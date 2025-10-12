¿Debería cepillarse los dientes antes o después de desayunar?

Cepillarse antes del desayuno protege el esmalte frente a los ácidos y reduce las bacterias acumuladas durante la noche, mientras que hacerlo después, si se espera un poco, ayuda a eliminar los restos de comida y mantener la sensación de limpieza. La elección dependerá de los hábitos, del tipo de desayuno y, sobre todo, de la disciplina con la que se mantenga el cuidado bucal diario. Foto: Getty Images

La rutina matutina está marcada por el tiempo y los hábitos. Hay quienes prefieren cepillarse antes de comer, y quienes lo hacen después para eliminar los restos de comida. Sin embargo, más allá de la preferencia personal, se ha demostrado que el momento del cepillado influye directamente en el esmalte dental, el equilibrio del pH en la boca y la acción de las bacterias que se acumulan durante la noche. Entender qué sucede en la boca al despertar puede ser clave para resolver la duda.

“Al despertar, la boca tiene una mayor concentración de bacterias, y muchas de ellas producen compuestos que causan mal olor y pueden dañar el esmalte si no se eliminan pronto”, señala Claudia Hernández, odontóloga especialista en prevención y salud oral de la Universidad del Bosque.

De acuerdo con la experta, durante el sueño la producción de saliva disminuye de forma natural, lo que facilita que las bacterias se multipliquen. Por eso, recomienda cepillarse antes del desayuno, ya que el cepillado ayuda a reducir la placa bacteriana acumulada y a proteger los dientes frente a los ácidos de algunos alimentos matutinos, como el jugo de naranja o el café.

Según Hernández, cepillarse antes de comer crea una especie de “barrera protectora” al reforzar el efecto del flúor en la pasta dental. “Cuando uno come alimentos ácidos con la boca sin cepillar, esos ácidos atacan directamente el esmalte. Si antes se cepilla, el flúor actúa como una capa que ayuda a resistir ese desgaste. En cambio, si se cepilla justo después de comer, se pueden arrastrar los minerales debilitados del esmalte, especialmente si se consumieron frutas cítricas o café”, explica.

Por otro lado, Juan David Rincón, odontólogo independiente, experto en rehabilitación oral, dice que no se trata de una regla universal. Según él, la decisión depende también del tipo de desayuno y del tiempo que se deja pasar antes del cepillado. “Cepillarse después de comer no es un error si se espera al menos 30 minutos. Ese tiempo permite que la saliva neutralice los ácidos y el esmalte se recupere. Entonces sí es seguro limpiar los dientes sin riesgo de dañarlos”, comenta.

Rincón sostiene que la prioridad debe ser mantener una higiene constante, más que obsesionarse con el momento exacto del cepillado. “Si la persona desayuna muy temprano y luego pasa muchas horas sin poder cepillarse, puede ser mejor hacerlo antes, porque así empieza el día con una boca limpia. Pero si tiene tiempo para esperar un poco después del desayuno, hacerlo después tiene la ventaja de eliminar los restos de comida y evitar la formación de placa. En realidad, ambas opciones pueden ser correctas si se hacen bien”, dice Rincón.

El experto también subraya que muchas personas cometen un error común, cepillarse con fuerza o usar cepillos de cerdas duras pensando que limpian mejor. En realidad, eso puede provocar abrasión en el esmalte y retracción de las encías. “La técnica es más importante que el momento. Hay que usar un cepillo suave, movimientos circulares y dedicar al menos dos minutos al cepillado. Además, el uso del hilo dental y el enjuague bucal complementa la limpieza, especialmente si se desayunan alimentos pegajosos o dulces”.

Ambos especialistas coinciden en que más allá del horario, lo fundamental es la consistencia del hábito. Cepillarse tres veces al día, usar hilo dental y visitar al odontólogo cada seis meses son los pilares de una buena salud oral. No obstante, reconocen que el cepillado matutino tiene una función especial, porque es el primer contacto del día con el cuidado bucal.

Para Hernández, lo ideal es mantener una rutina que comience con el cepillado, incluso antes de tomar agua o café. Luego de desayunar, se puede enjuagar la boca con agua para eliminar restos de alimentos y reducir la acidez. “Eso ayuda a proteger el esmalte sin necesidad de cepillarse dos veces seguidas”, recomienda Hernández. En cambio, Rincón sugiere que, si el desayuno incluye alimentos suaves o poco ácidos, como avena o pan, el cepillado posterior no representa ningún riesgo y, de hecho, ayuda a mantener la sensación de limpieza por más tiempo.

Así las cosas, si la persona consume alimentos ácidos o muy azucarados, conviene cepillarse antes del desayuno. Pero si el desayuno es más neutro puede hacerlo al final y es igual de beneficioso. Lo importante es evitar el cepillado inmediato después de comidas muy ácidas, ya que en ese momento el esmalte está más blando y susceptible al desgaste.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Odontología Preventiva, la clave está en adaptar la rutina al estilo de vida. Por ejemplo, quienes sufren de sensibilidad dental pueden beneficiarse de cepillarse antes del desayuno y enjuagarse después, mientras que las personas con tendencia a caries o acumulación de placa pueden optar por un segundo cepillado más tarde en la mañana.

Hernández también aclara que el cuerpo está preparado para manejar una cierta cantidad de bacterias bucales y que el problema no es “tragarlas”, sino permitir que se acumulen durante todo el día. “El cepillado temprano no solo elimina bacterias, también mejora la sensación de frescura, algo que influye en el bienestar y en la confianza personal”, afirma.

Rincón, por su parte, recuerda que el exceso de cepillado tampoco es saludable. “Algunas personas piensan que entre más veces se cepillen, mejor, pero eso no es cierto. Cepillarse más de tres veces al día o inmediatamente después de cada comida puede irritar las encías y desgastar el esmalte. Lo que realmente importa es hacerlo correctamente, en los momentos adecuados y con una técnica adecuada”.

En términos prácticos, los expertos recomiendan una sencilla rutina matutina: cepillarse al despertar, desayunar, enjuagarse la boca con agua o un colutorio sin alcohol, y retocar el cepillado si es necesario antes de salir. Este enfoque combina los beneficios de ambas prácticas sin comprometer la salud dental.

Así, la respuesta al dilema no se reduce a un “antes” o “después”. Se trata más bien de entender cómo funciona la boca y adaptar los hábitos al tipo de desayuno y a la rutina diaria. En palabras de Hernández, “el mejor momento para cepillarse es aquel en el que realmente se hace bien”. Y como concluye Rincón, “la constancia y la técnica valen más que el reloj, lo que cuenta es cuidar los dientes cada día para que duren toda la vida”.

