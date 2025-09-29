Día Mundial del Corazón: estos son algunos ejercicios para cuidarlo

En el Día Mundial del Corazón, el mensaje es contundente: no basta con ejercitarse un par de veces por semana, hay que moverse durante toda la jornada. Con disciplina, constancia y el apoyo de algo tan común como una silla, es posible cuidar la salud cardiovascular incluso en los espacios más reducidos. Foto: Getty Images

Este lunes, 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que invita a reflexionar sobre los hábitos cotidianos que ayudan a cuidarlo. En tiempos en que las jornadas largas, las pantallas omnipresentes y un estilo de vida cada vez más sedentario, la celebración cobra relevancia: pequeños cambios diarios pueden tener un gran impacto en la salud cardiovascular.

Proteger el corazón no siempre implica inscribirse en un gimnasio, levantar pesas o correr kilómetros. Aunque esas actividades aportan beneficios, también existen alternativas mucho más simples y accesibles. Con apenas una silla y desde la comodidad de la casa, es posible realizar movimientos que reduzcan los efectos del sedentarismo y contribuyan al bienestar general.

Un estudio publicado en noviembre de 2024 en el Journal of the American College of Cardiology refuerza la importancia de moverse con frecuencia. La investigación analizó a 89.530 participantes del Reino Unido (UK Biobank), quienes llevaron acelerómetros durante siete días para medir sus niveles de actividad y tiempo sentado, y fueron seguidos por alrededor de ocho años. Los resultados mostraron que quienes permanecían más de 10,6 horas diarias sentados tenían un riesgo mucho mayor de insuficiencia cardíaca y muerte por causas cardiovasculares, incluso si cumplían con las recomendaciones semanales de ejercicio moderado o vigoroso.

En casos como infarto o fibrilación auricular, el ejercicio sí redujo el riesgo, pero la relación con la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular se mantuvo. “Evitar estar sentado durante demasiado tiempo es un objetivo realista mínimo para mejorar la salud del corazón”, expusieron los investigadores en el estudio.

Estos hallazgos confirman que, además de hacer deporte, es clave romper la inmovilidad a lo largo del día. En ese terreno, los ejercicios con silla surgen como una herramienta sencilla y segura para mantener al corazón en movimiento.

“El corazón responde muy bien a estímulos frecuentes y moderados; no necesita grandes dosis de esfuerzo continuo, sino constancia y variedad”, dice Carolina Méndez, cardióloga con especialidad en prevención del Hospital San Ignacio. Desde su práctica clínica ha observado que las pausas activas, incluso de pocos minutos, mejoran la circulación y ayudan a regular la presión arterial en pacientes con rutinas sedentarias. Aclara, sin embargo, que no sustituyen un entrenamiento completo, pero sí marcan la diferencia al reducir las largas horas de inactividad.

Julián Torres, especialista en ejercicio funcional adaptado de Corre Caminos, coincide en la importancia de la constancia y añade que “lo que importa no es solo cuánto ejercicio haces, sino cuánto tiempo pasas quieto. Si alguien puede hacer cinco movimientos cada hora con una silla, suma mucho al final del día”. Para él, la silla es un recurso valioso porque ofrece apoyo y seguridad, en especial para adultos mayores o personas con movilidad reducida.

Ejercicios con silla que favorecen al corazón

Los expertos recomiendan los siguientes ejercicios:

1. Elevaciones de rodillas sentado: Sentado con la espalda recta y las manos en los costados de la silla, eleve una rodilla hacia el pecho, sostenga unos segundos y bájela. Alterne con la otra pierna y realice 10 repeticiones por lado. Favorece la movilidad de caderas y estimula la circulación.

2. Marcha sentada: Desde la misma postura, simule caminar levantando alternadamente las rodillas. Hágalo durante 30 a 60 segundos, descanse y repita tres veces. Es un ejercicio suave que rompe la inactividad.

3. Elevación de talones: Con las manos apoyadas en los laterales de la silla, eleve los talones manteniendo las puntas en el suelo. Baje lentamente y repita entre 15 y 20 veces. Activa las pantorrillas y favorece el retorno venoso.

4. Rotaciones de torso: Con la espalda recta, gire el tronco hacia la derecha, vuelva al centro y luego a la izquierda. Realice 10 repeticiones por lado, controlando el movimiento. Ayuda a fortalecer el abdomen y mantener la movilidad de la columna.

5. Elevación lateral de pierna: Extienda una pierna hacia un costado y regrese al centro. Repita 10 veces por cada lado. Fortalece abductores y mejora la estabilidad de la cadera.

6. Flexiones asistidas con silla: Coloque una silla firme delante de usted. Apoye las manos en el borde y realice flexiones inclinadas: baje el torso hacia la silla y empuje para volver. Haga entre 8 y 12 repeticiones. Trabaja brazos, hombros y pecho.

7. Extensión de espalda superior: Sentado en el borde, incline el torso levemente hacia adelante y luego vuelva erguido, abriendo el pecho. Mejora la postura y activa la zona dorsal.

Estos ejercicios pueden adaptarse según la condición física: menos repeticiones o mayor apoyo para quienes tengan limitaciones, y más series o duración para quienes busquen un mayor desafío.

La doctora Méndez recomienda que “cada hora de estar sentado tenga al menos uno o dos minutos de movimiento, aunque sea ligero”. De este modo se contrarresta la inmovilidad prolongada que, como evidenció el estudio de 2024, está directamente asociada al riesgo cardiovascular. “Si alguien trabaja ocho horas en una oficina, incluir estas pausas activas con silla cinco veces al día ya representa un gran cambio para el corazón”, complementa Torres.

Consejos prácticos de los expertos

• Poner recordatorios cada 50-60 minutos para levantarse o hacer un par de ejercicios.

• Aprovechar cambios de actividad —como revisar correos o apagar la televisión— para moverse.

• Incrementar poco a poco las repeticiones o el tiempo de cada ejercicio.

• Combinar con caminatas breves de 5 a 10 minutos varias veces al día.

• Consultar con un médico antes de iniciar si se tienen condiciones previas como hipertensión no controlada, arritmias o problemas articulares.

Estos movimientos no sustituyen una rutina completa de actividad física moderada o vigorosa, pero sí constituyen una estrategia accesible y eficaz contra el sedentarismo. El estudio del UK Biobank de 2024 recordó que superar las 10,6 horas diarias sentado aumenta de forma considerable el riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Por eso, interrumpir la inactividad con ejercicios simples puede ser decisivo.

En el Día Mundial del Corazón, el mensaje es que no basta con ejercitarse un par de veces por semana, hay que moverse durante toda la jornada. Con disciplina, constancia y el apoyo de algo tan común como una silla, es posible cuidar la salud cardiovascular incluso en los espacios más reducidos.

