede ayudar a perder peso de forma modesta; logros más visibles (pérdida de 5–10% del peso corporal) requieren combinación de dieta y ejercicio, y a menudo más volumen de actividad —por ejemplo, 200–300 minutos semanales— o mayor intensidad.

“El ejercicio ayuda, pero para cambios corporales visibles la clave es la consistencia y la alimentación; sesiones diarias de 30–45 minutos combinadas con entrenamiento de fuerza dos veces por semana son una buena fórmula”, agrega el especialista.

¿Y para mejorar el rendimiento o la fuerza?

Si el objetivo es aumentar fuerza o masa muscular, los minutos diarios no lo son todo: la calidad del estímulo (series, repeticiones, intensidad, carga progresiva) importa más que acumular minutos de actividad ligera.

Entrenamientos de fuerza eficaces pueden durar entre 20 y 60 minutos y, hechos con frecuencia adecuada (2–4 veces por semana), producen resultados sólidos en meses. “No se trata de estar media hora en la caminadora todos los días si lo que se busca es ganar músculo. Sino de diseñar sesiones que sobrecarguen los músculos y permitan recuperación”, puntualiza Ramírez.

Y es que la ciencia más reciente respalda estas recomendaciones. En julio de 2024, la revista JAMA Internal Medicine publicó una investigación liderada por Rikuta Hamaya, que siguió durante casi una década a más de 14.000 mujeres de 62 años o más, todas sin enfermedades cardiovasculares ni cáncer al inicio. El equipo midió su actividad física durante una semana usando acelerómetros y registró después su mortalidad y eventos cardiovasculares.

Los resultados fueron claros: quienes acumulaban más minutos de actividad moderada a vigorosa o superaban el rango de 6.000–8.000 pasos diarios tenían menor riesgo de muerte y problemas cardíacos. Curiosamente, tanto el tiempo invertido como el número de pasos mostraron beneficios similares, lo que abre la puerta a que cada persona elija la forma de medir su progreso que le resulte más motivadora. Aunque el estudio se centró en mujeres mayores, sus hallazgos confirman algo que vale para todas las edades: moverse más, ya sea sumando minutos o pasos, marca la diferencia.

En resumen, el estudio apoya la idea de que acumular minutos de actividad o pasos diarios se traduce en beneficios de salud a largo plazo, pero no especifica un umbral único para “ver resultados” estéticos o de rendimiento.

¿Qué significa esto?

1. Si su meta es salud general y longevidad: apunte al menos a 150 minutos semanales de actividad moderada (≈30 minutos diarios, 5 días a la semana) o su equivalente en intensidad. Para aún mayor beneficio, suba hasta 300 minutos semanales.

2. Si parte de sedentarismo: cualquier incremento importará; 10–20 minutos diarios ya mejoran el ánimo y la salud cardiometabólica en las primeras semanas. “Los primeros pasos son los que más cambios producen”, dice Ramírez.

3. Para pérdida de peso visible: combine ejercicio con control calórico; puede necesitar más volumen (200–300 minutos/semana) o intensidad mayor y fuerza para mantener masa magra.

4. Para fuerza y rendimiento: priorice sesiones de fuerza estructuradas (20–60 minutos) 2–4 veces por semana; los minutos son menos decisivos que la progresión de la carga.

5. Si prefiere objetivos simples: metas basadas en pasos (por ejemplo, 6 000–8 000 pasos/día para empezar) son tan válidas como las basadas en minutos, según el estudio de Hamaya.