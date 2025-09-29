Día Mundial del Corazón: ¿cuándo la tusa se convierte en un riesgo real?

El dolor de una tusa no solo vive en los recuerdos: también puede alterar el corazón. Estudios revelan que la “síndrome del corazón roto” aumenta hasta el 11,2 % la mortalidad en hombres. Foto: Getty Images

Hoy es Día Mundial del Corazón, una fecha para reflexionar sobre la estrecha relación entre las emociones y la salud cardiovascular. En redes sociales y en el lenguaje cotidiano abundan expresiones como “tiene el corazón roto” o “una tusa lo partió en dos” para describir el dolor tras una ruptura amorosa. Estas metáforas sugieren que el sufrimiento emocional no solo afecta al alma, sino que también se manifiesta en el cuerpo, especialmente en el corazón. Pero, ¿qué tanto de esto tiene respaldo científico?

Decir que alguien tiene el corazón roto es, en principio, una construcción poética y cultural vinculada al lenguaje del amor y la pérdida. Sin embargo, las consecuencias de un duelo afectivo son palpables: insomnio, falta de apetito, ansiedad, llanto recurrente o dificultad para concentrarse. Estos síntomas no se limitan al plano emocional, sino que involucran al organismo entero: el sistema hormonal, el nervioso autónomo y el inmunológico. Esa conexión es el puente entre lo que duele en el alma y lo que responde en el cuerpo.

A partir de este fenómeno, la ciencia ha descrito el “Broken Heart Syndrome” o síndrome del corazón roto —también conocido como miocardiopatía de Takotsubo—, que muestra cómo emociones intensas pueden alterar el funcionamiento cardíaco. Un estudio publicado en mayo de 2025 en el Journal of the American Heart Association, liderado por Mohammad Reza Movahed, analizó cerca de 200.000 casos de Takotsubo en Estados Unidos entre 2016 y 2020. Encontró que el 83 % de los casos correspondían a mujeres, pero la mortalidad fue mayor en hombres (11,2 % frente a 5,5 %). Además, se reportaron complicaciones como insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, choque cardiogénico y accidentes cerebrovasculares.

El trabajo, de tipo epidemiológico retrospectivo, revisó registros hospitalarios de pacientes mayores de 18 años diagnosticados con Takotsubo. Se evaluaron tasas de mortalidad y complicaciones por sexo y se analizó la evolución en cinco años. El hallazgo más llamativo fue que no se observaron mejoras significativas en los desenlaces clínicos, lo que sugiere que, aunque se diagnostique con mayor precisión, la gravedad y la mortalidad se mantienen estables.

“Una emoción intensa, como la tristeza profunda tras una ruptura, puede generar una descarga de hormonas del estrés —adrenalina y cortisol— que sobreestimulan el corazón y dificultan su capacidad de bombear con normalidad”, explica Julián Giraldo, cardiólogo del Hospital San Ignacio. En el síndrome de Takotsubo, esta respuesta excesiva provoca una dilatación temporal del ventrículo izquierdo, lo que altera el funcionamiento cardíaco. Por eso los síntomas, como dolor en el pecho, palpitaciones o dificultad para respirar, se parecen a los de un infarto.

“El abandono, la pérdida o la desilusión amorosa son interpretados por el cuerpo como una amenaza”, explica Claudia Herrera, psicóloga experta en salud mental y regulación emocional de la Universidad Externado de Colombia. Esa percepción activa redes neuronales vinculadas al miedo, al rechazo y al dolor social, generando respuestas fisiológicas que, si se repiten, pueden afectar la presión arterial, el sistema inmunológico y la inflamación general del organismo. En otras palabras, la tusa no es solo un estado emocional: también es un factor de estrés biológico.

En el ámbito de la investigación psicológica, destaca el PUME Study (Putative mechanisms Underlying Myocardial infarction onset and Emotions), publicado en 2024 en el Journal of the American Heart Association por Daichi Shimbo y colaboradores. Allí, 2.800 adultos sanos fueron expuestos a tareas que inducían emociones como ira, ansiedad o tristeza. Se midió la función endotelial —la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse— antes y después de las pruebas. El resultado más revelador fue que la ira redujo de manera significativa la dilatación vascular, con un efecto máximo entre 3 y 40 minutos tras la emoción. En cambio, la ansiedad y la tristeza no mostraron un impacto estadísticamente relevante.

En conjunto, los expertos coinciden en que la sensación de “corazón roto” tiene fundamentos biológicos. El sistema nervioso autónomo libera hormonas de estrés, los vasos sanguíneos pierden capacidad de dilatarse, aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y puede haber inflamación. En casos extremos, el corazón llega a sufrir un estrés comparable al de un infarto, aunque sin bloqueo arterial. “La tusa no solo duele en los sentimientos: duele porque el cuerpo responde como si enfrentara un peligro real”, resume Herrera.

¿Qué se puede hacer para proteger el corazón en medio de una tusa? Giraldo recomienda técnicas de manejo del estrés como la respiración profunda, el ejercicio moderado, el buen descanso y el apoyo social. Herrera añade que permitir el proceso de duelo, acudir a terapia psicológica y mantener rutinas saludables fortalece la resiliencia emocional y mitiga el impacto físico.

