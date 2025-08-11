¿Por qué tengo tantos dolores de cabeza cuando hay mucho calor?

Los expertos dicen que hay algunas medidas que se pueden tomar para frustrar las punzadas antes de que empiecen. Foto: Andrea Piacquadio en Pexels - Andrea Piacquadio en Pexels

Pregunta: Siempre me duele la cabeza en verano. ¿Por qué? Y ¿qué puedo hacer para prevenirlo?

Si has notado más dolor entre las sienes a medida que pasan los meses más cálidos, puede que no te lo estés imaginando.

Algunos estudios han sugerido que el tiempo caluroso o húmedo, la luz solar brillante y los descensos de la presión atmosférica exterior relacionados con el verano pueden desencadenar dolores de cabeza en algunas personas.

Las personas que padecen migrañas, en particular, suelen ser las más afectadas, dijo Danielle Wilhour,...