¿Dormir peleado con su pareja no sería tan malo? Esto dice un especialista

Por décadas, el consejo ha sido repetido por padres, amigos, terapeutas, revistas de autoayuda y hasta memes en redes sociales: “Nunca te vayas a dormir enojado con tu pareja”. La idea, tan extendida como aparentemente lógica, sugiere que resolver cualquier conflicto antes de cerrar los ojos es la mejor garantía de una relación saludable.

Sin embargo, una nueva mirada, respaldada tanto por especialistas en psicología de pareja como por algunos estudios recientes, está comenzando a poner en duda esta máxima tan popular.

Eduardo Molina, psicólogo clínico y terapeuta de parejas, con más de 20 años de experiencia atendiendo a parejas en procesos de reconciliación y crecimiento emocional, asegura que “resolverlo todo antes de dormir puede ser un ideal peligroso que añade una presión innecesaria al conflicto ya existente”.

Molina explica que, a menudo, los conflictos surgen en momentos de cansancio físico, estrés acumulado o incluso a altas horas de la noche, lo que convierte cualquier intento de resolución en terreno fértil para la frustración.

“Hay que desmitificar la idea de que las parejas sanas nunca se acuestan enojadas. En ocasiones, dormir con el conflicto sin resolver puede ser lo más saludable, porque permite que ambas partes calmen su sistema nervioso, reflexionen con más claridad y, al día siguiente, tengan más recursos emocionales para comunicarse efectivamente”, afirma el experto.

Las declaraciones de Molina se reflejan también en los casos que él ha acompañado en consulta. Explica que las discusiones nocturnas suelen intensificarse por el agotamiento, y en muchos casos, las parejas regresan al tema al día siguiente y reconocen que parte del conflicto se debió al malestar físico y no a verdaderas diferencias irreconciliables.

“He visto parejas que se gritaron durante horas porque no querían irse a dormir molestos, solo para darse cuenta al día siguiente de que estaban discutiendo por algo que ni siquiera entendían bien. Ese esfuerzo desesperado por cerrar el capítulo en el mismo día les hizo más daño que bien”, cuenta.

Otro de los argumentos clave en esta nueva mirada sobre el conflicto nocturno es el rol que juega el sueño en la regulación emocional. Molina comenta que “el sueño actúa como un regulador emocional natural. Pretender resolver un conflicto sin haber descansado es como querer correr un maratón con fiebre: no tiene sentido y es autodestructivo”.

El experto también invita a hacer una distinción fundamental: dormir enojado no significa ignorar sistemáticamente los problemas ni hacer del silencio un castigo. “Lo dañino no es irse a dormir peleado, sino no retomar el tema después. Si se acuerda hablarlo al día siguiente, se crea un pacto que protege la relación y permite que el descanso haga su parte. Durante el sueño, el cerebro reorganiza la información, procesa emociones y recupera la energía mental necesaria para la autorregulación. Pretender solucionar conflictos bajo fatiga es contraproducente para la calidad del vínculo afectivo”.

De hecho, propone una pequeña fórmula que muchos de sus pacientes han adoptado con éxito: pausar, descansar y conversar. Según él, el simple acto de decir algo como “Estoy muy cansado ahora y no quiero decir algo que nos haga daño, hablemos mañana” puede ser más sanador que intentar continuar una discusión sin fin.

Algunos terapeutas defienden que el riesgo de dejar las discusiones sin cerrar es que puedan acumularse y crear resentimientos a largo plazo. Pero para Molina, este temor también se puede manejar desde la comunicación consciente: “Cuando la pausa se pacta, no se convierte en evasión. Es cuando se hace por miedo, evitación o manipulación que se vuelve peligrosa. Pero si uno le dice al otro ‘Necesito descansar para poder hablar contigo con claridad’, eso es responsabilidad emocional, no desinterés”.

Curiosamente, muchas parejas reportan que tras dormir, el conflicto se ve más pequeño, más manejable o incluso pierde sentido. Este fenómeno, explica Molina, se debe al reequilibrio hormonal que ocurre durante el sueño, especialmente en la reducción del cortisol (la hormona del estrés) y el aumento de la oxitocina (la hormona del vínculo social). “El cuerpo, literalmente, se desintoxica del enojo cuando dormimos”, señala.

En ese contexto, la presión de “no dormirse peleados” puede volverse una trampa emocional. Según Molina, “cuando uno de los dos quiere cerrar el conflicto a toda costa por miedo a dormirse enojado, puede forzar al otro a hablar cuando no tiene los recursos, y eso suele empeorar el problema. A veces, uno de los mayores gestos de amor es decir ‘te respeto tanto que prefiero esperar a que estemos mejor para hablar’”.