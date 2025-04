Diferencias entre el running amateur y el profesional

El 78% de los corredores amateurs corre por bienestar, no por competir. Foto: Getty Images

El running se ha convertido en una de las disciplinas más populares a nivel mundial. Ya no es solo el terreno de atletas olímpicos o corredores de élite: millones de personas en el mundo calzan sus tenis cada día y salen a correr como parte de su rutina de salud física y mental.

Aunque el running profesional y el amateur comparten el mismo verbo —correr—, se desarrollan en universos completamente distintos.

“La primera gran diferencia está en el por qué se corre”, afirma Emilio Quintero, fisiólogo deportivo de la Universidad Sergio Arboleda.

“Mientras que el corredor profesional vive del rendimiento y está orientado por objetivos competitivos —medallas, marcas mínimas, clasificaciones—, el amateur corre por salud, por bienestar, por superación personal o simplemente por disfrute", dice.

Un estudio de la International Journal of Sports Psychology (2021) realizado en más de 3.000 corredores en Europa y América Latina, reveló que el 78 % de los corredores amateurs mencionan el bienestar emocional como principal motivación para correr, mientras que el 92 % de los profesionales citan la competencia y el rendimiento.

“Eso no quiere decir que el amateur no sea disciplinado ni que el profesional no disfrute correr . Pero la raíz desde donde se nutre su práctica es completamente distinta”, aclara Quintero.

El entrenamiento de un corredor profesional está milimétricamente planificado. “Hablamos de 10 a 14 sesiones semanales, incluyendo trabajos de pista, fondo, gimnasio, técnica de carrera, fisioterapia y recuperación activa. El amateur, en cambio, suele entrenar entre 3 y 5 veces por semana, con sesiones que varían según su tiempo libre y objetivos personales”, explica Quintero.

Un estudio del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI, 2020) analizó durante 6 meses a corredores elite y recreativos. Los profesionales entrenaban un promedio de 18 horas semanales, mientras que los amateurs destinaban 5,4 horas. Además, los primeros seguían planes adaptados con medición de VO2 max, umbral de lactato y monitoreo de carga con GPS y pulsómetros avanzados.

“El entrenamiento de un profesional está basado en la ciencia. No se improvisa. Cada sesión tiene una razón fisiológica. El amateur puede entrenar bien, claro, pero muchas veces cae en la sobrecarga o en errores por desconocimiento o autogestión”, asegura Quintero.

Otro de los grandes contrastes está en la nutrición. “El corredor profesional cuida su alimentación con un nivel quirúrgico. Trabaja con nutricionistas deportivos que le ajustan macros, hidratación, suplementación, todo con base en análisis de sangre, rendimiento y objetivos,” comenta el especialista.

La nutrición en los amateurs, según una investigación de la Universidad de São Paulo (2022), se basa principalmente en recomendaciones generales, experiencia personal o consejos informales. “Muchos piensan que solo por correr pueden comer lo que sea. Pero una mala nutrición impacta directamente el rendimiento y aumenta el riesgo de lesiones,” añade Quintero.

En cuanto al descanso, los profesionales tienen claro que es parte del entrenamiento. “Duermen entre 8 y 10 horas diarias, muchos incluso hacen siestas programadas. El cuerpo necesita repararse para rendir,” dice el experto. Los amateurs, en contraste, suelen combinar el running con jornadas laborales y obligaciones familiares. “No siempre pueden descansar bien, y eso influye en su progreso o en su riesgo de fatiga.”

Lesiones y prevención: el precio de correr mal

En ambos mundos hay riesgo de lesiones, pero las causas suelen ser distintas. “El profesional se lesiona por sobreuso y exigencia extrema. El amateur, por técnica deficiente, falta de preparación física o mal uso del calzado,” explica Quintero.

Un informe de la British Journal of Sports Medicine (2021) encontró que los corredores amateurs tienen un 58 % más de probabilidades de sufrir lesiones por correr sin una planificación adecuada. Las más comunes: periostitis tibial, fascitis plantar y síndrome de la cintilla iliotibial.

“El corredor amateur muchas veces cree que con solo correr ya es suficiente. Pero el cuerpo necesita fuerza, movilidad, técnica y recuperación. Si solo corres, te rompes,” sentencia el doctor.

La tecnología también marca una diferencia. “Los corredores de élite usan sensores de cadencia, monitores de lactato, análisis de pisada 3D, cámaras de alta velocidad. Cada dato se analiza para corregir y optimizar,” comenta Quintero.

El corredor amateur, en cambio, suele utilizar relojes GPS, apps de entrenamiento y redes sociales como motivación y herramienta de control. “Está muy bien, pero también puede ser engañoso. Hay gente que cree que si su reloj dice que va bien, entonces está bien… y no siempre es así.”

En el running profesional, el trabajo psicológico es clave. “Los atletas tienen entrenadores mentales que trabajan con técnicas de visualización, manejo del estrés, regulación emocional y motivación competitiva,” afirma Quintero.

En los amateurs, la mente también juega un papel fundamental, aunque desde otra perspectiva. “Para el amateur, correr puede ser terapia, escape, espacio de meditación. El problema aparece cuando el ego o las redes sociales lo presionan a compararse y sobreexigirse”, dice el experto.

Un estudio de la American Psychological Association (2020) señaló que el 63 % de los corredores amateurs admitieron haber corrido lesionados o cansados por miedo a “perder ritmo” en sus apps o frente a sus amigos corredores.

“El verdadero desafío mental, tanto para profesionales como amateurs, es aprender a escuchar el cuerpo y correr por motivos sanos. No por validación externa,” apunta Quintero.

Resultados: cronómetro vs. transformación

El corredor profesional vive de sus resultados: marcas, posiciones, podios. “Su tiempo es su trabajo. Cada segundo cuenta. Un atleta que baja un segundo su marca puede cambiar su carrera”, dice el experto.

Para el amateur, el resultado puede ser una medalla, sí, pero también perder peso, mejorar su salud, socializar, o simplemente sentirse mejor. “El running amateur transforma vidas. No es un eslogan, es real. He visto gente salir de depresiones, superar duelos, cambiar su relación con su cuerpo, todo gracias a correr.”

Aunque las diferencias son muchas, Quintero recalca que no se trata de establecer jerarquías entre el running profesional y el amateur. “No se corre más por ser profesional, ni se corre menos por ser amateur. Son contextos distintos, objetivos distintos y maneras distintas de vivir el mismo acto: correr”.

También recuerda que muchos corredores amateurs idealizan la vida del profesional. “No todo es gloria. Detrás de una medalla hay años de sacrificio, dolor y renuncias. Y muchos atletas profesionales también envidian la libertad del amateur: correr sin presión, por placer”.

Consejos del experto para cada tipo de corredor

Para el amateur:

• “Busque asesoría, aunque no compitas. Entrenar bien es cuidarte”.

• “No se compares con nadie. Su proceso es único”.

• “Haga ejercicios de fuerza. El running no es solo piernas”.

• “Aliméntese y descanse con conciencia. Su cuerpo lo agradecerá”.

Para el profesional (o aspirante a):

• “No pierda el gusto por correr. Recuerde por qué empezó”.

• “Cuids su salud mental como cuidas su plan de entrenamiento”.

• “Elija bien a tu equipo: entrenador, fisio, nutricionista, psicólogo”.

• “La constancia y la disciplina superan al talento sin dirección”.

El running profesional y el amateur son como dos caminos que parten del mismo punto: el amor por correr. Sus destinos son diferentes, sus exigencias también, pero comparten la misma esencia. “Correr es un acto profundamente humano. Sea por un podio o por salud, quien corre ya está ganando algo”, puntualiza el experto.