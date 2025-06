Diez claves para disfrutar de la sexualidad en la menopausia

La menopausia sigue siendo, para muchas mujeres, una etapa envuelta en silencios, estigmas y desinformación. Foto: Getty Images

La menopausia sigue siendo, para muchas mujeres, una etapa envuelta en silencios, estigmas y desinformación. Socialmente se ha vinculado con el fin del deseo, del placer y de la vida sexual. Sin embargo, este enfoque no solo es injusto, sino completamente erróneo.

“La menopausia no es una sentencia, es una transición. El cuerpo cambia, sí, pero eso no significa que la sexualidad se apague. En muchos casos, incluso se enciende de nuevas formas”, afirma el doctor Mauricio Del Real, médico ginecólogo con más de veinte años de experiencia en salud sexual femenina.

Disfrutar plenamente de la sexualidad en esta etapa es posible y necesario. El experto comparte diez claves para vivir esta experiencia con plenitud y sin tabúes.

1. Aceptar los cambios del cuerpo con empatía y sin juicio

“El primer paso es reconciliarse con el cuerpo. Muchas mujeres me dicen: ‘no me reconozco’, y es natural. La piel cambia, la distribución de la grasa corporal también, hay sequedad vaginal… Pero eso no es el fin de la sensualidad ni de la feminidad. Es solo otra forma de habitar el cuerpo”, dice el doctor Del Real.

Aceptar estos cambios permite a las mujeres comprender mejor sus necesidades y buscar nuevas formas de placer, sin aferrarse a un modelo anterior.

2. Comunicación abierta con la pareja

La falta de diálogo sobre el deseo, los miedos y las inseguridades suele ser una barrera importante. “Una pareja que no habla sobre su vida íntima tiene muchas más posibilidades de frustración y malentendidos. No se trata de culpas, sino de construir juntos una nueva manera de encontrarse”, asegura Del Real. Conversar sinceramente sobre lo que se siente, lo que incomoda y lo que se desea permite explorar nuevas dinámicas y fortalecer el vínculo.

3. Explorar nuevas formas de placer

La menopausia puede alterar la sensibilidad y disminuir la lubricación vaginal, pero eso no significa que el placer desaparezca. “Al contrario, puede invitar a explorar otras zonas erógenas, nuevos ritmos y prácticas. Hay parejas que redescubren su sexualidad porque se ven ‘obligadas’ a innovar”, explica el especialista.

La autoexploración, el uso de juguetes sexuales y la incorporación de prácticas sensoriales como masajes o baños íntimos pueden enriquecer notablemente la experiencia.

4. Uso de lubricantes y humectantes vaginales

Uno de los síntomas más comunes de la menopausia es la sequedad vaginal, causada por la disminución de los niveles de estrógeno. Esta condición puede causar molestias o dolor durante el sexo, lo cual puede desmotivar el deseo.

“El uso de lubricantes a base de agua o siliconas, y humectantes vaginales de uso regular, cambia radicalmente la experiencia. Muchas mujeres no saben que hay productos diseñados específicamente para esta etapa”, subraya Del Real.

Además, existen tratamientos con estrógenos locales —en forma de cremas o tabletas vaginales— que mejoran la elasticidad y la hidratación de los tejidos.

5. Mantenerse activa física y emocionalmente

“Una sexualidad saludable no depende solo de los genitales. Tiene que ver con cómo te sientes contigo misma, cómo te mueves, cómo respiras”, indica Del Real. El ejercicio regular, especialmente disciplinas como el yoga o el pilates, ayudan a mantener el tono muscular del suelo pélvico, mejorar la circulación y reducir el estrés.

A nivel emocional, participar en actividades gratificantes y mantener redes sociales activas puede reforzar la autoestima, clave para sentirse deseable y abierta a la intimidad.

6. Consultar a un especialista en salud sexual

“Muchas mujeres viven con disfunciones sexuales que podrían resolverse fácilmente si se atrevieran a consultar”, comenta Del Real. La ginecología moderna no solo trata lo reproductivo, también atiende lo placentero.

Existen sexólogos, fisioterapeutas especializados en suelo pélvico y terapeutas hormonales que pueden acompañar a la mujer en este proceso. Pedir ayuda es un acto de amor propio.

7. Romper con los estereotipos culturales

“La idea de que las mujeres dejan de ser sexuales después de la menopausia es una construcción social que ha hecho mucho daño. Y lo peor es que muchas mujeres la creen”, sostiene el médico.

Desaprender estos mitos es clave para reencontrarse con el deseo. El cine, la literatura y los medios tienen una deuda pendiente con las mujeres mayores que desean, se enamoran y disfrutan.

8. Tener encuentros sexuales sin el peso del rendimiento

El fin de la etapa reproductiva libera a la mujer de la presión de quedar embarazada, lo que puede traducirse en una sexualidad más libre. “La menopausia puede ser un momento para disfrutar sin expectativas, sin la urgencia de ‘cumplir’, simplemente sintiendo”, dice Del Real.

Practicar una intimidad basada en la conexión más que en la performance puede abrir nuevas posibilidades de goce.

9. Terapia hormonal: una opción a evaluar

La terapia hormonal sustitutiva (THS) ha sido motivo de debate durante años, pero hoy se sabe que, en mujeres sanas y bajo supervisión médica, puede mejorar significativamente los síntomas de la menopausia, incluyendo los sexuales.

“El miedo a la terapia hormonal ha hecho que muchas mujeres rechacen algo que podría mejorar su calidad de vida. No es para todas, pero para algunas puede marcar la diferencia”, puntualiza el ginecólogo.

Un estudio realizado por The North American Menopause Society (NAMS) y publicado en Menopause Journal en 2022 reveló que el 62 % de las mujeres que usaron terapia hormonal reportaron mejoría en su vida sexual, incluyendo el deseo, la lubricación y la frecuencia del acto sexual. El estudio, que analizó a más de 1.500 mujeres entre los 50 y los 65 años, concluyó que “la terapia hormonal, individualizada y bien supervisada, tiene beneficios significativos en la función sexual femenina durante la menopausia”.

10. Redefinir la sexualidad más allá del coito

La sexualidad no se reduce a la penetración. En la menopausia, muchas mujeres descubren que el placer está en los besos prolongados, las caricias lentas, las conversaciones íntimas, el contacto piel con piel.

“Hay mujeres que me dicen: ‘antes, si no había penetración, sentía que no habíamos tenido sexo. Ahora entiendo que puedo tener orgasmos con solo estar abrazada, con una mirada intensa, con una caricia bien dada’”, relata Del Real. “La sexualidad en esta etapa puede volverse más rica, más pausada, más conectada”.

Aunque la menopausia representa el final de una etapa biológica, no significa el fin del erotismo. Por el contrario, puede ser un momento de reconexión profunda, de redescubrimiento y de placer.

“Cuando las mujeres se atreven a vivir esta etapa con curiosidad y sin culpa, lo que encuentran no es decadencia, sino una forma más madura y sabia de placer. Y eso no tiene edad”, concluye el doctor Del Real.

Lo importante es asumir esta transición como lo que es: un nuevo comienzo. Con herramientas, acompañamiento y una visión más amplia del placer, la sexualidad durante la menopausia no solo puede ser plena, sino transformadora.