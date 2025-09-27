¿Dormir en camas separadas salva matrimonios? El auge del “divorcio del sueño”

La clave está en cómo se reconstruye el vínculo alrededor del descanso. Si lo que se salva es la salud individual y la conexión, el divorcio del sueño puede no destruir matrimonios, sino darles una nueva manera de sostenerse. Foto: Getty Images

La enfermera Lucía Ordoñez, de 38 años, y el ingeniero Andrés Domínguez, de 42, llevaban casi quince años de convivencia. El sueño se había convertido en una batalla silenciosa: ella se despertaba con los ronquidos de él, mientras que este se quejaba de los movimientos nocturnos de ella. Tras múltiples discusiones, decidieron dormir en habitaciones separadas durante tres meses.

“Al principio sentí culpa, como si estuviera traicionando el pacto de pareja”, recuerda Ordoñez. Sin embargo, con el paso de las semanas, notó un cambio: dejó de...