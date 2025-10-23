Descansar sin culpa: el nuevo lujo de los profesionales jóvenes

Cada vez más jóvenes profesionales se rebelan contra la idea de que descansar es perder el tiempo. En un mundo que glorifica la productividad constante, desconectar sin culpa se ha convertido en el nuevo símbolo de éxito. Foto: Getty Images

En el contexto laboral contemporáneo, el descanso ya no se ve simplemente como un paréntesis entre tareas, sino cada vez más como un componente esencial para el rendimiento, la salud y el equilibrio vital. En especial los profesionales jóvenes, inmersos en entornos de alta exigencia, comienzan a reclamar pausas sin culpa, entendiendo que desconectar no es un lujo sino una estrategia consciente para sostener su desarrollo. Así, “descansar sin culpa” se convierte en un nuevo indicador de estatus profesional, la capacidad de parar cuando toca, sin sentirse mal por ello.

El cambio no es apenas anecdótico. Frente a culturas de hiperproductividad y jornadas alargadas, emerge una nueva sensibilidad, la de valorar el reposo como parte del éxito. Esa transformación implica reconocer que el valor profesional no reside únicamente en horas acumuladas ni en respuestas inmediatas, sino también en saber cuándo dejar de responder, cuándo permitir que el cuerpo y la mente se recarguen. Dicho de otro modo: el nuevo lujo de los profesionales jóvenes es permitirse el descanso sin remordimientos.

A partir de las voces expertas se puede entender cómo funciona este fenómeno. Ana Vargas, psicóloga organizacional de la Universidad Pedagógica, explica que cuando un profesional siente que sólo es valioso si está activo 24 horas, cualquier pausa se convierte en una equivocación y no en una estrategia. Por su parte, Carlos Rendón, coach ejecutivo independiente aporta desde una óptica más pragmática que el descanso no es un premio que se gana tras una maratón, es el combustible que permite afrontar las siguientes etapas con claridad y energía.

Un estudio ofrece datos concretos que explican esta dinámica. Se trata de la investigación titulada “Mindfulness and work addiction among young employees: the mediating roles of cognitive reappraisal and perfectionism”, publicada en 2025 en la revista Frontiers in Psychiatry. Los investigadores Xin Gao Zheng, Jiafan Sheng, Huilin Wang y Ziqing Xu aplicaron un cuestionario online a 3.620 empleados jóvenes (18-35 años) en el sur de China, usando muestreo por conveniencia y bola de nieve. A través de modelado de ecuaciones estructurales se evaluó la relación entre tres variables, mindfulness (atención plena), reinterpretación cognitiva (cognitive reappraisal) y perfeccionismo, en cuanto mediadores del fenómeno de adicción al trabajo (work addiction).

Resultados clave:

• Mindfulness se asoció positivamente con cognitive reappraisal y negativamente con perfeccionismo.

• Cognitive reappraisal se relacionó negativamente con la adicción al trabajo; perfeccionismo, positivamente.

• La mediación resultó significativa: mindfulness reduce la adicción al trabajo a través de menos perfeccionismo y mayor reinterpretación cognitiva.

En sus conclusiones, los autores señalan que “la atención plena emerge como factor clave para reducir la cultura de estar siempre conectado y para permitir una distinción más saludable entre trabajo y descanso”.

Estos datos muestran que no basta con “dar descanso” sino generar condiciones mentales que lo legitimen y lo integren en la rutina profesional. La joven generación de trabajadores reclama no solo horarios más flexibles o menos agotamiento, sino también el permiso psicológico para no sentirse culpable al detenerse.

En el terreno de la práctica, los expertos recomiendan varias directrices:

• Vargas sugiere que la programación del descanso debe tratarse con la misma seriedad que una reunión: “Bloquear tiempo para no hacer nada no es descuido, es estrategia”.

• Rendón añade que “celebrar el descanso como logro y no como ausencia de logro transforma la mentalidad”.

Para los profesionales jóvenes, adoptar esta nueva lógica implica varios pasos, primero redefinir su valor profesional más allá del “estar siempre activo”, establecer límites claros entre trabajo y vida personal, y adoptar rituales de desconexión que no generen culpa. Por ejemplo: cerrar el correo electrónico al final del día, apagar notificaciones después de una hora determinada, dedicar un espacio semanal para una actividad que no tenga relación con la productividad.

En definitiva, “descansar sin culpa” se perfila como un lujo moderno que ya no está reservado a quienes pueden dejarlo todo, sino al profesional que entiende que su mayor ventaja competitiva puede venir de saber cuándo parar. El verdadero éxito puede medirse, por tanto, no solo en lo que se hace sino también en lo que se deja de hacer: descansar, recargar, y volver mejor.

