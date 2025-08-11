No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bienestar y Amor
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué tengo tantos dolores de cabeza cuando hay mucho calor?

Para los científicos puede ser un reto estudiar cómo influye el mundo exterior en la frecuencia de los dolores de cabeza, en parte porque los desencadenantes de cada persona son distintos, y no todos se inician por igual.

Melinda Wenner Moyer | The New York Times
11 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Los expertos dicen que hay algunas medidas que se pueden tomar para frustrar las punzadas antes de que empiecen.
Los expertos dicen que hay algunas medidas que se pueden tomar para frustrar las punzadas antes de que empiecen.
Foto: Andrea Piacquadio en Pexels - Andrea Piacquadio en Pexels

Pregunta: Siempre me duele la cabeza en verano. ¿Por qué? Y ¿qué puedo hacer para prevenirlo?

Si has notado más dolor entre las sienes a medida que pasan los meses más cálidos, puede que no te lo estés imaginando.

Algunos estudios han sugerido que el tiempo caluroso o húmedo, la luz solar brillante y los descensos de la presión atmosférica exterior relacionados con el verano pueden desencadenar dolores de cabeza en algunas personas.

Las personas que padecen migrañas, en particular, suelen ser las más afectadas, dijo Danielle Wilhour,...

Por Melinda Wenner Moyer | The New York Times

Temas recomendados:

Estilo de Vida

bienestar

Dolores de cabeza por calor

cómo evitar los dolores de cabeza por calor

Calor y dolor de cabeza

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar